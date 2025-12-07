Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

Szírek és ukránok kalapáccsal támadtak egy osztrák fiúra

Brutális támadás rázta meg a bajorországi Lindaut: egy 13 éves osztrák fiút négy kiskorú, köztük két szír és két ukrán migráns súlyosan megsebesített vészkalapácsokkal. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a migrációval összefüggő biztonsági kockázatokra, amelyek a helyi közösségeket egyre gyakrabban érintik.

2025. 12. 07.
Péntek este brutális támadás rázta meg a bajorországi Lindaut Forrás: AFP
A támadás a ZUP buszpályaudvaron történt. A rendőrség azonnal kivonult a helyszínre. A szóvivő szerint „többen megtámadták az áldozatot, aki sérülten feküdt a buszpályaudvaron.” A helyi hatóságok közlése szerint a támadók előzőleg vészkalapácsokat loptak el egy városi buszról, és azokkal ütlegelték a fiút. A támadás során a 13 éves áldozat a földre esett, majd a migránsok tovább rugdosták – írja az ExxPress.

Ausztriában rohamosan nő a szír kiskorú migránsok által elkövetett bűncselekmények száma
Ausztriában rohamosan nő a szír kiskorú migránsok által elkövetett bűncselekmények száma (Fotó: AFP)

Mire az első járőrök a helyszínre érkeztek, a gyanúsítottak már elmenekültek. 

A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított a szövetségi és a határőrség támogatásával. Eközben a sérült tinédzsert kórházba szállították. A nyomozás során kiderült, hogy a támadók mind kiskorúak: 

  • a legfiatalabb mindössze 11 éves, 
  • a legidősebb 13. 

A rendőrség közlése szerint két szíriai testvérpárról és két ukrán fiúról van szó, akik az ausztriai Vorarlbergben élnek. 

A hatóságok értesítették a szülőket, valamint az ifjúságvédelmi hivatalt. A jelenlegi információk szerint a megtámadott tinédzser nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A rendőrség szerint a támadást egy korábbi „szóbeli vita váltotta ki az áldozat és a 13 éves ukrán fiú között.” 

Az eset azonban messze túlmutat a személyes konfliktuson: azt mutatja, hogy a migrációs háttérrel rendelkező fiatalok körében egyre gyakoribbak az erőszakos megnyilvánulások, amelyek veszélyeztetik a helyi közösségek biztonságát.

Lindauban és az ausztriai Vorarlbergben az elmúlt hónapokban több, hasonló jellegű incidens történt, amelyek a fiatalok közötti erőszak és az illegális eszközhasználat problémáit vetik fel. A helyi lakosok egyre növekvő aggodalommal figyelik, hogy a migrációval összefüggő feszültségek miként alakulnak át testi támadásokká. Júniusban például egy 27 éves afgán férfi fizetséget követelt egy ingyenesen használható bécsi nyilvános WC-nél, majd késsel támadt arra, aki nem akart fizetni. 

A migránst a rendőrök elfogták, és kábítószert is találtak nála.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, egy tizenöt éves szíriai erőszakolt meg egy tizenkét éves német kislányt az uszodában. Arról is írtunk, hogy a salzburgi tartományi büntetőbíróság novemberben nem jogerősen 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt egy 22 éves afgán férfit, aki terrorcselekményt tervezett Ausztriában. Az afgán migráns, aki részben beismerő vallomást tett a szélsőségesek propagandájának terjesztését illetően, a vádak szerint az Iszlám Állam terrorszervezet „alvó ügynöke” volt, aki 2024 karácsonyán merényletet tervezett elkövetni. 

Lehetséges célpontjai között szerepelt a Hohensalzburg vára, a salzburgi főpályaudvar, illetve egy karácsonyi vásár.

Egy hete egy ötvenéves férfi a nyílt utcán késsel támadt 15 éves lányára, vélhetően azért, mert a lány párkapcsolata megsértette a család „becsületét”. A szemtanúk azonnal közbeléptek, és a lányt egy orvosi rendelőbe szállították, majd onnan mentőhelikopterrel kórházba vitték. Az apa több mint húsz éve él Bécsben, korábban nem volt rendőrségi ügye.

Migráns diákok hónapokon át kínozták osztálytársukat Ausztriában
Migráns diákok hónapokon át kínozták osztálytársukat Ausztriában (Fotó: AFP)

Migráns diákok hónapokon át kínozták osztálytársukat Ausztriában

A nyáron arról is beszámoltunk, hogy egy felső-ausztiai műszaki középiskolában öt, afgán, török és albán gyökerű, húsz év körüli diák több hónapon át brutálisan zaklatott egy 15 éves fiút. Megverték, fojtogatták, megalázták, sőt egyszer ki is dobták az iskolai ablakon. A migráns diákok által elkövetett brutalitásról videófelvétel is készült.

Ausztriában drasztikusan emelkedik a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma – különösen a szíriai származású fiatalok körében, az osztrák Belügyminisztérium adatai szerint. 

2024-ben már közel ezer feljelentés érkezett 10 és 14 év közötti gyanúsítottak ellen. A mostani támadás rávilágít arra, hogy a közbiztonság fenntartása nem csupán rendőri feladat: a társadalmi integráció, a szülői felelősség és az ifjúságvédelmi intézkedések együttes szerepe kulcsfontosságú. Amíg ezek nem működnek megfelelően, az efféle, fiatalok által elkövetett erőszakos cselekmények továbbra is fenyegetést jelenthetnek a helyi közösségek számára.

Borítókép: Rendőrautók Lindau belvárosában (Fotó: AFP)

