Döbbenet: a felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt + videó

Megrázó felvétel terjed a közösségi oldalakon: a videón egy ukrán utcaseprő nő látható, akinek közvetlen közelében robban fel egy orosz drón. A felvétel tanúsága szerint – melyet a brit Metro tett közzé – a nő rövid időre megáll, körbenéz, majd folytatja a munkáját.

A felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt. Forrás: YouTube

Drón csapódott be Bandera emlékművénél

A videón az 59 éves Olha látható, aki Lvivben dolgozott, nem messze Sztepan Bandera egykori ukrán nacionalista vezető emlékművétől. A nő éppen a havat takarította, amikor Oroszország légitámadást indított a város ellen. Néhány másodperccel később bekövetkezett a robbanás. A drón egy közeli játszótéren csapódott be – számolt be róla a The Kyiv Independent. Olha azonban alig reagált a történtekre.