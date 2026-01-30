Moszkva tiltakozik. Az orosz diplomata elmondta: a külügyminisztérium a tavalyi év végén hivatalosan is tiltakozott, amiért berendelték Lettország, Litvánia és Észtország ideiglenes orosz ügyvivőit. A találkozókon Moszkva egyértelművé tette, hogy fenntartja magának a jogot konkrét válaszintézkedések meghozatalára, írja az Origo.
Moszkva válaszlépéseket helyezett kilátásba a balti államokkal szemben
Oroszország határozott ellenlépéseket fontolgat Lettországgal, Litvániával és Észtországgal szemben a balti országok Moszkvában működő nagykövetségeinek tevékenységét érintő korlátozások miatt – jelentette ki Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes.
Ezekre az ellenséges lépésekre reagálva közöltük, hogy az orosz fél megteszi a szükséges ellenlépéseket
– fogalmazott Ljubinszkij, hozzátéve: a balti államok moszkvai nagykövetségeit érintő döntésekről a következő napokban adnak hivatalos tájékoztatást.
Moszkva tiltakozik és ruszofóbiát emleget
Az orosz külügy szerint Riga, Vilnius és Tallinn intézkedései súlyosan sértik a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt. Moszkva álláspontja szerint a balti országok által megfogalmazott – a nagykövetségek működését korlátozó – követelések jogellenesek, és jelentősen megnehezítik az orosz külképviseletek munkáját.
Az orosz külügyminisztérium korábban többször is hangsúlyozta: a balti államok következetesen ellenséges politikát folytatnak Oroszországgal szemben.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi nyilatkozataiban arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségben a ruszofóbia jóval az ukrajnai háború megkezdése előtt is jelen volt.
További Külföld híreink
Borítókép: Oroszország zászlaja lobog az orosz nagykövetség előtt Tallinnban, Észtországban, 2018. március 27-én (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A legfiatalabbakat küldi halálba Zelenszkij
Az ukránok nem akarnak meghalni Zelenszkijért.
Tűz okoz óriási fennakadást a brit fővárosban + videó
A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.
„Magyar Péter egyszerre nevetséges és veszélyes”
Maga a személy nevetséges, a mögötte álló kör azonban veszélyes.
Az illegális bevándorlás romba dönti Európa jövőjét, Magyarország ellenáll a brüsszeli terveknek
Nem fogadjuk el a migrációs paktumot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A legfiatalabbakat küldi halálba Zelenszkij
Az ukránok nem akarnak meghalni Zelenszkijért.
Tűz okoz óriási fennakadást a brit fővárosban + videó
A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.
„Magyar Péter egyszerre nevetséges és veszélyes”
Maga a személy nevetséges, a mögötte álló kör azonban veszélyes.
Az illegális bevándorlás romba dönti Európa jövőjét, Magyarország ellenáll a brüsszeli terveknek
Nem fogadjuk el a migrációs paktumot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!