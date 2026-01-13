Kiszivárgott a terv, erre készül Oroszország

Oroszország elsöprő erejű offenzívát tervez

Az orosz erők elsődleges feladata továbbra is a Pokrovszk és Mirnohrad térségek megszállásának befejezése.

Az ezen a területen elért siker esetén az oroszok előrenyomulást terveznek nyugat felé – a Dnyipropetrovszki területtel közös közigazgatási határ irányába, majd támadást indítanának észak felé – a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomeráció elleni offenzíva támogatására. Ez az erődített védelmi öv számít Ukrajna legerősebb védelmi vonalának a donyecki régióban. Jelenleg az orosz csapatok több irányból egyszerre próbálják megközelíteni a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomerációt.

Megváltozott taktika

Az orosz hadsereg egyre ritkábban támadja közvetlenül a városokat, ehelyett a fokozatos bekerítés és a logisztikai útvonalak elvágásának taktikáját alkalmazza. Források szerint az oroszok jelenlegi taktikája három elemből áll: „Az első a város megkerülése – három oldalról történő körülzárása.

Ugyanakkor a csapatok zöme a városon kívül marad, míg egy kisebb rész beszivárog és harcba kezd – ez a második elem. A harmadik pedig a logisztika elvágása drónok segítségével” – teszi hozzá az RBC-Ukraine forrása. E séma szerint harcolnak az oroszok Pokrovszkért és Mirnohradért, és így tervezik a támadást a Kramatorszk–Kosztyantinyivka agglomeráció ellen is.