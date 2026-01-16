Ukrajnaorosz támadásháborúdrónorosz-ukrán háború

Döbbenet: a felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt + videó

Egyetlen pillanatra állt meg, majd ugyanazzal a mozdulattal folytatta a munkát, mintha mi sem történt volna. Lvivben egy orosz drón robbant fel egy ukrán utcaseprő közelében, a nő azonban a sokkoló jelenet után visszatért a hólapátoláshoz. A felvétel gyorsan bejárta az internetet, és sokak szerint többet elmond a háborús mindennapokról, mint bármely statisztika.

Sebők Barbara
2026. 01. 16. 12:50
Döbbenet: a felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt Forrás: AFP
Megrázó felvétel terjed a közösségi oldalakon: a videón egy ukrán utcaseprő nő látható, akinek közvetlen közelében robban fel egy orosz drón. A felvétel tanúsága szerint – melyet a brit Metro tett közzé – a nő rövid időre megáll, körbenéz, majd folytatja a munkáját.

A felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt
A felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt. Forrás: YouTube

Drón csapódott be Bandera emlékművénél

A videón az 59 éves Olha látható, aki Lvivben dolgozott, nem messze Sztepan Bandera egykori ukrán nacionalista vezető emlékművétől. A nő éppen a havat takarította, amikor Oroszország légitámadást indított a város ellen. Néhány másodperccel később bekövetkezett a robbanás. A drón egy közeli játszótéren csapódott be – számolt be róla a The Kyiv Independent. Olha azonban alig reagált a történtekre. 

Megállt egy rövid időre, hogy összeszedje magát, ezután visszatért a hólapátoláshoz, mintha mi sem történt volna.

Az interjújában – amelyet a Pravda szemlézett – Olha felidézte a pillanatot. Elmondása szerint éppen a buszmegállót takarította, amikor a becsapódás történt. Mint fogalmazott, fogalma sem volt arról, hogy veszélyben van.

Először csak a drón átrepült felettük, majd röviddel később felrobbant.

A nő elmondta, hogy egy nagyon hangos robbanást hallott, és eleinte azt hitte, aknáról van szó. Később azonban egy rendőr közölte vele, hogy egy Shahed típusú orosz drón csapódott be. A történtek után Olhát még aznap felhívta Lviv polgármestere, aki érdeklődött az állapota felől. A városvezető egyszerre fejezte ki elismerését és aggodalmát, hangsúlyozva, hogy légitámadás esetén a biztonság az első, még akkor is, ha a munka elvégzése fontos.

Sokakat megdöbbentett Olha nyugalma. 

Vaktang Kipiani történész és újságíró tréfásan úgy fogalmazott: az ukrán nő idegrendszerét akár az UNESCO szellemi kulturális örökségébe is fel lehetne venni. Mások viszont arra hívták fel a figyelmet, milyen tragikus, hogy a halálos veszély ennyire megszokottá vált. A támadás során egy, a közelben dolgozó traktoros könnyebb sérüléseket szenvedett, de a hírek szerint jól van. Halálos áldozat nem volt, ugyanakkor a robbanás komoly károkat okozott: kilenc lakóépület, egy helyi templom, valamint több iskola ablaka is megrongálódott.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

