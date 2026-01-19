Orbán Viktor: Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak

A miniszterelnök és a köztársasági elnök is a közösségi oldalán üzent a spanyol vonatszerencsétlenség kapcsán. Orbán Viktor a szolidaritásáról biztosította a spanyol népet.

Orbán Viktor a támogatásáról biztosította a spanyol népet. Forrás: X/UGC/@eleanorinthesky

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében.

Our thoughts and prayers are with the victims and their families following the tragic train accident in Spain. Hungary stands in solidarity with the Spanish people during this difficult time. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 19, 2026

Orbán Viktor egyúttal a szolidaritásáról biztosította a spanyol népet ezekben a nehéz időkben. Szintén a közösségi oldalán reagált a köztársasági elnök, Sulyok Tamás, aki mély megrendülésének adott hangot a bejegyzésében.

Mély megrendüléssel értesültem a dél-spanyolországi Córdobához közel történt tragikus vonatbalesetről

– írta Sulyok Tamás a bejegyzésében. A köztársasági elnök egyúttal hangsúlyozta, hogy gondolatai és imái az áldozatok családjaival vannak, a sérülteknek pedig mielőbbi és teljes felépülést kívánt.