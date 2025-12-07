Szírek és ukránok kalapáccsal támadtak egy osztrák fiúra

A támadás a ZUP buszpályaudvaron történt. A rendőrség azonnal kivonult a helyszínre. A szóvivő szerint „többen megtámadták az áldozatot, aki sérülten feküdt a buszpályaudvaron.” A helyi hatóságok közlése szerint a támadók előzőleg vészkalapácsokat loptak el egy városi buszról, és azokkal ütlegelték a fiút. A támadás során a 13 éves áldozat a földre esett, majd a migránsok tovább rugdosták – írja az ExxPress.
Mire az első járőrök a helyszínre érkeztek, a gyanúsítottak már elmenekültek.
A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított a szövetségi és a határőrség támogatásával. Eközben a sérült tinédzsert kórházba szállították. A nyomozás során kiderült, hogy a támadók mind kiskorúak:
- a legfiatalabb mindössze 11 éves,
- a legidősebb 13.
A rendőrség közlése szerint két szíriai testvérpárról és két ukrán fiúról van szó, akik az ausztriai Vorarlbergben élnek.
