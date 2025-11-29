Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Orbán ViktorKaja KallasOroszországDonald TrumpBrüsszelUrsula von der Leyen

Kínos diplomáciai kudarcok az EU-nak, történelmi sikerek Orbán Viktornak

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként sorra nyitott ajtókat talál a világ nagyhatalmainál, miközben Brüsszel vezetői csak kukucskálnak: Donald Trump, a kínai és az orosz elnök is fogadta a magyar miniszterelnököt, ám a brüsszeli politikusokat a világban sokszor elutasítják vagy nem veszik komolyan.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 14:29
Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég, Brüsszel azonban ciki Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origo összegyűjtötte, hol és kik nem fogadták a brüsszeli vezetőket, valamint bemutatta Ursula von der Leyen, Kaja Kallas és más uniós politikusok kudarcait a nemzetközi színtéren. Eközben Orbán Viktor nyitott ajtókat talál a nagyhatalmaknál, ami jól mutatja a magyar kormányfő és az EU vezetése közötti kontrasztot a világpolitikában.

Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég, Brüsszel azonban ciki
Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég, Brüsszel azonban ciki (Fotó: AFP)

Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég

Miközben Magyarország minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol, addig a brüsszeli vezetésnek egyre rosszabb a viszonya még Washingtonnal is. Múlt héten például Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjét meglehetősen megalázó módon nem fogadta az amerikai külügyminiszter. A témával összefüggésben Deák Dániel elemző is posztolt. Azt írta: 

Ursula külügyi főképviselőjét visszautasította az amerikai külügyminiszter, nem volt hajlandó vele találkozni. Ehhez képest Orbán Viktort mind Washingtonban, mind Moszkvában szívesen látják. Ezek után mondják, hogy Orbán Viktor van elszigetelődve… Nem inkább fordítva?

Hasonló helyzet állt elő februárban is, akkor hivatalosan „időbeosztási problémákra” hivatkozva törölte a találkozót az amerikai fél. Ugyanez igaz a többi nagyhatalomra is, az EU vezetése szóba sem áll Oroszországgal, és Kínával sem túl jó a viszonya, míg Orbán Viktor mindkét ország vezetésével jó kapcsolatot ápol. 

Az uniós vezetők mindeközben rettegnek az amerikai elnöktől.

Orbán Viktor ugyan már tavaly figyelmeztette őket, azonban ők nem változtattak időben az álláspontjukon, így mára az a helyzet alakult ki, hogy legfeljebb csak a második sorban foglalnak helyet a kontinens biztonsága szempontjából meghatározó jelentőségű kérdésben, magyarul meg sem hívják őket a béketárgyalásokra. Kallas korábban bírálta Trump elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos lépéseit, valamint Putyinnal folytatott telefonbeszélgetését is.

Orbán Viktor az egyetlen ilyen uniós vezető

A magyar kormányfő az egyetlen uniós vezető, akit egy hónapon belül Washingtonban és Moszkvában is fogadnak, ráadásul mindkét nagyhatalom vezetője elismerően beszélt róla. Ezzel szemben Ursula von der Leyent Amerika nem fogadja, Magyar Pétert pedig még csak nem is ismerik. Donald Trump korábban többször is méltatta Orbán Viktort. Ursula von der Leyent ezzel ellentétben még Washingtonban sem fogadják, Pekingben megalázó módon bántak vele legutóbb, míg Moszkvával szóba sem állnak.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with EPP President Manfred Weber (L) prior to a debate on the conclusions of the European Council meeting of December 19, 2024, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 22, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen és az EU vezetői megalázó fogadtatásban részesültek Kínában (Fotó: AFP)

A pekingi vezetés helyretette a meglepett uniós vezetőket

Mint arról lapunk korábban beszámolt: Ursula von der Leyen és az EU vezetői megalázó fogadtatásban részesültek Kínában: buszon vitték őket a csúcstalálkozó helyszínére, ahol senki sem fogadta a magas rangú delegációt. Egyes vélemények szerint a kínai reakció a brüsszeli vezetés hibás politikájának köszönhető. Ezzel szemben Orbán Viktort kiemelt tisztelettel fogadták.

Ursula von der Leyenék a saját háborújuknak tekintik az ukrán konfliktust, további pénzt és fegyvert akarnak küldeni a háborúba. Emiatt folyamatosan megpróbálták ellehetetleníteni Orbán Viktort, aki ezzel szemben a mielőbbi békéért dolgozik évek óta.

Eluralkodott a pánik Brüsszelben és Kijevben augusztusban is, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén. Európának nem osztanak lapot. Friedrich Merz német kancellár az ARD műsorában hangsúlyozta:

Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.

Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik, és tárgyal Vlagyimir Putyinnal
Orbán Viktort minden nagyhatalom vezetője szívesen fogadja (Fotó: AFP)

Orbán Viktort minden nagyhatalom vezetője szívesen fogadja

A magyar kormányfő nemzetközi tekintélyét jól mutatja, hogy ma az egész EU-ban ő az egyetlen olyan vezető, akit minden nagyhatalom szívesen fogad, így Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is. A magyar miniszterelnök vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció Washingtonban. Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásának eredményeként a magyar–amerikai kapcsolatok az aranykorba léptek.

Donald Trump egyúttal ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt, akit kiváló vezetőnek nevezett. 

Az amerikai elnök szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktor – ellentétben a többi európai vezetővel – nem követett el hibát a bevándorlás terén sem.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor péntek hajnalban indult Moszkvába. A közösségi médiában a miniszterelnök úgy fogalmazott:

Energiabiztonság és megfizethető, alacsony energiaárak a téli időszakban Magyarországon – ezért mentünk Washingtonba, és ezért megyek most el Moszkvába is.

Deák Dániel politológus egy videót tett közzé közösségi oldalán arról, hogyan fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnököt moszkvai tárgyalásán. Magyarország továbbra is a békében érdekelt – fogalmazott a szakértő. A találkozó a legmagasabb szintű protokoll szerint zajlott.

A kontraszt rávilágít az EU vezetésének korlátozott mozgásterére és a külpolitikai stratégia gyakran következetlen működésére.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu