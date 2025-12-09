Németországban már a nőket is behívnák katonai szolgálatra

A döntés élénk vitát váltott ki. Több politikus szerint elavult, hogy kizárólag férfiakat köteleznek vizsgálatra és esetleges szolgálatra.

Christoph Ploss (CDU) a BILD-nek úgy nyilatkozott, hogy hosszabb távon érdemes lenne mindkét nem számára kötelezővé tenni egy egyéves szolgálatot – akár katonai, akár civil formában –, mert ez szerinte erősítené a társadalmi összetartást.

Falko Drossmann (SPD) szintén támogatná, hogy a kötelezettség a nőkre is kiterjedjen, ugyanakkor rámutatott: ezt jelenleg a német alkotmány nem teszi lehetővé. Ezért a Bundeswehr jelenleg csak önként várja a nőket.