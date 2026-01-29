BrüsszelKaja Kallasorosz katonaÉsztország

Észtország javaslata hatalmas diplomáciai vihart kavart, hamarosan döntenek róla Brüsszelben

Brüsszelben ülnek tárgyalóasztalhoz az uniós tagállamok külügyminiszterei, ahol sok aktuális téma kerül napirendre. Megvitatják Észtország javaslatát is, amely a korábban, Ukrajnában szolgált orosz katonák belépését – a biztonsági kockázatok miatt – megtiltaná az EU területére.

2026. 01. 29. 14:21
Vlagyimir Putyin és orosz katonák Forrás: AFP
Csütörtökön Brüsszelben ülésezik az Európai Unió Külügyek Tanácsa* (FAC), ahol több, nemzetközi jelentőségű ügyben várható döntés. A napirend legfontosabb témái között szerepel Ukrajna helyzete, a Közel-Kelet konfliktusai, valamint az afrikai Nagy-tavak régiójában újraindult fegyveres összecsapások. A tanácskozás során szóba kerülhet Irán is – számolt be róla a Politico.

Észtország javaslatát a csütörtöki Külügyek Tanácsa ülésén vitatják meg, ahol Kaja Kallas fog elnökölni
Fotó: AFP

*A Külügyek Tanácsát az uniós tagállamok külügyminiszterei alkotják. A napirend függvényében a tanács ülésein mellettük részt vesznek, a védelmi miniszterek (közös biztonság- és védelempolitika), a fejlesztési miniszterek (fejlesztési együttműködés), a kereskedelmi miniszterek (közös kereskedelempolitika). A Külügyek Tanácsának ülésein az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elnököl, aki jelenleg Kaja Kallas.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön, az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt arról beszélt, hogy a béke érdekében Moszkvát rá kellene kényszeríteni engedményekre.

Észtország javaslata diplomáciai vihart kavart

A csütörtöki ülésnapon a külügyminiszterek kiemelt figyelmet fordítanak arra a kérdésre, hogy azok a veterán orosz katonák, akik egykor Ukrajnában harcoltak, beléphessenek-e az EU területére. Az észt kezdeményezés célja, hogy megakadályozzák, hogy egy orosz–ukrán békemegállapodás esetén több ezer keményvonalas, sok esetben bűnügyi múlttal rendelkező orosz állampolgár átjusson a határokon. Tallinn szerint az Oroszországba visszatérő leszerelt katonák között sokan erőszakos bűncselekményeket követtek el, egy részük pedig korábban börtönzászlóaljakban szolgált. 

A kockázat csökkentésének egyik lehetséges módja, ha minél több olyan személyt felvesznek a schengeni feketelistára, akikről bizonyított, hogy részt vettek a fegyveres konfliktusban

 – fogalmazott egy magas rangú észt diplomata. Az uniós országok morálisan támogatják az elképzelést, a gyakorlatban azonban komoly nehézségekbe ütközhet a tilalom bevezetése. Észtországnak lehetősége van kollektív korlátozásokat bevezetni, míg más országoknak név szerint egyesével kellene felvenniük a katonákat a feketelistára, és ehhez előbb mindenkiről bizonyítékot kellene begyűjteniük.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és orosz katonák (Fotó: AFP)

Itt a fordulat: Brüsszel embere ukrán engedményekről beszél

