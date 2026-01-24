földcsuszamlásúj-zélandminiszterelnöktragédiakemping

A rendőrség szerint nincs túlélője az új-zélandi földcsuszamlásnak

Valószínűleg nincs túlélője annak a földcsuszamlásnak Új-Zélandon, amely egy forgalmas kempinget sújtott az ország Északi-szigetén csütörtökön – közölte szombaton az új-zélandi rendőrség, miután emberi maradványokat találtak az éjszaka folyamán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 24. 15:20
A helyi mentőszolgálatok eltűnt embereket keresnek a taurangai Maunganui-hegyen 2026. január 22-én Forrás: AFP
A földcsuszamlásban hivatalosan hat ember, köztük két tinédzser tűnt el, írta az MTI. 

földcsuszamlás
Christopher Luxon új-zélandi miniszterelnök a médiának nyilatkozik Taurangában, a földcsuszamlás helyszíne közelében, 2026. január 23-án (Fotó: AFP/Ben Strang)

Földcsuszamlás omlott a kempingre

A tragédia csütörtök reggel történt, amikor a heves esőzések következtében átázott hegyoldal ráomlott az Északi-sziget keleti partján fekvő Mount Maunganuinál lévő forgalmas kempingre, összetörve lakókocsikat, sátrakat és egy zuhanyzóblokkot, ahol a nyaralók kezdték a napjukat.

A térségben 24 óra alatt 274 milliméter eső esett, több, mint bármikor a feljegyzések kezdete óta. Christopher Luxon miniszterelnök pénteken ellátogatott a helyszínre és találkozott az érintett családokkal, akiknek mély együttérzését fejezte ki.

Az őslakos maorik által szentként tisztelt Maunganui-hegy népszerű turisztikai célpont óceánra néző túraösvényekkel és a hegy lábánál szörfözési lehetőséggel.

Borítókép: A helyi mentőszolgálatok eltűnt embereket keresnek a taurangai Maunganui-hegyen 2026. január 22-én (Fotó. AFP)

