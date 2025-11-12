Sokkoló számok: ennyibe kerülnek a bevándorlók Norvégiának

Az adatok azt mutatják, hogy a Norvégiában hatalmas összeget emészt fel a bevándorlás finanszírozása. Rendkívül nagy összegről van szó

– mondta Erlend Wiborg, a Haladás Párt bevándorláspolitikai szóvivője a Nettavisennek.

A párt úgy véli, hogy a Svéd Statisztikai Hivatal adatai helytelen képet adnak a valóságról – miszerint az afrikai és ázsiai bevándorlók több mint 60 százaléka dolgozik valahol. A jelentés akkor tekintik valakit foglalkoztatottnak, ha legalább heti egy órát dolgozik valahol. A párt utánajárt, hogy a bevándorlók közülük hányan vannak azok, akik teljes munkaidős jogviszonyban dolgoznak.

Ha megnézzük a szíriai nők foglalkoztatottságát, az arány ijesztően alacsony: tízből kilencen nem dolgoznak. Hatalmas kihívással nézünk szembe

– mondja Wiborg.

A Haladás Pártja megkérdezte a Pénzügyminisztériumot, hogy a társadalom egésze mennyit veszít a bevándorlók alacsony foglalkoztatási rátája miatt – a válasz évi 58,8 milliárd norvég korona (1900 milliárd forint) volt.

Az elmúlt tíz évben 136 733 ember telepedett le Norvégiában hozzátartozóként, vagyis a családegyesítés által és ezt a statisztikát a Haladás Pártja jelentősen csökkenteni akarja.