Oroszország több száz drónnal támadott

Az éjjel végrehajtott légicsapás során több mint 370 csapásmérő drónt és 21, különböző típusú rakétát vetettek be Ukrajna ellen – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon. Oroszország eközben a közlés szerint a fronton is előrehaladást ért el, és több települést elfoglalt.

Oroszország több száz drónnal támadt az éjszaka folyamán

Fotó: AFP

Az államfő kiemelte, hogy a csapások Kijevet és környékét, valamint Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyéket érték. Közlése szerint Harkivban megrongálódott egy szülészeti kórház, egy kollégium – ahol a harcok elől elmenekült emberek laktak –, egy orvosi főiskola és több lakóépület. A fővárosban és térségében az oroszok fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt – tette hozzá.

Megjegyezte, minden egyes ilyen orosz csapás az energetikai létesítmények ellen azt bizonyítja, hogy nem lehet halogatni a légvédelmi rendszerek szállítását. Szavai szerint nem lehet szemet hunyni ezek felett a támadások felett, válaszolni kell rájuk, mégpedig erővel. „Számítunk minden partnerünk reakciójára és segítségére. Minden egyes Patriot és NASAMS rakéta, valamint a többi rendszer lőszere hozzájárul a létfontosságú polgári infrastruktúra védelméhez és ahhoz, hogy az emberek átvészeljék a téli hideget. Feltétlenül meg kell valósítanunk mindazt, amiben Trump elnökkel Davosban megállapodtunk a légvédelem kapcsán” – hangsúlyozta Zelenszkij.