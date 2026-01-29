Magyar Péter lakájmédiája hazudott, de a Politico lebuktatta őket

A Kontroll szó szerint ezt írta:

„Jessica Rosencrantz svéd uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn, az Általános Ügyek Tanácsának ülése mellett több kétoldalú megbeszélést is tartott, hogy lendületet adjon annak a kezdeményezésnek, amely élesítené a 7. cikkely alkalmazását Magyarország ellen – írja a Politico a hírlevelében.”

A lap szerint a kezdeményezés lényege a szankció támogatottságának felmérése, arra a forgatókönyvre, ha a Fidesz áprilisban hatalmon maradna Magyarországon.