Orbán Viktor: Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak

A miniszterelnök és a köztársasági elnök is a közösségi oldalán üzent Spanyolországnak. Orbán Viktor szolidaritásáról biztosította a spanyol népet a vonatszerencsétlenség kapcsán.

2026. 01. 19. 9:20
Fotó: -UGC Forrás: @eleanorinthesky (via X)
Orbán Viktor támogatásáról biztosította a spanyol népet
Orbán Viktor a támogatásáról biztosította a spanyol népet. Forrás: X/UGC/@eleanorinthesky

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében. 

Orbán Viktor egyúttal a szolidaritásáról biztosította a spanyol népet ezekben a nehéz időkben. Szintén a közösségi oldalán reagált a köztársasági elnök, Sulyok Tamás, aki mély megrendülésének adott hangot a bejegyzésében. 

Mély megrendüléssel értesültem a dél-spanyolországi Córdobához közel történt tragikus vonatbalesetről

 – írta Sulyok Tamás a bejegyzésében. A köztársasági elnök egyúttal hangsúlyozta, hogy gondolatai és imái az áldozatok családjaival vannak, a sérülteknek pedig mielőbbi és teljes felépülést kívánt. 

Mint arról lapunk is beszámolt, halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben több tucat ember életét vesztette, a sérültek száma pedig száz fölött van. A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

 

Borítókép: Mentőcsapatok dolgoznak a szerencsétlenség helyszínén (Fotó: AFP)

