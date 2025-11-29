Kínos diplomáciai kudarcok az EU-nak, történelmi sikerek Orbán Viktornak

Az Origo összegyűjtötte, hol és kik nem fogadták a brüsszeli vezetőket, valamint bemutatta Ursula von der Leyen, Kaja Kallas és más uniós politikusok kudarcait a nemzetközi színtéren. Eközben Orbán Viktor nyitott ajtókat talál a nagyhatalmaknál, ami jól mutatja a magyar kormányfő és az EU vezetése közötti kontrasztot a világpolitikában.

Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég, Brüsszel azonban ciki (Fotó: AFP)

Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég

Miközben Magyarország minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol, addig a brüsszeli vezetésnek egyre rosszabb a viszonya még Washingtonnal is. Múlt héten például Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjét meglehetősen megalázó módon nem fogadta az amerikai külügyminiszter. A témával összefüggésben Deák Dániel elemző is posztolt. Azt írta:

Ursula külügyi főképviselőjét visszautasította az amerikai külügyminiszter, nem volt hajlandó vele találkozni. Ehhez képest Orbán Viktort mind Washingtonban, mind Moszkvában szívesen látják. Ezek után mondják, hogy Orbán Viktor van elszigetelődve… Nem inkább fordítva?

Hasonló helyzet állt elő februárban is, akkor hivatalosan „időbeosztási problémákra” hivatkozva törölte a találkozót az amerikai fél. Ugyanez igaz a többi nagyhatalomra is, az EU vezetése szóba sem áll Oroszországgal, és Kínával sem túl jó a viszonya, míg Orbán Viktor mindkét ország vezetésével jó kapcsolatot ápol.

Az uniós vezetők mindeközben rettegnek az amerikai elnöktől.

Orbán Viktor ugyan már tavaly figyelmeztette őket, azonban ők nem változtattak időben az álláspontjukon, így mára az a helyzet alakult ki, hogy legfeljebb csak a második sorban foglalnak helyet a kontinens biztonsága szempontjából meghatározó jelentőségű kérdésben, magyarul meg sem hívják őket a béketárgyalásokra. Kallas korábban bírálta Trump elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos lépéseit, valamint Putyinnal folytatott telefonbeszélgetését is.