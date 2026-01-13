Rendkívüli

Kiszivárgott a terv, erre készül Oroszország

Oroszország a donyecki régió teljes elfoglalását tűzte ki célul, erőit több kulcstérségben összpontosítva. Az előrenyomulás során a közvetlen városi rohamok helyett egyre inkább a fokozatos bekerítésre és a logisztikai útvonalak elvágására építenek.

2026. 01. 13. 7:05
Oroszország a donyecki régió teljes elfoglalását jelölte meg a fronton 2026-ra vonatkozó legfőbb prioritásként. Ennek érdekében több kulcsfontosságú térségben összpontosítják erőiket – számolt be cikkében az RBC.

Oroszország elsöprő erejű offenzívát tervez

Az orosz erők elsődleges feladata továbbra is a Pokrovszk és Mirnohrad térségek megszállásának befejezése. 

Az ezen a területen elért siker esetén az oroszok előrenyomulást terveznek nyugat felé – a Dnyipropetrovszki területtel közös közigazgatási határ irányába, majd támadást indítanának észak felé – a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomeráció elleni offenzíva támogatására. Ez az erődített védelmi öv számít Ukrajna legerősebb védelmi vonalának a donyecki régióban. Jelenleg az orosz csapatok több irányból egyszerre próbálják megközelíteni a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomerációt.

Megváltozott taktika

Az orosz hadsereg egyre ritkábban támadja közvetlenül a városokat, ehelyett a fokozatos bekerítés és a logisztikai útvonalak elvágásának taktikáját alkalmazza. Források szerint az oroszok jelenlegi taktikája három elemből áll: „Az első a város megkerülése – három oldalról történő körülzárása.

Ugyanakkor a csapatok zöme a városon kívül marad, míg egy kisebb rész beszivárog és harcba kezd – ez a második elem. A harmadik pedig a logisztika elvágása drónok segítségével” – teszi hozzá az RBC-Ukraine forrása. E séma szerint harcolnak az oroszok Pokrovszkért és Mirnohradért, és így tervezik a támadást a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomeráció ellen is.

Moszkva 2026. április 1-jéig tervezi a teljes donyecki régió elfoglalását. Ugyanakkor a kiadvány megszólalói ezeket a határidőket irreálisnak tartják. 
Nyugati elemzőközpontok, különösen az Institute for the Study of War (ISW) értékelései szerint Oroszország erre a célra még 2026 végéig sem lesz képes, feltéve hogy Ukrajna továbbra is megkapja a nyugati támogatást.

