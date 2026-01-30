PutyintárgyalásbiztonságKijevZelenszkijkockázat

Mi történne, ha Putyin Kijevbe menne?

Volodimir Zelenszkij Kijevbe szóló nyilvános meghívása Vlagyimir Putyin számára nem a béketárgyalásokat szolgálja, hanem súlyos és beláthatatlan kockázatokat hordoz – figyelmeztet Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Egy esetleges incidens akár totális háborút is kirobbanthatna.

Szabó István
2026. 01. 30. 14:52
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevbe, Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvába hívják egymást Fotó: Mandel Ngan Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felajánlotta, hogy kész személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mégpedig Kijevben. A bejelentés válasz volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábbi kijelentésére, aki szerint Moszkva nyitott a párbeszédre, ha az ukrán államfő valóban komolyan gondolja azt. Jurij Usakov néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott: amennyiben Zelenszkij készen áll a párbeszédre, Moszkvába is ellátogathat

Putyin
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Nyilvánosan meghívom, ha meri, természetesen

– fogalmazott erre válaszul Zelenszkij. Hozzátette: szerinte Putyin nem is nem akar találkozni, és inkább Moszkvába szóló meghívásokkal próbálja elkerülni a közvetlen egyeztetést.

A Putyinnal szembeni erőszak totális háborúhoz vezetne

Az ukrán elnök kijevi meghívása azonban súlyos biztonságpolitikai következményeket hordozhat magában. 

Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, és ha esetleg elmenne Kijevbe, ezt Ukrajna kihasználhatná

– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője szerint egy ilyen lépés azonnali és rendkívül kemény orosz reakciót váltana ki.

Oroszország első lépésben, úgy vélem, totális háborút hirdetne, majd második lépésként, ha továbbra sem engednék el Putyint, akkor a legdurvább eszközökhöz, akár atomfegyverhez is nyúlnának.

Horváth József arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az orosz elnök védelme rendkívül szigorú, idegen területen a kockázatok megsokszorozódnak.

Az orosz elnök védelme kiváló, de egy idegen országban sokkal több ember, sokkal komolyabb fegyverzettel el tudná fogni Putyint.

A szakértő szerint még a legfelkészültebb testőrség sem tudna minden forgatókönyvet kivédeni.

Lehet, hogy a személyi testőrségéből jó néhány ember az esküjéhez híven az életét áldozná, de nem tudnának egy ilyen akciót megakadályozni

– mondta.

 

A két nagyhatalom vezetője egyre komolyabb gesztusokat tesz egymásnak

A meghívás mögötti politikai szándékokat elemezve Horváth József rámutatott: 

Zelenszkijnek pillanatnyilag nem érdeke, hogy felgyorsuljanak a béketárgyalások, ez ebből a meghívásból is látszik.

Ezzel szemben Moszkva – a szakértő szerint – gesztust tett Washingtonnak.

Az orosz elnök viszont tett egy komoly gesztust az amerikai elnöknek, hogy felfüggeszti az ukrán technikai létesítmények támadását a hidegre való tekintettel. Ebből is látszik, hogy a háború kimenetele nem Kijevben fog eldőlni, nem is Brüsszelben

– összegezte Horváth József.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevbe, Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvába hívja a másikat (Fotó: AFP/Mandel Ngan) 

