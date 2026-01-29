kontrollSvédországMagyar PérerOrbán Viktor7. cikkely

Magyar Péter lakájmédiája hazudott, de a Politico lebuktatta őket

Magyar Péter házi médiája, a Kontroll szerint Svédország fontolóra veheti az EU-szerződés 7. cikkének előterjesztését Magyarország ellen. A Politico azonban hírlevelében cáfolta ezt az állítást: a svéd EU-ügyekért felelős miniszter nem folytatott kétoldalú megbeszéléseket Magyarországról az Általános Ügyek Tanácsa ülésének keretében. A Tisza-szimpatizáns sajtó, ahol csak lehet, Magyarországot támadja, s kapva kap az alkalmon, hogy a kormányt köpködje.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 13:05
Magyar Péter és Manfred Weber Forrás: AFP
Magyar Péter lakájmédiája ismét bizonyította, mennyire hajlamos a túlzásokra: a Kontroll csütörtökön megjelent cikke azt állítja, hogy Svédország fontolgatja 7. cikk előterjesztését * Magyarország ellen, mert Orbán Viktor és kormánya továbbra is akadályozza az Európai Tanács döntéshozatalát. Az időzítésre azonban szerintük nagyon figyelni kell, hiszen a kampányidőszakban nem szeretnének mártírt faragni a magyar kormányfőből.

Magyar Péter lakájmédiája megint valótlant állított – de a Politico gyorsan rácáfolt
Magyar Péter lakájmédiája megint valótlant állított – de a Politico gyorsan rácáfolt. Fotó: MTI

Az EU az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikkét alkalmazhatja abban az esetben, ha az EU alapját képező értékek – köztük a demokrácia és az alapvető jogok – súlyosan sérülnek. E cikk lehetővé teszi az uniós tagsággal járó jogok – köztük a Tanácsban és az Európai Tanácsban gyakorolható szavazati jogok – felfüggesztését abban az esetben, ha valamely ország súlyosan és tartósan megsérti az unió alapját képező elveket.

A Kontroll szó szerint ezt írta:

„Jessica Rosencrantz svéd uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn, az Általános Ügyek Tanácsának ülése mellett több kétoldalú megbeszélést is tartott, hogy lendületet adjon annak a kezdeményezésnek, amely élesítené a 7. cikkely alkalmazását Magyarország ellen – írja a Politico a hírlevelében.”

A lap szerint a kezdeményezés lényege a szankció támogatottságának felmérése, arra a forgatókönyvre, ha a Fidesz áprilisban hatalmon maradna Magyarországon.

A Politico hírlevélben reagált az állításokra

A Politico azonban gyorsan helyre tette a félrevezető állításokat: a hírlevelükben világossá tették, hogy az Egyesült Államok már tervezi, hogy 15 százalékos vámot vet ki az uniós árukra, így bármilyen transzatlanti feszültség eszkalációja ezenkívül jelentkezhet. 

Emellett a svéd EU-ügyekért felelős miniszter nem folytatott kétoldalú megbeszéléseket Magyarországról az Általános Ügyek Tanácsa ülésének keretében.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

