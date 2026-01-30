MoszkvaOroszországválaszlépésdiplomácianagykövetségbalti államok

Moszkva válaszlépéseket helyezett kilátásba a balti államokkal szemben

Oroszország határozott ellenlépéseket fontolgat Lettországgal, Litvániával és Észtországgal szemben a balti országok Moszkvában működő nagykövetségeinek tevékenységét érintő korlátozások miatt – jelentette ki Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 30. 16:21
Oroszország zászlaja lobog az orosz nagykövetség előtt Tallinnban, Észtországban, 2018. március 27-én Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva tiltakozik. Az orosz diplomata elmondta: a külügyminisztérium a tavalyi év végén hivatalosan is tiltakozott, amiért berendelték Lettország, Litvánia és Észtország ideiglenes orosz ügyvivőit. A találkozókon Moszkva egyértelművé tette, hogy fenntartja magának a jogot konkrét válaszintézkedések meghozatalára, írja az Origo. 

Moszkva
Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes (Forrás: Orosz Külügyminisztérium)

Ezekre az ellenséges lépésekre reagálva közöltük, hogy az orosz fél megteszi a szükséges ellenlépéseket

– fogalmazott Ljubinszkij, hozzátéve: a balti államok moszkvai nagykövetségeit érintő döntésekről a következő napokban adnak hivatalos tájékoztatást.

Moszkva tiltakozik és ruszofóbiát emleget

Az orosz külügy szerint Riga, Vilnius és Tallinn intézkedései súlyosan sértik a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt. Moszkva álláspontja szerint a balti országok által megfogalmazott – a nagykövetségek működését korlátozó – követelések jogellenesek, és jelentősen megnehezítik az orosz külképviseletek munkáját.

Az orosz külügyminisztérium korábban többször is hangsúlyozta: a balti államok következetesen ellenséges politikát folytatnak Oroszországgal szemben. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi nyilatkozataiban arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségben a ruszofóbia jóval az ukrajnai háború megkezdése előtt is jelen volt.

Borítókép: Oroszország zászlaja lobog az orosz nagykövetség előtt Tallinnban, Észtországban, 2018. március 27-én (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu