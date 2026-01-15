BrüsszelUkrajnaGrönland

Brüsszel nem adja fel, Irán a világnak üzent

Az Európai Unió vezetése továbbra is öles léptekkel halad a háború irányába. Orbán Viktor szerint Brüsszel továbbra sem áll le Ukrajna finanszírozásával, és nem hajlandó figyelembe venni a valóságot. Ursula von der Leyen nemrég bejelentette, hogy 90 milliárd eurós hitelfelvételből akarják finanszírozni Ukrajnát, a magyar kormány azonban nemzeti petíciót indított az ellen, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék. Eközben Ukrajnában újabb korrupciós botrány robbant, Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője ellen is eljárást kezdeményeztek a hatóságok. Irán félreérthetetlen üzenetet küldött, az első európai katonák pedig megérkeztek Grönlandra. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai híre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 23:59
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Az Európai Unió továbbra is mindent megtesz a háború folytatása érdekében. Orbán Viktor szerint Brüsszel nem áll le, és friss, Ukrajna finanszírozására tett javaslatával szembemegy a decemberi EU-csúcs eredményeivel. A magyar kormány nemzeti petíciót indít az ellen, hogy az EU vezetése a magyarok pénzét Ukrajnába küldje. 

Brüsszel továbbra sem lassít és öles léptekkel halad a háború felé
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság legújabb bejelentésére, amelyben a testület bemutatta Ukrajna finanszírozására vonatkozó javaslatát. A kormányfő szerint a tervezet nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem szerinte figyelmen kívül hagyja a valóságot is.

Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete vagy az európai emberek véleménye

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán. 

Orbán Viktor szerint ma Európában már kevés kormány maradt, amely képes lenne ellentmondani Brüsszelnek, Magyarország azonban továbbra is kitart álláspontja mellett.

Nemzeti petíciót indít a kormány

A magyar kormány mérlegelte az Európai Bizottság javaslatát a 90 milliárd eurós hitelfelvételről, valamint Ukrajna további támogatásának a tervéről és úgy döntött, hogy nemzeti petíciót indít. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón.

A politikus szerint az EU a következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak. 

Nem csak egy kilencvenmilliárdos hitelről van szó Gulyás szerint, hiszen Ukrajna további nyolcszázmilliárd dollárt követel, és ez nem hitel, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy csak Oroszország háborús jóvátételével kell csak visszafizetni. 

Eddig 193 milliárd dollárt adott az unió Ukrajnának, ami a háromszorosa annak, amit hazánk 2004 óta kapott uniós forrásként.

Timosenko is a korrupció hálójában

Újabb súlyos korrupciós ügy rázza meg Ukrajnát: a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője ellen is, miután a vád szerint parlamenti képviselőket próbált megvesztegetni szavazataikért cserébe – közölte Olha Posztoljuk, a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) szóvivője. 

Az ügyészség tájékoztatása szerint Timosenko több képviselőnek pénzt ajánlott fel bizonyos parlamenti döntések támogatásáért. 

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal állítása szerint nem egyszeri megállapodásokról volt szó, hanem egy rendszeres együttműködésről, amelyben folyamatos kifizetésekkel és konkrét szavazási utasításokkal igyekeztek befolyásolni a törvényhozás működését. 

A fejlemények azt követően kerültek napvilágra, hogy decemberben Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője ellen is eljárás indult. 

Irán figyelmeztet: megvédi magát

Teherán kijelentette az önvédelemhez való jogát, miközben Washington továbbra sem zár ki egy esetleges katonai csapást az iráni belpolitikai események miatt. Az iráni–szaúdi egyeztetés újabb jele annak, hogy a Közel-Keleten gyorsan nő a feszültség.

A teheráni diplomácia vezetője hangsúlyozta: elengedhetetlen a külföldi beavatkozás globális elítélése a térség országainak belügyeibe

Ezzel párhuzamosan egy magas rangú iráni tisztségviselő arról számolt be, hogy Teherán figyelmeztette az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit: amennyiben Washington megtámadja Iránt, az iráni válasz amerikai katonai bázisokat érhet a régióban, azoknak az országoknak a területén is, amelyek az Egyesült Államokkal működnek együtt.

Donald Trump elnök nemrég támogatásáról biztosította az Iránban zajló tüntetések résztvevőit, valamint jelezte, hogy ha kell az Egyesült Államok beavatkozik. 

Megérkezett az első európai egység Grönlandra

Egy kis francia katonai kontingens érkezett Grönland fővárosába, Nuukba – közölték a tisztviselők. Donald Trump amerikai elnök kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre.

A korlátozott bevetés, amelyen Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz, egyelőre konkrétumok nélküli. A dán vezetésű Arctic Endurance névre keresztelt hadgyakorlat azonban feltehetőleg inkább szimbolikus jelentőségű, mintsem tényleges katonai célokat szolgál. 

A katonák telepítéséről szóló döntés egyébként nem sokkal azután született, hogy a dán és a grönlandi külügyminiszter Washingtonba utazott, hogy J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyaljon.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Nicolas TUCAT)

 

