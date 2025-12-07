árnyékflottaszabotázsakcióOroszországNATOSvédországPlaybook Merlin 25dróntámadás

A svéd haditengerészet vészjóslóan nyilatkozott az orosz fenyegetésről

A NATO és Oroszország közötti viszony egyre feszültebb. A svéd haditengerészet beszámolói szerint az orosz tengeralattjáró és hadihajó-észlelések szinte mindennaposak a Balti-tengeren, és a helyzet további romlására számítanak. A térséget dróntámadások, szabotázsakciók, valamint az orosz olajszállító árnyékflotta jelentette veszély is fenyegeti.

András János
2025. 12. 07. 6:10
Svédország fokozódó fenyegetésre számít Fotó: YAMIL LAGE Forrás: AFP
A svéd haditengerészet beszámolója szerint az orosz tengeralattjáró-észlelések a Balti-tengeren szinte mindennapossá váltak, és a helyzet a jövőben tovább romolhat. Marko Petkovic, a svéd flotta operatív vezetője szerint Moszkva folyamatosan erősíti jelenlétét a térségben, ráadásul többféle fenyegetéssel szembesülnek: gyanús dróntámadások, víz alatti szabotázsakciók, valamint az orosz olajat szállító árnyékflotta tankerei jelentette kockázatokkal – írja a The Guardian nyomán az Origo.

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A brit védelmi miniszter nemrég arról számolt be, hogy egy orosz kémhajó behatolt a brit vizekre, és lézerekkel zavarta a katonai repülőgépek pilótáit. Szerinte ez azt jelzi, hogy Európa egy „új fenyegetettségi korszakba” lépett. Eközben Svédország nagyszabású NATO-gyakorlatot tartott Playbook Merlin 25 néven, amelyen kilenc ország – köztük Németország, Franciaország és az Egyesült Államok – katonái vettek részt. 

Több száz katona gyakorolta a tengeralattjárók felderítését a Balti-tenger nehéz, búvóhelyekkel tarkított terepén.

Petkovic szerint Oroszország évente új Kilo-osztályú tengeralattjárót állít hadrendbe Szentpéterváron és Kalinyingrádban, hajóit pedig folyamatosan modernizálja. Úgy véli, hogy amennyiben Ukrajnában tűzszünet vagy fegyverszünet következik, Moszkva még inkább a Balti-tengerre összpontosít majd.

A svéd haditengerészet szerint a NATO egyre erősebb jelenléte már látható eredményeket hoz. 

A Baltic Sentry nevű művelet januári indulása óta nem történt egyetlen kábelincidens sem. 

Petkovic szerint ez azt bizonyítja, hogy a szövetség hatékonyan lép fel a fenyegetésekkel szemben, és az is látszik, hogy a kereskedelmi flotta jóval óvatosabban közlekedik a térségben.

A svéd parancsnok attól is tart, hogy az orosz olajszállító árnyékflotta civil zászló alatt közlekedő tankerei akár drónok indítására is alkalmasak lehetnek.

Borítókép: Svédország fokozódó fenyegetésre számít (Fotó: AFP)

