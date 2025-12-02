Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

ZelenszkijtárgyalásUkrajna

Zelenszkij már a tűzszünetről beszélt

Az ukrán elnök szeretné az európai vezetőket is bevonni a békefolyamatba. Volodimir Zelenszkij erről közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést annak alkalmából, hogy az ukrán delegáció beszámolt a floridai tárgyalásokról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 13:07
Fotó: CHRISTOPHE ENA Forrás: POOL
Az ukrán delegáció részletesen beszámolt a floridai tárgyalások eredményeiről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint diplomatái aktívan együttműködnek minden partnerrel, hogy az európai országok érdemi módon részt vegyenek a tárgyalásokban. 

Zelenszkij szeretné az európai vezetőket is bevonni
(Fotó: CHRISTOPHE ENA / POOL)

Rusztem Umerov és a floridai tárgyalások résztvevői beszámoltak az amerikai fél főbb hangsúlyairól a párbeszédben. A munka a genfi dokumentum alapján zajlott, és ez a dokumentumot véglegesítették – írta az ukrán elnök közösségi oldalán

A hírszerzés részvételével megbeszélést folytattunk az amerikai féllel a fronton megteendő bizonyos lépések megvalósításának kilátásairól, valamint az orosz csapásokkal és a megállapodások megzavarásával szembeni biztonsági garanciákról egy tűzszünet esetén

– írta az elnök

Zelenszkij egyúttal azt is elárulta, hogy igyekszik az európai vezetőket is bevonni a tárgyalásokba, diplomatáik pedig ezen is dolgoznak jelenleg. „Diplomatáink aktívan együttműködnek minden partnerrel annak érdekében, hogy az európai országok és a hajlandók koalíciójának többi tagja érdemi módon részt vegyen a megoldások kidolgozásában” – fogalmazott. 

Az ukrán elnök egyúttal elmondta, hogy szeretnék folytatni a közös és konstruktív munkát Trump elnök csapatával, valamint az európai partnerekkel. Az ukrán hírszerzés pedig megosztja partnereinkkel az információkat Oroszország valódi szándékairól.

Ukrajna minden diplomáciai munkát abszolút komolyan vesz: a valódi békében és a garantált biztonságban vagyunk érdekeltek. Pontosan ezt az érdeket kell kiszorítani az orosz félből, és ezt a feladatot csak partnereinkkel együtt lehet megvalósítani. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára folyamatos kapcsolatban áll Amerikával a további találkozók ütemtervének meghatározása érdekében

– hangsúlyozta Zelenszkij. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

