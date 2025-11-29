Orbán Balázs elmondta, miért küzdöttek Washingtonban és Moszkvában + videó

„Washingtonban és Moszkvában is azért küzdöttünk, hogy a magyar háztartások Európa legalacsonyabb energiaárait fizethessék. Magyarok – magas energia 2:0” – írta bejegyzésében Orbán Balázs . A miniszterelnök politikai igazgatója egy videót osztott meg a közösségi oldalán, a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik Nyíregyházán.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

„Jó napot kívánok még egyszer mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim! Valóban a Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem. Tehát a nafta. A nafta lesz, ugye valóban két szerződést kellett kitárgyalnom az elmúlt időszakban, és nem állíthatom, hogy azonos súlycsoportban lévő partnerekkel” – kezdte a miniszterelnök.