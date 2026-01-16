NémetországszélsőbaloldalAntifa

A német kormány nem tudja hová került 45 millió euró

Habár hivatalba lépésekor Karin Prien családügyi miniszter (CDU) átláthatóságot ígért, most mégsem tudnak elszámolni a pénzekkel. A beszámolók szerint 45 millió eurós támogatás kiutalása kapcsán a német kormány nem tudja megnevezni a kedvezményezetteket. Ez a magyarázat azonban sántít.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 12:28
Fotó: RICCARDO MILANI Forrás: Hans Lucas
A Nius saját oknyomozására hivatkozva azt állítja, hogy a német kormányzat nem akar elszámolni bizonyos támogatásokkal. A portál cikke szerint a „Partnerségek a Demokráciáért” program keretében működő „Éljen a demokrácia” kezdeményezés részeként 45 millió euró támogatást kaptak a kormány által meg nem nevezett NGO-k. Habár a támogatásokat felügyelő családügyi minisztérium szerint adminisztrációs okok miatt nem tudják a végső kedvezményezetteket megnevezni, azonban a magyarázat kicsit sántít. 

A német kormány feltehetőleg nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy még az Antifa is kapott a pénzekből
Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Karin Prien családügyi miniszter hivatalba lépésekor jelezte, hogy nagyobb átláthatóságot szeretne a támogatások terén, azonban úgy fest, ez nem valósult meg. Az eredeti tervek szerint a minisztérium egy listát állított volna össze a támogatások végső kedvezményezettjeiről, azonban a portál kérésére megerősítették, hogy jelenleg nem létezik ilyen lista. 

Habár a kedvezményezetteket egy egyszerű lekérdezéssel meg lehetne nevezni, a minisztérium közlése szerint nem rendelkeznek az ehhez szükséges infrastruktúrával. 

Az alig hihető indok mögött feltehetőleg politikai érdek húzódik meg, miután már többször is bebizonyosodott, hogy a támogatások egy része radikális szélsőbaloldali szervezetekhez, többek között az Antifa mozgalomhoz érkeznek. A támogatás keretében ugyanis a Harz régióban is megfuttatták a mozgalmat, ahol az adófizetők pénzéből támogatták az „antifasiszta túrákat” és Bernd Langer, a radikális baloldali mozgalom vezető alakjának előadásait is. 

A legproblémásabb aspektus azonban nem is az eltűnt vagy rossz helyre juttatott milliók ténye, hanem az állam szerepvállalása mindebben. A lap ugyanis felidézte, hogy a német államnak semlegességet kellene tanúsítani, azonban jól láthatóan egy kiépült mechanizmus dolgozik azon, hogy a baloldali kezdeményezéseket pénzelje. 

A NGO-k ráadásul rendszeresen beleavatkoznak a politikai ügyekbe, például nemrég az egyik ilyen szervezet a jobboldali politika ellen szervezett tüntetést, feltehetőleg hasonló módón, állami pénzekből származó támogatások segítségével. 

Borítókép: Egy Antifa társasjáték egy párizsi könyvesboltban (Fotó: AFP/Riccardo Milani / Hans Lucas)

 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

