A döntést egy több hónapon át tartó vizsgálat előzte meg, amely tavaly szeptemberben indult, miután névtelenül videófelvételeket juttattak el Malmö városának vezető oktatási tisztviselőihez. A felvételeken egy tanár látható, amint egy általános iskolában tanuló gyermekeket filmez, miközben arabul beszél hozzájuk – írja az Origo.
Koránnal űzte az ördögöt sérült gyerekekből a tanárnő
Egy svédországi muszlim tanárnőt elbocsátottak, miután egy belső vizsgálat arra jutott, hogy fogyatékossággal élő diákokat bántalmazott és félemlített meg. A tanárnő azt állította, hogy Korán-versek felolvasásával, úgynevezett ördögűzés során „gyógyítja” a gyerekeket, az erről készült felvételeket pedig rögzítette és megosztotta a közösségi médiában.
A Sydsvenskan által idézett vizsgálati jelentés szerint
a tanárnő ismételten azt állította, hogy a tanulókat démonok vagy maga az ördög szállta meg, és Korán-versek felolvasásával próbálta őket ebből „kigyógyítani”. Több felvételen is hallható, amint megfenyegeti a diákokat, illetve kijelenti, hogy a félelemkeltést elfogadható fegyelmezési eszköznek tartja.
A videókat az interneten terjesztették, és másoknak is továbbküldték anélkül, hogy erről a szülők tudtak volna, vagy ehhez hozzájárultak volna – számolt be róla a Remix.
Az egyik felvételen a tanárnő azt mondja, hogy egy gyermeket „megszállt az ördög”, majd elmagyarázza, hogy azért olvastak fel Korán-verseket, hogy a gyerek „jobban legyen”. Egy másik felvételen arról beszél, hogy megfenyegetett egy rendetlenkedő tanulót: „Azt mondtam neki, ha ezt még egyszer ezt csinálod, betöröm a fejed. (…) Most fél tőlem, és ez így rendben van.”
Miután a város vezető tisztviselői megtekintették a felvételeket, Malmö önkormányzata bizalmas vizsgálatot indított, kezdetben anélkül, hogy erről értesítette volna az iskola igazgatóját. A videókat hivatalos tolmács fordította le, és a vizsgálók szerint a tartalmuk súlyosabb volt annál, mint amire eleinte számítottak. A tanárnőt 2025. október 8-án szembesítették a megállapításokkal. Kezdetben tagadta a jogsértést, és azt állította, nem érti a vádakat. Később elismerte viselkedése egyes elemeit, azzal érvelve, hogy a Korán felolvasása megnyugtatta a tanulókat, és hangsúlyozta, hogy senkinek nem okozott fizikai sérülést. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy dühében fenyegető kijelentéseket tett.
A svéd lap beszámolója szerint a tanárnő azt is állította, hogy valaki megpróbálta őt csapdába csalni, később pedig azt vetette fel, hogy a felvételek hamisítványok lehetnek, vagy akár mesterséges intelligenciával készültek.
Ezeket az állításokat elutasították, miután Malmö városa belső informatikai szakértőt bízott meg a videófelvételek elemzésével.
A kihallgatások során a tanárnő azt mondta a vizsgálóknak, hogy a tanulók „valamitől szenvedtek”, és megítélése szerint a Korán verseinek felolvasása alkalmas volt a megnyugtatásukra.
Az erőszakos szóhasználatot köznyelvi arab „zsargonnak” nevezte, példaként olyan kifejezéseket említve, mint az „megöllek”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában bárkinek is ártani.
A tanár munkaviszonyát hivatalosan a múlt hónapban megszüntették, és a szülőket értesítették a város vizsgálatának eredményéről.
Borítókép: Tanterem – illusztráció (Fotó: AFP)
