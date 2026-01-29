Von der Leyen foghatja a fejét, olasz diplomata osztotta ki Brüsszelt

Olaszország frissen kinevezett moszkvai nagykövete élesen kritizálta a szankciós politikát egy belső levelezésben. Az olasz diplomata Stefano Beltrame szerint félő, hogy az Európai Unió elszigeteli magát, így ideje lenne más taktikát választani – írja az Origo.

Az olasz diplomata szerint az EU-nak párbeszédet kell kezdenie Moszkvával

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Beltrame levelezését egy olasz lap szellőztette meg, amelyben hangsúlyozták a diplomata szoros kötődését a Liga párthoz, amely már a háború kezdete óta a brüsszeli szankciók ellen érvelt. A nagykövet egy zárt csatornán kritizálta a tervezett 20. európai szankciós csomagot, amely a hírek szerint széles körű vízumkorlátozásokat tartalmaz majd.