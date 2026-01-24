UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Oroszország több száz drónnal támadott

A szombatra virradó éjszaka folyamán Kijevben, valamint Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyékben is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Oroszország az ukrán elnök közlése szerint több száz drónt és 21 különböző típusú rakétát vetett be. Eközben az orosz védelmi minisztérium közlése szerint további településeket foglaltak el.

2026. 01. 24. 16:39
Fotó: OLEKSANDR MAGULA Forrás: AFP
Az éjjel végrehajtott légicsapás során több mint 370 csapásmérő drónt és 21, különböző típusú rakétát vetettek be Ukrajna ellen – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon. Oroszország eközben a közlés szerint a fronton is előrehaladást ért el, és több települést elfoglalt. 

Oroszország több száz drónnal támadt az éjszaka folyamán
Oroszország több száz drónnal támadt az éjszaka folyamán 
Fotó: AFP

Az államfő kiemelte, hogy a csapások Kijevet és környékét, valamint Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyéket érték. Közlése szerint Harkivban megrongálódott egy szülészeti kórház, egy kollégium – ahol a harcok elől elmenekült emberek laktak –, egy orvosi főiskola és több lakóépület. A fővárosban és térségében az oroszok fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt – tette hozzá.

Megjegyezte, minden egyes ilyen orosz csapás az energetikai létesítmények ellen azt bizonyítja, hogy nem lehet halogatni a légvédelmi rendszerek szállítását. Szavai szerint nem lehet szemet hunyni ezek felett a támadások felett, válaszolni kell rájuk, mégpedig erővel. „Számítunk minden partnerünk reakciójára és segítségére. Minden egyes Patriot és NASAMS rakéta, valamint a többi rendszer lőszere hozzájárul a létfontosságú polgári infrastruktúra védelméhez és ahhoz, hogy az emberek átvészeljék a téli hideget. Feltétlenül meg kell valósítanunk mindazt, amiben Trump elnökkel Davosban megállapodtunk a légvédelem kapcsán” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Ihor Terehov, Harkiv polgármestere arról tájékoztatott, hogy a városát ért orosz légicsapás sérültjeinek száma a legfrissebb adatok szerint 19-re nőtt.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy az újabb orosz légitámadás következtében hatezer épület maradt fűtés nélkül. Ezek többségét a korábbi támadások után már kétszer is megpróbálták visszakapcsolni a távfűtési rendszerbe – emelte ki.

A DTEK áramszolgáltató vállalat közlése szerint Kijevben 88 ezer család maradt ideiglenesen áram nélkül az éjszakai csapás nyomán.

Az észak-ukrajnai Csernyihivben, az azonos nevű megye székváros csaknem egészében megszakadt az áramszolgáltatás, a trolibuszok leálltak – írta sajtóközleményében a városi tanács.

Az ukrán légierő jelentése szerint a légvédelem 15 orosz rakétát és 357 drónt semlegesített.

Az oroszok újabb településeket foglaltak el

Az orosz hadsereg újabb ukrajnai települést foglalt el szombaton, és az elmúlt éjszaka 137 ukrán drónt megsemmisített az orosz védelmi minisztérium szombat délelőtti összegzése szerint.

A minisztérium Telegramon közzétett közleménye szerint erőik elfoglalták Sztaricja falut, amely Ukrajna második legnagyobb városától, Harkivtól mintegy 43 kilométerre északkeletre található.

Az ukrán hatóságok egyelőre nem kommentálták az orosz bejelentést.

Pénteken a Sztaricjától mintegy 8 kilométerre északnyugatra található Sziminovka elfoglalását jelentette be az orosz hadsereg.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint a légvédelem az amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők négy rakétáját és 137 drónt lőtt le.

Az orosz minisztérium adatai szerint a háború kezdete óta egyebek között 670 ukrán repülőgépet, 283 helikoptert, 110 949 drónt, 646 légvédelmi rakétarendszert, 27 292 tankot és egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 52 675 különleges katonai járművet semmisítettek meg.

Borítókép: Kigyulladt jármű Ukrajnában (Fotó: AFP)

