Észtország javaslata hatalmas diplomáciai vihart kavart, hamarosan döntenek róla Brüsszelben

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön, az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt arról beszélt, hogy a béke érdekében Moszkvát rá kellene kényszeríteni engedményekre.

Észtország javaslata diplomáciai vihart kavart

A csütörtöki ülésnapon a külügyminiszterek kiemelt figyelmet fordítanak arra a kérdésre, hogy azok a veterán orosz katonák, akik egykor Ukrajnában harcoltak, beléphessenek-e az EU területére. Az észt kezdeményezés célja, hogy megakadályozzák, hogy egy orosz–ukrán békemegállapodás esetén több ezer keményvonalas, sok esetben bűnügyi múlttal rendelkező orosz állampolgár átjusson a határokon. Tallinn szerint az Oroszországba visszatérő leszerelt katonák között sokan erőszakos bűncselekményeket követtek el, egy részük pedig korábban börtönzászlóaljakban szolgált.