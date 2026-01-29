Rendkívüli

A januári rezsistoppal 30 százalékos kedvezményt kapnak a magyar családok + videó

Itt a fordulat: Brüsszel embere ukrán engedményekről beszél

Ukrajna a béke érdekében már most is jelentős engedményeket vállal, ugyanakkor Oroszországgal szemben további nemzetközi nyomásgyakorlásra lenne szükség – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön, az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt. A főképviselő hangsúlyozta: hiteles és kézzelfogható biztonsági garanciák nélkül nem képzelhető el tartós rendezés, ezek kialakításában pedig az Egyesült Államok szerepvállalása megkerülhetetlen.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 29. 11:44
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője újságírókkal beszélget az EU brüsszeli székházában 2026. január 29-én Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Kallas hangsúlyozta: torz képet eredményez az, hogy egyre több kompromisszumot várnak el Kijevtől, miközben a konfliktus kirobbantásáért egyértelműen Oroszország a felelős. Mint fogalmazott, „Ukrajna nem az agresszor”, ezért elsősorban Moszkvát kellene rákényszeríteni engedményekre, írta az Origo.

Kallas
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Kallas: Területért biztonságot

A főképviselő arra a kérdésre reagált, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne-e biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának kizárólag területi engedmények fejében. Kallas szerint aggasztó, hogy már most is elsősorban az ukrán oldalról várnak áldozatokat.

Ha az ukránok nagyon nehéz engedményeket tesznek, azt azért teszik, hogy béke legyen az ország megmaradó részében. Ebben az esetben viszont egyértelmű és kézzelfogható biztonsági garanciákra van szükség, hogy Oroszország ne támadhasson újra

– fogalmazott.

Kallas szerint az Európai Uniónak növelnie kell saját hozzájárulását Ukrajna biztonságához, ugyanakkor világossá tette: az Egyesült Államok részvétele nélkül nem lehet hiteles garanciákról beszélni.

Az amerikaiaknak is részt kell venniük ebben

– jelentette ki, utalva arra, hogy Washington kulcsszereplő marad a háború utáni biztonsági architektúra kialakításában.

Ukrajna szerint ellentmondásosak az amerikai üzenetek

Korábban a Reuters arról számolt be, hogy az Egyesült Államok jelezte Ukrajnának: csak akkor számíthat amerikai biztonsági garanciákra, ha békemegállapodást köt Oroszországgal. A Financial Times szerint a Trump-adminisztráció világossá tette, hogy ezek a garanciák akár a Donbász feladásához is kötődhetnek.

Ugyanakkor egy másik Reuters-forrás cáfolta, hogy Washington konkrét területi engedményekre kényszerítené Kijevet, és félrevezetőnek nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok diktálná a békefeltételeket.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője újságírókkal beszélget az EU brüsszeli székházában 2026. január 29-én (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt) 

