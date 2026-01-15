Brüsszel nem adja fel, Irán a világnak üzent

Az Európai Unió továbbra is mindent megtesz a háború folytatása érdekében. Orbán Viktor szerint Brüsszel nem áll le, és friss, Ukrajna finanszírozására tett javaslatával szembemegy a decemberi EU-csúcs eredményeivel. A magyar kormány nemzeti petíciót indít az ellen, hogy az EU vezetése a magyarok pénzét Ukrajnába küldje.

Brüsszel továbbra sem lassít és öles léptekkel halad a háború felé

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság legújabb bejelentésére, amelyben a testület bemutatta Ukrajna finanszírozására vonatkozó javaslatát. A kormányfő szerint a tervezet nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem szerinte figyelmen kívül hagyja a valóságot is.

Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete vagy az európai emberek véleménye

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

Orbán Viktor szerint ma Európában már kevés kormány maradt, amely képes lenne ellentmondani Brüsszelnek, Magyarország azonban továbbra is kitart álláspontja mellett.