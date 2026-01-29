Dr Sulyok TamásEgyesült KirályságSkóciai Szent Margit

Sulyok Tamás megkoszorúzta Skóciai Szent Margit sírját

Sulyok Tamás köztársasági elnök megkoszorúzta a Skócia egyik védőszentjének – a Magyar Királyságban született – Skóciai Szent Margitnak a sírját Dunfermline apátságában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 8:08
Sulyok Tamás (Forrás: Facebook) Fotó: Bartos Gyula
„A skóciai Dunfermline-ban tiszteletünket tettük az angol és magyar királyi vérből származtatható, magyar földön született, skót királynéként szentté avatott Margit sírjánál, akinek története jól példázza a középkori európai történelem lendületét, amelyben a Szent István által megálmodott Magyarország megtette első lépéseit a kontinens hatalmi viharai közepette” – írta Facebook-oldalán Sulyok Tamás.

Sulyok Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Sulyok Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Skócia egyik védőszentje, Skóciai Szent Margit magyar földön – a mai Mecseknádasd környékén – látta meg a napvilágot 1045-ben, Száműzött Edvárd angol herceg lányaként. Édesanyja, Ágota pedig – szintén meg nem erősített források szerint – Szent István király rokona lehetett.

– írta a köztársasági elnök.

A legendák és feltételezések mellett azonban tény, hogy a Magyar Királyságban született Margit hercegnő később III. Malcolm skót király felesége lett, és jelentős szerepe volt a skóciai kereszténység alapjainak kiépítésében. 1093-ban hunyt el Edinburgh-ban, 1250-től pedig szentként tiszteli a Katolikus Egyház.

– emelte ki, hozzátette: arra bátorít mindenkit, hogy Skóciában járva szintén zarándokoljon el erre a magyar vonatkozású, történelmi emlékhelyre!

Borítókép: Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

