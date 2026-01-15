Pásztor Bálint: Mindent megteszünk, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök

A Vajdasági Magyar Szövetség számára létfontosságú, hogy Magyarországon nemzeti kormány legyen hatalmon – hangsúlyozta Pásztor Bálint elnök egy friss interjújában a Magyar Nemzetnek. A Fidesz-KDNP-vel évtizedes stratégiai partnerség, a hagyományos konzervatív értékek közös vallása, valamint a 2010–2026 közötti időszak sikerei – köztük a szerb-magyar történelmi megbékélés, az oktatási-művelődési intézmények támogatása és a vajdasági magyar gazdaságfejlesztés eredménye – mind azt mutatják, hogy csak egy egységes nemzetben gondolkodó budapesti kormány mellett lehet hosszú távon tervezni a közösség identitásának megőrzését és gazdasági erősödését. A VMSZ ezért a 2026-os magyarországi választásokat is saját küzdelmeként kezeli, hogy továbbra is megmaradjon a nemzeti kormány.

Pásztor Bálint kiállt Orbán Viktor politikája mellett (Fotó: MTI)

– Miért fontos a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy Magyarországon nemzeti kormány legyen?

– Több oka van ennek. Az egyik oka az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Fidesz stratégiai partnerek most már évtizedek óta, másrészt azért, mert ugyanazokat az értékeket valljuk, és itt nem csak a Vajdasági Magyar Szövetségre, mint politikai pártra gondolok, hanem a vajdasági magyar közösségnek a túlnyomó többségére.

Ugyanazokat az értékeket valljuk, mint a Fidesz vagy Magyarország nemzeti kormánya, ezek a tradicionális, hagyományos jobboldali, konzervatív értékek.

Harmadrészt pedig azért tartjuk fontosnak, mert az elmúlt 15 év bebizonyította, hogy a határon túli közösségek, vagy a külhoni magyar nemzetrészek akkor tudnak fejlődni, ha egyrészt erős politikai képviselettel rendelkeznek a saját szülőföldjükön, emellett viszont az is elengedhetetlen, hogy Magyarországnak egységes nemzetben gondolkodó nemzeti kormánya legyen, akkor lehet jövőt tervezni, akkor lehet fontos identitásmegőrzést és gazdaságfejlesztést támogató intézkedéseket megvalósítani. Ez történt 2010 és 2026 között.

– Ha már a jövő tervezésről beszélünk, akkor egy kicsit a múltba is kell tekinteni. Orbán Viktor és a magyar kormány miként támogatta a határon túli magyarokat és a vajdasági magyarokat?