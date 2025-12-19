A 43 éves férfi maga is megsebesült a támadóval való dulakodásban, így a gyűjtést szervező Zachery Dereniowski a kórházban adta át az összegyűlt adományt, az eseményről készült videófelvételt pedig a közösségi médiára is feltette. A felvételen Ahmed egyúttal azt üzente annak a több mint 43 ezer embernek, aki világszerte összeadta az adományt, hogy „álljanak ki egymásért, minden emberért, és felejtsenek el minden rosszat”.
Hatalmas adományt kapott a Bondi Beach-i terrortámadás megfékezője – videó
Több mint két és fél millió ausztrál dollárt (546 millió forint) gyűjtöttek össze online adománygyűjtéssel annak a férfinak, aki megfékezte és lefegyverezte a sydney-i Bondi Beachen a hanuka alkalmából rendezett fesztivál résztvevői elleni terrortámadás egyik elkövetőjét; a szíriai származású Ahmed al-Ahmed pénteken vette át az összegről szóló csekket.
A fesztivállal kapcsolatban elmondta, látta, hogy mindenki örömmel ünnepel, „mindenki boldog volt és megérdemlik, jár nekik az öröm”, valamint méltatta Ausztráliát, amelyet a világ legjobb országának nevezett.
Ahmedet – aki csaknem 20 évvel azelőtt hagyta el Szíriát – korábban Anthony Albanese ausztráliai miniszterelnök is meglátogatta a kórházban, és nemzeti hősnek nevezte a férfit, aki több műtéten is átesett.
A vérengzés során két merénylő 15 embert lőtt agyon a tengerpart melletti parkban, ahol mintegy ezren vettek részt. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti.
Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, a fia megsebesült.
Borítókép: Ahmed Al Ahmed (Fotó: AFP)
