Orbán Viktor: Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak

A miniszterelnök és a köztársasági elnök is a közösségi oldalán üzent a spanyol vonatszerencsétlenség kapcsán. Orbán Viktor a szolidaritásáról biztosította a spanyol népet.
„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében.
Orbán Viktor egyúttal a szolidaritásáról biztosította a spanyol népet ezekben a nehéz időkben. Szintén a közösségi oldalán reagált a köztársasági elnök, Sulyok Tamás, aki mély megrendülésének adott hangot a bejegyzésében.
Mély megrendüléssel értesültem a dél-spanyolországi Córdobához közel történt tragikus vonatbalesetről
– írta Sulyok Tamás a bejegyzésében. A köztársasági elnök egyúttal hangsúlyozta, hogy gondolatai és imái az áldozatok családjaival vannak, a sérülteknek pedig mielőbbi és teljes felépülést kívánt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!