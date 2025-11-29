gázOrbán BalázsWashingtonOrbán ViktorolajháborúMoszkva

Orbán Balázs elmondta, miért küzdöttek Washingtonban és Moszkvában + videó

Orbán Balázs szerint a magyar kormány „2:0-ra vezet” Brüsszellel szemben az energiaügyekben, miután Orbán Viktor amerikai és orosz tárgyalásain is sikerült olyan megállapodásokat elérni, amelyek garantálják a magyar háztartásoknak Európa legalacsonyabb rezsiköltségét. A miniszterelnök Nyíregyházán beszélt arról: Washingtonban kivételt harcolt ki az uniós szankciók alól, Moszkvában pedig személyes garanciát kapott arra, hogy a szerződött mennyiségű gáz és olaj a tél folyamán és jövőre is megérkezik Magyarországra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 16:43
Orbán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
„Washingtonban és Moszkvában is azért küzdöttünk, hogy a magyar háztartások Európa legalacsonyabb energiaárait fizethessék. Magyarok – magas energia 2:0” – írta bejegyzésében Orbán Balázs . A miniszterelnök politikai igazgatója egy videót osztott meg a közösségi oldalán, a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik Nyíregyházán.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
„Jó napot kívánok még egyszer mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim! Valóban a Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem. Tehát a nafta. A nafta lesz, ugye valóban két szerződést kellett kitárgyalnom az elmúlt időszakban, és nem állíthatom, hogy azonos súlycsoportban lévő partnerekkel” – kezdte a miniszterelnök. 

Egyet Amerikában, hogy vonják vissza vagy adjanak kivételt az alól a szankció alól, amely a következő időszakban az orosz meghatározott orosz cégek által szállított energiát sújtja. Majd figyeljék a híreket Romániából, Bulgáriából, meg Szerbiából, akik… nem tudták kitárgyalni ezt a kivételt!

 – mondta. 

„Az jó, hogy van egy papírod arról, hogy nem vágják agyon az energiaszállításaidat, de ahhoz kell energia is, amit szállítasz, az meg az oroszoknál van. Nyilván önök is figyelik a híreket, egyre több katonai csapás történik Oroszország területén, azok általában az orosz finomítókat és energialétesítményeket célozzák. Tehát hogy miből mennyi lesz a télen, azt nem lehet tudni, ez a háborútól függ” – tette hozzá.

Nekünk arra volt szükségünk, hogy önök kapjanak garanciát arra az oroszok elnökétől, hogy akármi is történik Oroszországban, amit leszerződtünk, az a mennyiség gázból és olajból is Magyarországra megérkezik a nyáron, bocsánat, a télen is és a következő év során is. Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fönn tudjuk tartani ebben a dologban

– zárta.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

 

