A svéd haditengerészet vészjóslóan nyilatkozott az orosz fenyegetésről

A brit védelmi miniszter nemrég arról számolt be, hogy egy orosz kémhajó behatolt a brit vizekre, és lézerekkel zavarta a katonai repülőgépek pilótáit. Szerinte ez azt jelzi, hogy Európa egy „új fenyegetettségi korszakba” lépett. Eközben Svédország nagyszabású NATO-gyakorlatot tartott Playbook Merlin 25 néven, amelyen kilenc ország – köztük Németország, Franciaország és az Egyesült Államok – katonái vettek részt.

Több száz katona gyakorolta a tengeralattjárók felderítését a Balti-tenger nehéz, búvóhelyekkel tarkított terepén.

Petkovic szerint Oroszország évente új Kilo-osztályú tengeralattjárót állít hadrendbe Szentpéterváron és Kalinyingrádban, hajóit pedig folyamatosan modernizálja. Úgy véli, hogy amennyiben Ukrajnában tűzszünet vagy fegyverszünet következik, Moszkva még inkább a Balti-tengerre összpontosít majd.