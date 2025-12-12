Dömötör Csaba: Kikötözik az uniós jogot és nyílt színen megerőszakolják

Már régen többről van szó, mint a mostani döntés tartalmáról. Arról, hogy úgy látszik, senkit nem érdekel, hogy egy orosz válaszlépés milyen gazdasági károkkal járhat. Vagy arról, hogy az egész azért van, mert Európa elköltött hetvenezermilliárdot a háborúra, és mostanra elfogyott a pénz.

Mint fogalmaz, a brüsszeli vezetés láthatóan nem mérlegeli annak kockázatát, milyen gazdasági következményekkel járhat egy orosz válaszlépés.

A tagállamok kezéből veszik ki a döntés jogát

Dömötör Csaba hangsúlyozza: a mostani helyzet messze túlmutat az orosz vagyonok kérdésén. Szerinte Brüsszel egyre több területen próbálja korlátozni a tagállamok döntéshozatali jogát olyan ügyekben, amelyekben korábban soha nem volt szó hatáskörök átadásáról.

Ugyanígy erőltették át a migrációs paktumot akkor Magyarország mellett Lengyelország is tiltakozott. Ugyanígy tiltják be a keleti energiaimportot, figyelmen kívül hagyva annak áremelő hatását. És ugyanezt az eljárást hoznák be a bővítési, sőt a közös kül- és biztonságpolitikai ügyekben is

– fogalmazott.

A politikus úgy fogalmaz: korábban lopakodó jogalkotásról beszélhettünk, de az uniós intézmények mai működése már nyílt erőpolitikára épül.

Ami itt van, az már nem lopakodik, hanem bömbölve és erővel töri ránk az ajtót. Ezért kell megállítani Brüsszelt. Nem a fővárost, nem annak a tagállamnak a fővárosát, amely szintén ellenzi a mostani elkobzásos döntést. Hanem azt a hatalmi gépezetet, amely magát pro-európainak vallja, miközben épp tönkreteszi a világ legjobb helyét

– összegezte az EP-képviselő.