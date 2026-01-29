Itt a fordulat: Brüsszel embere ukrán engedményekről beszél

Kallas: Területért biztonságot

A főképviselő arra a kérdésre reagált, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne-e biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának kizárólag területi engedmények fejében. Kallas szerint aggasztó, hogy már most is elsősorban az ukrán oldalról várnak áldozatokat.

Ha az ukránok nagyon nehéz engedményeket tesznek, azt azért teszik, hogy béke legyen az ország megmaradó részében. Ebben az esetben viszont egyértelmű és kézzelfogható biztonsági garanciákra van szükség, hogy Oroszország ne támadhasson újra

– fogalmazott.

Kallas szerint az Európai Uniónak növelnie kell saját hozzájárulását Ukrajna biztonságához, ugyanakkor világossá tette: az Egyesült Államok részvétele nélkül nem lehet hiteles garanciákról beszélni.

Az amerikaiaknak is részt kell venniük ebben

– jelentette ki, utalva arra, hogy Washington kulcsszereplő marad a háború utáni biztonsági architektúra kialakításában.