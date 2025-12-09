késeléses támadásszír migránsNémetország

Karácsonyi vásár közelében késeltek meg egy embert Németországban

Egy fiatal férfit megkéseltek Essen főpályaudvarán, a karácsonyi vásár közelében. Szemtanúk elmondása szerint a támadás hátulról történt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 8:45
Több ezer szíriai gyűlt össze Essen utcáin Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az eset egy nagyszabású szíriai tüntetés befejezése után történt a belvárosban – számolt be a Bild.

Tüntetés Asszad bukásának évfordulóján (Fotó: YING TANG / NurPhoto)
Tüntetés Asszad bukásának évfordulóján (Fotó: NurPhoto/Ying Tang)

Tüntetés Asszad bukásának évfordulóján

Egy szír férfi demonstrációt szervezett Essenben (Észak-Rajna–Vesztfália) Asszad bukásának évfordulójára. A szervezők 2500 résztvevővel számoltak, azonban több mint tízezer ember jelent meg. A rendezvény során többször indítottak tűzijátékot, tiltott zászlókat helyeztek ki, valamint autókonvojok haladtak át a városközponton. Emiatt a rendőrség nagy létszámban, rohamrendőröket is bevetve jelent meg, továbbá mentő- és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.

A tüntetés után incidens alakult ki a pályaudvarnál

A demonstráció lezárását követően a főpályaudvar környékén kaotikus helyzet alakult ki: petárdákat dobáltak és dulakodás tört ki. A rendőrség lezárta a környező utcákat és felkészült a rendfenntartásra.

Egy fiatal férfi, vérző sérüléssel feküdt a földön a metró lejáratánál. Szemtanúk szerint három alkalommal szúrták meg hátulról. Egyelőre nem tisztázott, hogy az áldozat vagy a támadó jelen volt-e a tüntetésen.

 

A rendőrség lezárta a főbejárat környékét, az érintett férfit kórházba szállították, sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta.

Nyomozás indult

A gyilkossági osztály munkatársai a helyszínen vizsgálódnak, a bűnügyi rendőrség több tanút kihallgatott a pályaudvar előtt. A biztonsági szervek több feltételezett személyt igazoltattak a közelben, és átvizsgálták a környező hulladékgyűjtőket is a kés után kutatva.

Borítókép: Több ezer szíriai gyűlt össze Essen utcáin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu