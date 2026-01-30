Ezekre az ellenséges lépésekre reagálva közöltük, hogy az orosz fél megteszi a szükséges ellenlépéseket

– fogalmazott Ljubinszkij, hozzátéve: a balti államok moszkvai nagykövetségeit érintő döntésekről a következő napokban adnak hivatalos tájékoztatást.

Moszkva tiltakozik és ruszofóbiát emleget

Az orosz külügy szerint Riga, Vilnius és Tallinn intézkedései súlyosan sértik a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt. Moszkva álláspontja szerint a balti országok által megfogalmazott – a nagykövetségek működését korlátozó – követelések jogellenesek, és jelentősen megnehezítik az orosz külképviseletek munkáját.

Az orosz külügyminisztérium korábban többször is hangsúlyozta: a balti államok következetesen ellenséges politikát folytatnak Oroszországgal szemben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi nyilatkozataiban arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségben a ruszofóbia jóval az ukrajnai háború megkezdése előtt is jelen volt.