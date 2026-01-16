A német kormány nem tudja hová került 45 millió euró

A Nius saját oknyomozására hivatkozva azt állítja, hogy a német kormányzat nem akar elszámolni bizonyos támogatásokkal. A portál cikke szerint a „Partnerségek a Demokráciáért” program keretében működő „Éljen a demokrácia” kezdeményezés részeként 45 millió euró támogatást kaptak a kormány által meg nem nevezett NGO-k. Habár a támogatásokat felügyelő családügyi minisztérium szerint adminisztrációs okok miatt nem tudják a végső kedvezményezetteket megnevezni, azonban a magyarázat kicsit sántít.

A német kormány feltehetőleg nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy még az Antifa is kapott a pénzekből

Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Karin Prien családügyi miniszter hivatalba lépésekor jelezte, hogy nagyobb átláthatóságot szeretne a támogatások terén, azonban úgy fest, ez nem valósult meg. Az eredeti tervek szerint a minisztérium egy listát állított volna össze a támogatások végső kedvezményezettjeiről, azonban a portál kérésére megerősítették, hogy jelenleg nem létezik ilyen lista.