Teljes mobiltilalmat sürgetnek az iskolákban

Angliában az iskolai tanítás teljes ideje alatt megtiltaná a mobiltelefonok használatát a kormány. Az oktatási miniszter szerint a diákoknak sem tanórán, sem szünetekben nem lenne szabad elővenniük készülékeiket, a mobiltilalom betartását pedig az iskolafelügyelet is ellenőrizné.

Szabó István
Forrás: The Guardian2026. 01. 27. 3:00
Diákok nézegetik a mobiltelefonjukat az óra kezdete előtt Fotó: Bertrand Guay Forrás: AFP
Mobiltilalom várható a brit iskolákban is? Az angliai iskoláknak a tanítás teljes ideje alatt mobiltelefon-mentes környezetet kellene biztosítaniuk – jelentette ki Bridget Phillipson brit oktatási miniszter. A tárcavezető az intézményvezetőknek írt levelében hangsúlyozta: a diákoknak semmilyen körülmények között nem szabad használniuk mobilkészülékeiket, még számológépként vagy tanulási célú keresésekre sem, írja a The Guardian.

Illusztráció, egy tanár elveszi a diákok mobiltelefonját (Fotó: AFP/Bertrand Guay)

Mobiltilalom a brit iskolákban

Az oktatási miniszter azzal indokolta a szigorítást, hogy az egységes és következetes szabályozás elengedhetetlen a tanulási környezet védelméhez. Mint fogalmazott, az iskoláknak minden osztályban és minden időszakban be kell tartatniuk a tiltást, és ebben a szülők támogatására is számítanak. A tanároknak pedig azt tanácsolta, hogy ne használják telefonjaikat a diákok előtt, példát mutatva a szabályok betartásában.

A kormány friss iránymutatása szerint a tanulók nem férhetnek hozzá mobiltelefonjaikhoz az órákon, a szünetekben vagy az ebédidő alatt. Az intézkedések végrehajtását az iskolák felügyeletéért felelős Ofsted is ellenőrizni fogja.

A brit Tudományos, Innovációs és Technológiai Minisztérium (DSIT) adatai szerint ugyan a legtöbb intézmény már rendelkezik mobilhasználati szabályzattal – az általános iskolák 99,9, a középiskolák 90 százalékában –, a gyakorlatban mégis gyakori a szabályszegés. 

Felmérések szerint a középiskolások 58 százaléka számolt be arról, hogy egyes tanórákon engedély nélkül használják a telefonokat, ez az arány a felsőbb évfolyamokon már 65 százalék. 

Az iskolavezetők érdekképviselete ugyanakkor óvatosságra int. Paul Whiteman, a Nemzeti Iskolavezetők Szövetségének főtitkára szerint az intézményeknek kormányzati támogatásra van szükségük, nem pedig szigorú ellenőrzési nyomásra.

Ausztrálián London szeme

A mobiltilalommal kapcsolatos lépések illeszkednek abba a szélesebb kormányzati törekvésbe, amely a gyermekek online jelenlétének visszaszorítását célozza. A brit kabinet jelenleg egy ausztrál mintájú, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom bevezetéséről is konzultál. A tervek között szerepel a digitális beleegyezési korhatár emelése, valamint az addiktív alkalmazásfunkciók – például a végtelen görgetés vagy az úgynevezett „streakek” – korlátozása.

Social network logos display on a smartphone screen and the Australian flag appears on a computer screen in this photo illustration in Athens, Greece, on November 21, 2024. The Australian government proposes a ban on social media for all citizens under 16. Citing the success of recently introduced restrictions on mobile phones in Australian schools, the prime minister announces the ban by declaring that it is doing harm to children and he is calling time on it. (Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto) (Photo by Nikolas Kokovlis / NurPhoto via AFP)
Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/ikolas Kokovlis)

A kormány álláspontja szerint a döntés előtt megvárják az ausztrál szabályozás hatásairól szóló tapasztalatokat, noha a brit felsőház már támogatott egy, a tilalom bevezetését sürgető módosítást. A kérdés így egyre nagyobb politikai nyomást helyez a miniszterelnökre, hogy a gyermekek védelme érdekében gyorsabb és határozottabb lépések szülessenek.

Borítókép: Diákok nézegetik a mobiltelefonjukat az óra kezdete előtt (Fotó: AFP/Bertrand Guay)

