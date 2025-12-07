Szírek és ukránok kalapáccsal támadtak egy osztrák fiúra

Lindauban és az ausztriai Vorarlbergben az elmúlt hónapokban több, hasonló jellegű incidens történt, amelyek a fiatalok közötti erőszak és az illegális eszközhasználat problémáit vetik fel. A helyi lakosok egyre növekvő aggodalommal figyelik, hogy a migrációval összefüggő feszültségek miként alakulnak át testi támadásokká. Júniusban például egy 27 éves afgán férfi fizetséget követelt egy ingyenesen használható bécsi nyilvános WC-nél, majd késsel támadt arra, aki nem akart fizetni.

A migránst a rendőrök elfogták, és kábítószert is találtak nála.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, egy tizenöt éves szíriai erőszakolt meg egy tizenkét éves német kislányt az uszodában. Arról is írtunk, hogy a salzburgi tartományi büntetőbíróság novemberben nem jogerősen 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt egy 22 éves afgán férfit, aki terrorcselekményt tervezett Ausztriában. Az afgán migráns, aki részben beismerő vallomást tett a szélsőségesek propagandájának terjesztését illetően, a vádak szerint az Iszlám Állam terrorszervezet „alvó ügynöke” volt, aki 2024 karácsonyán merényletet tervezett elkövetni.

Lehetséges célpontjai között szerepelt a Hohensalzburg vára, a salzburgi főpályaudvar, illetve egy karácsonyi vásár.

Egy hete egy ötvenéves férfi a nyílt utcán késsel támadt 15 éves lányára, vélhetően azért, mert a lány párkapcsolata megsértette a család „becsületét”. A szemtanúk azonnal közbeléptek, és a lányt egy orvosi rendelőbe szállították, majd onnan mentőhelikopterrel kórházba vitték. Az apa több mint húsz éve él Bécsben, korábban nem volt rendőrségi ügye.