Teljes mobiltilalmat sürgetnek az iskolákban

Mobiltilalom a brit iskolákban

Az oktatási miniszter azzal indokolta a szigorítást, hogy az egységes és következetes szabályozás elengedhetetlen a tanulási környezet védelméhez. Mint fogalmazott, az iskoláknak minden osztályban és minden időszakban be kell tartatniuk a tiltást, és ebben a szülők támogatására is számítanak. A tanároknak pedig azt tanácsolta, hogy ne használják telefonjaikat a diákok előtt, példát mutatva a szabályok betartásában.

A kormány friss iránymutatása szerint a tanulók nem férhetnek hozzá mobiltelefonjaikhoz az órákon, a szünetekben vagy az ebédidő alatt. Az intézkedések végrehajtását az iskolák felügyeletéért felelős Ofsted is ellenőrizni fogja.

A brit Tudományos, Innovációs és Technológiai Minisztérium (DSIT) adatai szerint ugyan a legtöbb intézmény már rendelkezik mobilhasználati szabályzattal – az általános iskolák 99,9, a középiskolák 90 százalékában –, a gyakorlatban mégis gyakori a szabályszegés.

Felmérések szerint a középiskolások 58 százaléka számolt be arról, hogy egyes tanórákon engedély nélkül használják a telefonokat, ez az arány a felsőbb évfolyamokon már 65 százalék.

Az iskolavezetők érdekképviselete ugyanakkor óvatosságra int. Paul Whiteman, a Nemzeti Iskolavezetők Szövetségének főtitkára szerint az intézményeknek kormányzati támogatásra van szükségük, nem pedig szigorú ellenőrzési nyomásra.

Ausztrálián London szeme

A mobiltilalommal kapcsolatos lépések illeszkednek abba a szélesebb kormányzati törekvésbe, amely a gyermekek online jelenlétének visszaszorítását célozza. A brit kabinet jelenleg egy ausztrál mintájú, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom bevezetéséről is konzultál. A tervek között szerepel a digitális beleegyezési korhatár emelése, valamint az addiktív alkalmazásfunkciók – például a végtelen görgetés vagy az úgynevezett „streakek” – korlátozása.