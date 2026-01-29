OlaszországEurópai UnióMoszkva

Von der Leyen foghatja a fejét, olasz diplomata osztotta ki Brüsszelt

Olaszország frissen kinevezett moszkvai nagykövete szerint az Európai Unió elszigeteli magát. Az olasz diplomata egy belső levelezésben kritizálta a szankciós politikát és a párbeszéd hiányát. Orbán Viktor már korábban sürgette a tárgyalásokat Oroszországgal.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 6:28
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Olaszország frissen kinevezett moszkvai nagykövete élesen kritizálta a szankciós politikát egy belső levelezésben. Az olasz diplomata Stefano Beltrame szerint félő, hogy az Európai Unió elszigeteli magát, így ideje lenne más taktikát választani – írja az Origo

Az olasz diplomata szerint az EU-nak párbeszédet kell kezdenie Moszkvával
Az olasz diplomata szerint az EU-nak párbeszédet kell kezdenie Moszkvával 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Beltrame levelezését egy olasz lap szellőztette meg, amelyben hangsúlyozták a diplomata szoros kötődését a Liga párthoz, amely már a háború kezdete óta a brüsszeli szankciók ellen érvelt. A nagykövet egy zárt csatornán kritizálta a tervezett 20. európai szankciós csomagot, amely a hírek szerint széles körű vízumkorlátozásokat tartalmaz majd. 

Az olasz diplomata szerint azonban ez ismét többet ártana az Európai Uniónak mint a Kremlnek, hiszen a turizmus visszaesése végső soron pénzkiesést jelent, emellett pedig egy fontos kapcsolódási pontot vág el a kontinens és Oroszország lakói között. 

Beltrame szerint ugyanis ha a brüsszeli vezetés szankciói valóban az orosz rezsim ellen irányulnának, akkor a turizmust nem érintenék, ami egyébként a diplomata szerint az egyik legjobb módja, hogy megmutassák az orosz embereknek a Putyinon kívüli világot. Ugyanakkor ennél nagyobb probléma is van az elhibázott szankciókkal a nagykövet szerint. 

Beltrame a levelezésében hangsúlyozta, hogy míg az Egyesült Államok direkt tárgyalásokat folytat Moszkvával, addig erre az Európai Unió strukturálisan képtelen. 

Ennek egyik oka, hogy az Európai Unió külügyi főképviselőjét, Kaja Kallast Moszkvában nem fogadják el tárgyaló partnernek, ez pedig azt is jelenti, hogy ha így haladnak tovább a dolgok előbb utóbb egy olyan béke születik meg, amibe Európának nem lesz szava. Éppen ezen okoknál fogva Beltrame szerint támogatandó az a javaslat, ami szerint a jövőben kineveznének egy különmegbízottat, aki az Európai Unió nevében tárgyalna. 

A nagykövet nyilatkozata nem a semmiből érkezett, miután a hírek szerint az elmúlt időszakban egyre több Európai vezető látja úgy, hogy a brüsszeli taktika elhibázott volt. Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni a hírek szerint a háttérben már többször is lobbizott a különmegbízott kinevezéséért és a közvetlen tárgyalások megindításáért. 

Orbán Viktor: Tárgyalni kell

A magyar miniszterelnök már korábban arról beszélt, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről.

 Orbán Viktor szerint: 

Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

