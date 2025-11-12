bevándorlásNorvégiaszociális juttatásfoglalkoztatottság

Sokkoló számok: ennyibe kerülnek a bevándorlók Norvégiának

A norvég Haladás Pártja szerint a bevándorlás súlyos terhet ró az ország gazdaságára. A párt bírálja a hivatalos statisztikákat, amelyek szerintük nem mutatnak valós képet a bevándorlók foglalkoztatottságáról. Különösen az afrikai és ázsiai bevándorlók alacsony foglalkoztatottságát tartják aggasztónak, és a családegyesítések korlátozását sürgetik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 3:00
Csónakkal érkező migránsok
Csónakkal érkező migránsok Fotó: ANNE CHAON Forrás: AFP
A Haladás Pártja régóta kongatja a vészharangot Norvégiában a bevándorlás okozta költségek miatt és a napvilágra került friss adatok is alátámasztják a párt aggodalmait. A jelentés szerint a nem nyugati országokból érkező bevándorlók foglalkoztatottsági rátája lényegesen alacsonyabb, mint a Norvégiában született (második generációs) és a kelet-európai országokból érkező bevándorlóké.

A nem nyugati országokból érkező bevándorlók nagy része segélyből él
A nem nyugati országokból érkező bevándorlók hatalmas terhet rónak Norvégiára
 Fotó: KOSTIS NTANTAMIS / NurPhoto

Az adatok azt mutatják, hogy a Norvégiában hatalmas összeget emészt fel a bevándorlás finanszírozása. Rendkívül nagy összegről van szó 

– mondta Erlend Wiborg, a Haladás Párt bevándorláspolitikai szóvivője a Nettavisennek.

A párt úgy véli, hogy a Svéd Statisztikai Hivatal adatai helytelen képet adnak a valóságról – miszerint az afrikai és ázsiai bevándorlók több mint 60 százaléka dolgozik valahol. A jelentés akkor tekintik valakit foglalkoztatottnak, ha legalább heti egy órát dolgozik valahol. A párt utánajárt, hogy a bevándorlók közülük hányan vannak azok, akik teljes munkaidős jogviszonyban dolgoznak.

Ha megnézzük a szíriai nők foglalkoztatottságát, az arány ijesztően alacsony: tízből kilencen nem dolgoznak. Hatalmas kihívással nézünk szembe

 – mondja Wiborg.

A Haladás Pártja megkérdezte a Pénzügyminisztériumot, hogy a társadalom egésze mennyit veszít a bevándorlók alacsony foglalkoztatási rátája miatt – a válasz évi 58,8 milliárd norvég korona (1900 milliárd forint) volt. 

Az elmúlt tíz évben 136 733 ember telepedett le Norvégiában hozzátartozóként, vagyis a családegyesítés által és ezt a statisztikát a Haladás Pártja jelentősen csökkenteni akarja.

Az adatok lényegesen jobb képet festenek a 20 és 66 év közötti második generációs bevándorlók esetében. Itt mindössze 1,7 milliárd norvég koronát lehetne megtakarítani a foglalkoztatási adatok javításával. Amikor arról kérdezték, hogy ez azt jelenti-e, hogy a kihívás egy generáció alatt megoldódik-e, Wiborg határozott nemmel válaszolt.

Nem, nem. Mert továbbra is azt látjuk, hogy mind a második, mind a harmadik generációnak alacsonyabb a foglalkoztatási rátája, mint a lakosság többi részének. És ez hatással van más, a bűnözéssel kapcsolatos statisztikákra is

– írja a samnytt.se.

Korábban írtunk róla, hogy több millió eurónyi kárt okoznak a szociális juttatásokkal való visszaélések Ausztriában is.

Borítókép: Csónakkal érkező migránsok (Fotó: AFP)

