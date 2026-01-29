Magyar Péter lakájmédiája hazudott, de a Politico lebuktatta őket

Magyar Péter lakájmédiája ismét bizonyította, mennyire hajlamos a túlzásokra: a Kontroll csütörtökön megjelent cikke azt állítja, hogy Svédország fontolgatja 7. cikk előterjesztését * Magyarország ellen, mert Orbán Viktor és kormánya továbbra is akadályozza az Európai Tanács döntéshozatalát. Az időzítésre azonban szerintük nagyon figyelni kell, hiszen a kampányidőszakban nem szeretnének mártírt faragni a magyar kormányfőből.
Az EU az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikkét alkalmazhatja abban az esetben, ha az EU alapját képező értékek – köztük a demokrácia és az alapvető jogok – súlyosan sérülnek. E cikk lehetővé teszi az uniós tagsággal járó jogok – köztük a Tanácsban és az Európai Tanácsban gyakorolható szavazati jogok – felfüggesztését abban az esetben, ha valamely ország súlyosan és tartósan megsérti az unió alapját képező elveket.
