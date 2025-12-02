Zelenszkij már a tűzszünetről beszélt

Az ukrán delegáció részletesen beszámolt a floridai tárgyalások eredményeiről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint diplomatái aktívan együttműködnek minden partnerrel, hogy az európai országok érdemi módon részt vegyenek a tárgyalásokban.

Zelenszkij szeretné az európai vezetőket is bevonni

(Fotó: CHRISTOPHE ENA / POOL)

Rusztem Umerov és a floridai tárgyalások résztvevői beszámoltak az amerikai fél főbb hangsúlyairól a párbeszédben. A munka a genfi dokumentum alapján zajlott, és ez a dokumentumot véglegesítették – írta az ukrán elnök közösségi oldalán.

A hírszerzés részvételével megbeszélést folytattunk az amerikai féllel a fronton megteendő bizonyos lépések megvalósításának kilátásairól, valamint az orosz csapásokkal és a megállapodások megzavarásával szembeni biztonsági garanciákról egy tűzszünet esetén

– írta az elnök