Észtország javaslata hatalmas diplomáciai vihart kavart, hamarosan döntenek róla Brüsszelben

Csütörtökön Brüsszelben ülésezik az Európai Unió Külügyek Tanácsa* (FAC), ahol több, nemzetközi jelentőségű ügyben várható döntés. A napirend legfontosabb témái között szerepel Ukrajna helyzete, a Közel-Kelet konfliktusai, valamint az afrikai Nagy-tavak régiójában újraindult fegyveres összecsapások. A tanácskozás során szóba kerülhet Irán is – számolt be róla a Politico.
*A Külügyek Tanácsát az uniós tagállamok külügyminiszterei alkotják. A napirend függvényében a tanács ülésein mellettük részt vesznek, a védelmi miniszterek (közös biztonság- és védelempolitika), a fejlesztési miniszterek (fejlesztési együttműködés), a kereskedelmi miniszterek (közös kereskedelempolitika). A Külügyek Tanácsának ülésein az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elnököl, aki jelenleg Kaja Kallas.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!