Karácsonyi vásár közelében késeltek meg egy embert Németországban

Tüntetés Asszad bukásának évfordulóján

Egy szír férfi demonstrációt szervezett Essenben (Észak-Rajna–Vesztfália) Asszad bukásának évfordulójára. A szervezők 2500 résztvevővel számoltak, azonban több mint tízezer ember jelent meg. A rendezvény során többször indítottak tűzijátékot, tiltott zászlókat helyeztek ki, valamint autókonvojok haladtak át a városközponton. Emiatt a rendőrség nagy létszámban, rohamrendőröket is bevetve jelent meg, továbbá mentő- és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.

A tüntetés után incidens alakult ki a pályaudvarnál

A demonstráció lezárását követően a főpályaudvar környékén kaotikus helyzet alakult ki: petárdákat dobáltak és dulakodás tört ki. A rendőrség lezárta a környező utcákat és felkészült a rendfenntartásra.