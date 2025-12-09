katonai szolgálatNémetországnők

Németországban már a nőket is behívnák katonai szolgálatra

Németországban ismét fellángolt a vita a katonai szolgálatról: noha 2027 júliusától minden érintett férfit kötelező orvosi vizsgálatra rendelnek be, egyre több politikus azt szeretné, ha ez a kötelezettség a nőkre is vonatkozna.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 19:21
Női katona – Bundeswehr Fotó: JULIANE SONNTAG Forrás: Photothek Media Lab
A német Bundestag döntést hozott egy új, önkéntes katonai szolgálati modellről. Ennek értelmében 2027. július 1-jétől egy meghatározott korosztályba tartozó összes férfit kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatra hívnak be. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell jelennie a vizsgálaton, és azok, akiket alkalmasnak minősítenek, ajánlatot kapnak a Bundeswehrtől. A férfiak számára így a bevonultatáshoz vezető első lépés kötelező, míg a nőknél ez továbbra is teljesen önkéntes marad. Ennek oka jogi: a német alaptörvény egyértelműen kimondja, hogy csak a férfiak kötelezhetők katonai szolgálatra vagy az ehhez vezető előkészítő folyamatra. Ez határozza meg a jelenlegi kereteket, így a nők csak önként csatlakozhatnak – írja az Origo.

A döntés élénk vitát váltott ki. Több politikus szerint elavult, hogy kizárólag férfiakat köteleznek vizsgálatra és esetleges szolgálatra.

Christoph Ploss (CDU) a BILD-nek úgy nyilatkozott, hogy hosszabb távon érdemes lenne mindkét nem számára kötelezővé tenni egy egyéves szolgálatot – akár katonai, akár civil formában –, mert ez szerinte erősítené a társadalmi összetartást.

Falko Drossmann (SPD) szintén támogatná, hogy a kötelezettség a nőkre is kiterjedjen, ugyanakkor rámutatott: ezt jelenleg a német alkotmány nem teszi lehetővé. Ezért a Bundeswehr jelenleg csak önként várja a nőket.

A nők kötelező bevonultatásához az alaptörvény módosítása szükséges, amihez kétharmados parlamenti többség kell. Erre azonban jelenleg nincs esély, mert:

  • a baloldal párt minden kötelező szolgálatot elutasít, nemtől függetlenül,
  • az AfD szerint pedig a nők szolgálati mentessége továbbra is indokolt, mivel ez az anyaszerep kompenzációját jelenti.

Így a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett módosítás nem kivitelezhető.

Quentin Gärtner, a Szövetségi Diákkonferencia volt főtitkára egy kompromisszumos javaslattal állt elő. 

Szerinte egy kötelező társadalmi év minden fiatalnak igazságos megoldás lenne, és kezelné a nemi különbségtétel problémáját. 

Úgy véli, ha csak a férfiaknak kellene megjelenniük, az a fiatal generáción belül feszültséget okozna.

 

Borítókép: Női katona a Bundeswehrben (Fotó: AFP)

