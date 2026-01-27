Mobiltilalom várható a brit iskolákban is? Az angliai iskoláknak a tanítás teljes ideje alatt mobiltelefon-mentes környezetet kellene biztosítaniuk – jelentette ki Bridget Phillipson brit oktatási miniszter. A tárcavezető az intézményvezetőknek írt levelében hangsúlyozta: a diákoknak semmilyen körülmények között nem szabad használniuk mobilkészülékeiket, még számológépként vagy tanulási célú keresésekre sem, írja a The Guardian.
Teljes mobiltilalmat sürgetnek az iskolákban
Angliában az iskolai tanítás teljes ideje alatt megtiltaná a mobiltelefonok használatát a kormány. Az oktatási miniszter szerint a diákoknak sem tanórán, sem szünetekben nem lenne szabad elővenniük készülékeiket, a mobiltilalom betartását pedig az iskolafelügyelet is ellenőrizné.
Mobiltilalom a brit iskolákban
Az oktatási miniszter azzal indokolta a szigorítást, hogy az egységes és következetes szabályozás elengedhetetlen a tanulási környezet védelméhez. Mint fogalmazott, az iskoláknak minden osztályban és minden időszakban be kell tartatniuk a tiltást, és ebben a szülők támogatására is számítanak. A tanároknak pedig azt tanácsolta, hogy ne használják telefonjaikat a diákok előtt, példát mutatva a szabályok betartásában.
A kormány friss iránymutatása szerint a tanulók nem férhetnek hozzá mobiltelefonjaikhoz az órákon, a szünetekben vagy az ebédidő alatt. Az intézkedések végrehajtását az iskolák felügyeletéért felelős Ofsted is ellenőrizni fogja.
A brit Tudományos, Innovációs és Technológiai Minisztérium (DSIT) adatai szerint ugyan a legtöbb intézmény már rendelkezik mobilhasználati szabályzattal – az általános iskolák 99,9, a középiskolák 90 százalékában –, a gyakorlatban mégis gyakori a szabályszegés.
Felmérések szerint a középiskolások 58 százaléka számolt be arról, hogy egyes tanórákon engedély nélkül használják a telefonokat, ez az arány a felsőbb évfolyamokon már 65 százalék.
Az iskolavezetők érdekképviselete ugyanakkor óvatosságra int. Paul Whiteman, a Nemzeti Iskolavezetők Szövetségének főtitkára szerint az intézményeknek kormányzati támogatásra van szükségük, nem pedig szigorú ellenőrzési nyomásra.
Ausztrálián London szeme
A mobiltilalommal kapcsolatos lépések illeszkednek abba a szélesebb kormányzati törekvésbe, amely a gyermekek online jelenlétének visszaszorítását célozza. A brit kabinet jelenleg egy ausztrál mintájú, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom bevezetéséről is konzultál. A tervek között szerepel a digitális beleegyezési korhatár emelése, valamint az addiktív alkalmazásfunkciók – például a végtelen görgetés vagy az úgynevezett „streakek” – korlátozása.
A kormány álláspontja szerint a döntés előtt megvárják az ausztrál szabályozás hatásairól szóló tapasztalatokat, noha a brit felsőház már támogatott egy, a tilalom bevezetését sürgető módosítást. A kérdés így egyre nagyobb politikai nyomást helyez a miniszterelnökre, hogy a gyermekek védelme érdekében gyorsabb és határozottabb lépések szülessenek.
Borítókép: Diákok nézegetik a mobiltelefonjukat az óra kezdete előtt (Fotó: AFP/Bertrand Guay)
