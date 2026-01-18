Koránnal űzte az ördögöt sérült gyerekekből a tanárnő

A Sydsvenskan által idézett vizsgálati jelentés szerint

a tanárnő ismételten azt állította, hogy a tanulókat démonok vagy maga az ördög szállta meg, és Korán-versek felolvasásával próbálta őket ebből „kigyógyítani”. Több felvételen is hallható, amint megfenyegeti a diákokat, illetve kijelenti, hogy a félelemkeltést elfogadható fegyelmezési eszköznek tartja.

A videókat az interneten terjesztették, és másoknak is továbbküldték anélkül, hogy erről a szülők tudtak volna, vagy ehhez hozzájárultak volna – számolt be róla a Remix.

Az egyik felvételen a tanárnő azt mondja, hogy egy gyermeket „megszállt az ördög”, majd elmagyarázza, hogy azért olvastak fel Korán-verseket, hogy a gyerek „jobban legyen”. Egy másik felvételen arról beszél, hogy megfenyegetett egy rendetlenkedő tanulót: „Azt mondtam neki, ha ezt még egyszer ezt csinálod, betöröm a fejed. (…) Most fél tőlem, és ez így rendben van.”

Miután a város vezető tisztviselői megtekintették a felvételeket, Malmö önkormányzata bizalmas vizsgálatot indított, kezdetben anélkül, hogy erről értesítette volna az iskola igazgatóját. A videókat hivatalos tolmács fordította le, és a vizsgálók szerint a tartalmuk súlyosabb volt annál, mint amire eleinte számítottak. A tanárnőt 2025. október 8-án szembesítették a megállapításokkal. Kezdetben tagadta a jogsértést, és azt állította, nem érti a vádakat. Később elismerte viselkedése egyes elemeit, azzal érvelve, hogy a Korán felolvasása megnyugtatta a tanulókat, és hangsúlyozta, hogy senkinek nem okozott fizikai sérülést. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy dühében fenyegető kijelentéseket tett.