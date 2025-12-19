Hatalmas adományt kapott a Bondi Beach-i terrortámadás megfékezője – videó

A 43 éves férfi maga is megsebesült a támadóval való dulakodásban, így a gyűjtést szervező Zachery Dereniowski a kórházban adta át az összegyűlt adományt, az eseményről készült videófelvételt pedig a közösségi médiára is feltette. A felvételen Ahmed egyúttal azt üzente annak a több mint 43 ezer embernek, aki világszerte összeadta az adományt, hogy „álljanak ki egymásért, minden emberért, és felejtsenek el minden rosszat”.

Hatalmas adományt kapott a Bondi Beach-i terrortámadás megfékezője (Fotó: AFP/David Gray)