Az eset egy nagyszabású szíriai tüntetés befejezése után történt a belvárosban – számolt be a Bild.
Karácsonyi vásár közelében késeltek meg egy embert Németországban
Egy fiatal férfit megkéseltek Essen főpályaudvarán, a karácsonyi vásár közelében. Szemtanúk elmondása szerint a támadás hátulról történt.
Tüntetés Asszad bukásának évfordulóján
Egy szír férfi demonstrációt szervezett Essenben (Észak-Rajna–Vesztfália) Asszad bukásának évfordulójára. A szervezők 2500 résztvevővel számoltak, azonban több mint tízezer ember jelent meg. A rendezvény során többször indítottak tűzijátékot, tiltott zászlókat helyeztek ki, valamint autókonvojok haladtak át a városközponton. Emiatt a rendőrség nagy létszámban, rohamrendőröket is bevetve jelent meg, továbbá mentő- és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.
A tüntetés után incidens alakult ki a pályaudvarnál
A demonstráció lezárását követően a főpályaudvar környékén kaotikus helyzet alakult ki: petárdákat dobáltak és dulakodás tört ki. A rendőrség lezárta a környező utcákat és felkészült a rendfenntartásra.
Egy fiatal férfi, vérző sérüléssel feküdt a földön a metró lejáratánál. Szemtanúk szerint három alkalommal szúrták meg hátulról. Egyelőre nem tisztázott, hogy az áldozat vagy a támadó jelen volt-e a tüntetésen.
A rendőrség lezárta a főbejárat környékét, az érintett férfit kórházba szállították, sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta.
Nyomozás indult
A gyilkossági osztály munkatársai a helyszínen vizsgálódnak, a bűnügyi rendőrség több tanút kihallgatott a pályaudvar előtt. A biztonsági szervek több feltételezett személyt igazoltattak a közelben, és átvizsgálták a környező hulladékgyűjtőket is a kés után kutatva.
Borítókép: Több ezer szíriai gyűlt össze Essen utcáin (Fotó: AFP)
