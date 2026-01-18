KoránördögűzésSvédországtanárnő

Koránnal űzte az ördögöt sérült gyerekekből a tanárnő

Egy svédországi muszlim tanárnőt elbocsátottak, miután egy belső vizsgálat arra jutott, hogy fogyatékossággal élő diákokat bántalmazott és félemlített meg. A tanárnő azt állította, hogy Korán-versek felolvasásával, úgynevezett ördögűzés során „gyógyítja” a gyerekeket, az erről készült felvételeket pedig rögzítette és megosztotta a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 4:00
Fotó: TOBIAS STEINMAURER Forrás: APA-PictureDesk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A döntést egy több hónapon át tartó vizsgálat előzte meg, amely tavaly szeptemberben indult, miután névtelenül videófelvételeket juttattak el Malmö városának vezető oktatási tisztviselőihez. A felvételeken egy tanár látható, amint egy általános iskolában tanuló gyermekeket filmez, miközben arabul beszél hozzájuk – írja az Origo.

Koránnal űzte az ördögöt fogyatékos gyerekekből a tanárnő (Fotó: AFP/Tobias Steinmaurer)
Koránnal űzte az ördögöt fogyatékos gyerekekből a tanárnő (Fotó: AFP/Tobias Steinmaurer)

A Sydsvenskan által idézett vizsgálati jelentés szerint 

a tanárnő ismételten azt állította, hogy a tanulókat démonok vagy maga az ördög szállta meg, és Korán-versek felolvasásával próbálta őket ebből „kigyógyítani”. Több felvételen is hallható, amint megfenyegeti a diákokat, illetve kijelenti, hogy a félelemkeltést elfogadható fegyelmezési eszköznek tartja.

A videókat az interneten terjesztették, és másoknak is továbbküldték anélkül, hogy erről a szülők tudtak volna, vagy ehhez hozzájárultak volna – számolt be róla a Remix.

Az egyik felvételen a tanárnő azt mondja, hogy egy gyermeket „megszállt az ördög”, majd elmagyarázza, hogy azért olvastak fel Korán-verseket, hogy a gyerek „jobban legyen”. Egy másik felvételen arról beszél, hogy megfenyegetett egy rendetlenkedő tanulót: „Azt mondtam neki, ha ezt még egyszer ezt csinálod, betöröm a fejed. (…) Most fél tőlem, és ez így rendben van.”

Miután a város vezető tisztviselői megtekintették a felvételeket, Malmö önkormányzata bizalmas vizsgálatot indított, kezdetben anélkül, hogy erről értesítette volna az iskola igazgatóját. A videókat hivatalos tolmács fordította le, és a vizsgálók szerint a tartalmuk súlyosabb volt annál, mint amire eleinte számítottak. A tanárnőt 2025. október 8-án szembesítették a megállapításokkal. Kezdetben tagadta a jogsértést, és azt állította, nem érti a vádakat. Később elismerte viselkedése egyes elemeit, azzal érvelve, hogy a Korán felolvasása megnyugtatta a tanulókat, és hangsúlyozta, hogy senkinek nem okozott fizikai sérülést. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy dühében fenyegető kijelentéseket tett.

A svéd lap beszámolója szerint a tanárnő azt is állította, hogy valaki megpróbálta őt csapdába csalni, később pedig azt vetette fel, hogy a felvételek hamisítványok lehetnek, vagy akár mesterséges intelligenciával készültek.

Ezeket az állításokat elutasították, miután Malmö városa belső informatikai szakértőt bízott meg a videófelvételek elemzésével.

A kihallgatások során a tanárnő azt mondta a vizsgálóknak, hogy a tanulók „valamitől szenvedtek”, és megítélése szerint a Korán verseinek felolvasása alkalmas volt a megnyugtatásukra.

Az erőszakos szóhasználatot köznyelvi arab „zsargonnak” nevezte, példaként olyan kifejezéseket említve, mint az „megöllek”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában bárkinek is ártani.

A tanár munkaviszonyát hivatalosan a múlt hónapban megszüntették, és a szülőket értesítették a város vizsgálatának eredményéről.

Borítókép: Tanterem – illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Pilhál Tamás avatarja

Ki a fene akarja, hogy a pénzügyeit a „magyar Jockey Ewing” kezelje?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu