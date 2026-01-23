Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök is megindul, de jó úton mi vagyunk

– Jól láthatóan Zelenszkij elnök megindította a magyar kampányban való részvételét. Minden változik a világban, gyakorlatilag egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt – mondta el Szijjártó Péter a Facebookon megosztott videóban.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan részt vesz a magyar belpolitikai kampányban, és ez nem először történik meg. Magyarország azonban nem engedi, hogy belerángassák a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter.
Nem tudjuk, hogy ez a világrend mikorra jön létre, vagy ez már végleges formája-e, vagy elnyeri-e valaha végleges formáját, egy dolog biztos, hogy annál az asztalnál, ami körül alakítják az új világrend szabályait, ott ülünk mi is, hiszen a mi miniszterelnökünk az egyetlen olyan európai vezető ma, aki egyszerre tud beszélni a világ nagyhatalmi központjainak vezetőivel, egyszerre tárgyalóképes Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is. Az a tény is önmagáért beszél, hogy a miniszterelnök is ott volt Davosban, és aláírta a Béketanács létrehozásáról szóló megállapodást
– hangzik el a videóban.
Szijjártó Péter szerint Magyarország következetesen a béke pártján áll, és a kormány nem engedi, hogy az országot belerángassák a háborúba. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország támogat minden olyan békeerőfeszítést, amely véget vethet a szomszédos országban immár négy éve zajló fegyveres konfliktusnak.
A miniszter úgy fogalmazott: mindez független attól, miként viszonyul ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerinte nyíltan részt vesz a magyar választási kampányban. Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy négy évvel ezelőtt hasonló helyzet alakult ki, akkor is az ellenfélnek kampányoltak. Véleménye szerint Ukrajna-barát kormány Magyarországon csak akkor jöhetne létre, ha a jelenlegi vezetést eltávolítanák az útból.
Láthatóan Zelenszkij elnöknek erre vannak szövetségesei is, mégpedig a brüsszeliek, akárhogy is avatkozik bele Zelenszkij elnök a magyar választási kampányba, érdemes tudnia, hogy amíg minket lát, addig Magyarországot nem tudja belehúzni a háborúba, és nem tudja elvenni a magyar emberek pénzét sem, ez a választás tétje, és a magyar emberek április 12-én eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és hogy engedik-e, hogy Zelenszkij elnök elvigye a pénzünket a korrupt ukrán rezsim fenntartására
– mondta Szijjártó Péter.
