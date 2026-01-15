Rendkívüli

Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek – nézze nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

orbán viktorpásztor istvánvmszpásztor bálint

Pásztor Bálint: Mindent megteszünk, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint a magyarországi nemzeti kormány léte kulcsfontosságú a vajdasági magyar közösség számára, mert évtizedes stratégiai partnerség köti őket a Fideszhez, közös konzervatív értékeket vallanak, és a 2010 óta eltelt időszak bizonyította: a határon túli magyarok fejlődése – identitásmegőrzés, oktatás, gazdaságfejlesztés – csak erős anyaországi nemzeti kormány támogatásával lehetséges. Pásztor a Magyar Nemzetnek adott interjújában úgy fogalmazott: a magyarországi országgyűlési választásokat saját küzdelmükként kezelik.

Kozma Zoltán
2026. 01. 15. 7:08
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A Vajdasági Magyar Szövetség számára létfontosságú, hogy Magyarországon nemzeti kormány legyen hatalmon – hangsúlyozta Pásztor Bálint elnök egy friss interjújában a Magyar Nemzetnek. A Fidesz-KDNP-vel évtizedes stratégiai partnerség, a hagyományos konzervatív értékek közös vallása, valamint a 2010–2026 közötti időszak sikerei – köztük a szerb-magyar történelmi megbékélés, az oktatási-művelődési intézmények támogatása és a vajdasági magyar gazdaságfejlesztés eredménye – mind azt mutatják, hogy csak egy egységes nemzetben gondolkodó budapesti kormány mellett lehet hosszú távon tervezni a közösség identitásának megőrzését és gazdasági erősödését. A VMSZ ezért a 2026-os magyarországi választásokat is saját küzdelmeként kezeli, hogy továbbra is megmaradjon a nemzeti kormány.

Pásztor Bálint kiállt Orbán Viktor politikája mellett (Fotó: MTI)
– Miért fontos a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy Magyarországon nemzeti kormány legyen?

– Több oka van ennek. Az egyik oka az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Fidesz stratégiai partnerek most már évtizedek óta, másrészt azért, mert ugyanazokat az értékeket valljuk, és itt nem csak a Vajdasági Magyar Szövetségre, mint politikai pártra gondolok, hanem a vajdasági magyar közösségnek a túlnyomó többségére. 

Ugyanazokat az értékeket valljuk, mint a Fidesz vagy Magyarország nemzeti kormánya, ezek a tradicionális, hagyományos jobboldali, konzervatív értékek.

Harmadrészt pedig azért tartjuk fontosnak, mert az elmúlt 15 év bebizonyította, hogy a határon túli közösségek, vagy a külhoni magyar nemzetrészek akkor tudnak fejlődni, ha egyrészt erős politikai képviselettel rendelkeznek a saját szülőföldjükön, emellett viszont az is elengedhetetlen, hogy Magyarországnak egységes nemzetben gondolkodó nemzeti kormánya legyen, akkor lehet jövőt tervezni, akkor lehet fontos identitásmegőrzést és gazdaságfejlesztést támogató intézkedéseket megvalósítani. Ez történt 2010 és 2026 között.

– Ha már a jövő tervezésről beszélünk, akkor egy kicsit a múltba is kell tekinteni. Orbán Viktor és a magyar kormány miként támogatta a határon túli magyarokat és a vajdasági magyarokat?

– Három konkrét területet szeretnék említeni. Az egyik a magyar-szerb történelmi megbékélés, ami 2013-ban és 2014-ben valósult meg. Ez nem történt volna meg Orbán Viktor, Pásztor István és Alekszandar Vucsics szerbiai államfő nélkül, és ez tette lehetővé azt a közös építkezést, ami jellemezte az elmúlt több mint 10 évet. Ezen kívül említettem az előbb is az identitásmegőrzést, akár az oktatásról, akár a művelődési intézményekről, akár a kollégiumokról, akár az egyházi objektumok felújításáról beszélünk, elengedhetetlen volt és kiemelkedő volt Magyarország nemzeti kormányának az anyagi támogatása. Harmadik téma pedig, ami meg Vajdaságban hozta meg a legnagyobb eredményeket, és Vajdaságból indult, aztán sikerült kisebb-nagyobb mértékben más külhoni épületekre is kiterjeszteni, ez a gazdaságfejlesztés. 

Pásztor István kidolgoztatta 2012 és 2015 között a vajdasági magyar közösség gazdaságfejlesztési stratégiáját, és az elmúlt 10 év azt eredményezte, hogy 

Magyarország kormányának anyagi támogatásával több mint 16 ezer sikeres pályázóról tudunk beszámolni, vajdasági magyar gazdákról, családokról, vállalkozókról, akik megvalósították a gazdasági elképzeléseiket, és mindez félmilliárd euró fejlesztést eredményezett 250 millió eurónyi magyarországi vissza nem térítendő támogatásból.

Éppen ezért készítettük el a tavalyi évben a második gazdaságfejlesztési tervet, ami 2026 és 2033 közötti időszakra vonatkozóan tartalmaz egy konkrét vajdasági magyar jövőképet, hogy Magyarország nemzeti kormányával ez ügyben is hasonló eredményeket tudjunk majd felmutatni, mint ahogy az történt 2015 és 2025 között.

–Kijelenthetjük azt, hogy a magyar-szerb együttműködés példaértékű Európában?

– Kijelenthető, hogy az, ami nekünk, magyaroknak és szerbeknek sikerült, ez világviszonylatban is kizárólag a németeknek és a franciáknak, meg a németeknek, meg a lengyeleknek sikerült. Folyik az együttműködés, a gazdaság, az infrastruktúra fejlesztés, az energetika, a honvédelem és egyéb más területek vonatkozásában is. Egy olyan stratégiai partnerségről beszélhetünk egy olyan szövetségesi viszonyról, ami Európának ebben a részében egyedülálló.

 „Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP alakítson kormányt”

– A VMSZ kihívásokkal teli évre készül. Magyarországi választások, úgy tűnik, hogy szerbiai választások, nem felejtjük el, hogy nemzeti tanácsi választások is lesznek. Mit vár 2026-tól?

– Bízom abban, hogy a vajdasági magyar emberek, ahogy az elmúlt évtizedekben is mindig a józan észre hallgatnak majd, és a normalitás által vezérelik majd az életüket, ami azt kellene, hogy eredményezze, hogy a vajdasági magyar közösség az idei évben három alkalommal kellene, hogy erőt tudjon felmutatni annak érdekében, hogy legitimitást, illetve felhatalmazást szerezzünk arra, hogy a közösség ügyeit a következő időszakban is rendezni tudjuk. 

Az a három alkalom pedig a magyarországi országgyűlési választások, amelyet saját küzdelmünkként kezelünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP alakítson kormányt, a másik a Nemzeti Tanács, aztán a harmadik pedig az esetleges szerbiai előrehozott parlamenti választás, ahol nagyon fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség meg tudja őrizni a parlamenti párt státusát, illetve az erejét, hogy önálló magyar frakció alakulhasson a következő választások esetében is.

Nagyon fontos Magyarország nemzeti kormányának a támogatása. Az is fontos, hogy nekünk itthon meglegyen a felhatalmazásunk, illetve itthon erőt képviseljen a vajdasági magyar közösség Szerbiában.

