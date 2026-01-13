Oroszország a donyecki régió teljes elfoglalását jelölte meg a fronton 2026-ra vonatkozó legfőbb prioritásként. Ennek érdekében több kulcsfontosságú térségben összpontosítják erőiket – számolt be cikkében az RBC.
Kiszivárgott a terv, erre készül Oroszország
Oroszország a donyecki régió teljes elfoglalását tűzte ki célul, erőit több kulcstérségben összpontosítva. Az előrenyomulás során a közvetlen városi rohamok helyett egyre inkább a fokozatos bekerítésre és a logisztikai útvonalak elvágására építenek.
Oroszország elsöprő erejű offenzívát tervez
Az orosz erők elsődleges feladata továbbra is a Pokrovszk és Mirnohrad térségek megszállásának befejezése.
Az ezen a területen elért siker esetén az oroszok előrenyomulást terveznek nyugat felé – a Dnyipropetrovszki területtel közös közigazgatási határ irányába, majd támadást indítanának észak felé – a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomeráció elleni offenzíva támogatására. Ez az erődített védelmi öv számít Ukrajna legerősebb védelmi vonalának a donyecki régióban. Jelenleg az orosz csapatok több irányból egyszerre próbálják megközelíteni a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomerációt.
Megváltozott taktika
Az orosz hadsereg egyre ritkábban támadja közvetlenül a városokat, ehelyett a fokozatos bekerítés és a logisztikai útvonalak elvágásának taktikáját alkalmazza. Források szerint az oroszok jelenlegi taktikája három elemből áll: „Az első a város megkerülése – három oldalról történő körülzárása.
Ugyanakkor a csapatok zöme a városon kívül marad, míg egy kisebb rész beszivárog és harcba kezd – ez a második elem. A harmadik pedig a logisztika elvágása drónok segítségével” – teszi hozzá az RBC-Ukraine forrása. E séma szerint harcolnak az oroszok Pokrovszkért és Mirnohradért, és így tervezik a támadást a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomeráció ellen is.
További Külföld híreink
Moszkva 2026. április 1-jéig tervezi a teljes donyecki régió elfoglalását. Ugyanakkor a kiadvány megszólalói ezeket a határidőket irreálisnak tartják.
Nyugati elemzőközpontok, különösen az Institute for the Study of War (ISW) értékelései szerint Oroszország erre a célra még 2026 végéig sem lesz képes, feltéve hogy Ukrajna továbbra is megkapja a nyugati támogatást.
Borítókép:Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét sötétbe borult az orosz támadás nyomán
Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt.
Keir Starmer tétlensége még körein belül is feszültséget szít
Brit politikusok és Washington is sürgeti a lépést.
Trump méltatta Mark Zuckerberg döntését
Dina Powell McCormick érkezett a META élére.
Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok
Ez az oka az intézkedésnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét sötétbe borult az orosz támadás nyomán
Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt.
Keir Starmer tétlensége még körein belül is feszültséget szít
Brit politikusok és Washington is sürgeti a lépést.
Trump méltatta Mark Zuckerberg döntését
Dina Powell McCormick érkezett a META élére.
Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok
Ez az oka az intézkedésnek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!