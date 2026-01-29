Von der Leyen foghatja a fejét, olasz diplomata osztotta ki Brüsszelt

Olaszország frissen kinevezett moszkvai nagykövete élesen kritizálta a szankciós politikát egy belső levelezésben. Az olasz diplomata Stefano Beltrame szerint félő, hogy az Európai Unió elszigeteli magát, így ideje lenne más taktikát választani – írja az Origo.
Beltrame levelezését egy olasz lap szellőztette meg, amelyben hangsúlyozták a diplomata szoros kötődését a Liga párthoz, amely már a háború kezdete óta a brüsszeli szankciók ellen érvelt. A nagykövet egy zárt csatornán kritizálta a tervezett 20. európai szankciós csomagot, amely a hírek szerint széles körű vízumkorlátozásokat tartalmaz majd.
Az olasz diplomata szerint azonban ez ismét többet ártana az Európai Uniónak mint a Kremlnek, hiszen a turizmus visszaesése végső soron pénzkiesést jelent, emellett pedig egy fontos kapcsolódási pontot vág el a kontinens és Oroszország lakói között.
