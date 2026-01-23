Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök is megindul, de jó úton mi vagyunk

Szijjártó Péter szerint Magyarország következetesen a béke pártján áll, és a kormány nem engedi, hogy az országot belerángassák a háborúba. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország támogat minden olyan békeerőfeszítést, amely véget vethet a szomszédos országban immár négy éve zajló fegyveres konfliktusnak.

A miniszter úgy fogalmazott: mindez független attól, miként viszonyul ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerinte nyíltan részt vesz a magyar választási kampányban. Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy négy évvel ezelőtt hasonló helyzet alakult ki, akkor is az ellenfélnek kampányoltak. Véleménye szerint Ukrajna-barát kormány Magyarországon csak akkor jöhetne létre, ha a jelenlegi vezetést eltávolítanák az útból.

Láthatóan Zelenszkij elnöknek erre vannak szövetségesei is, mégpedig a brüsszeliek, akárhogy is avatkozik bele Zelenszkij elnök a magyar választási kampányba, érdemes tudnia, hogy amíg minket lát, addig Magyarországot nem tudja belehúzni a háborúba, és nem tudja elvenni a magyar emberek pénzét sem, ez a választás tétje, és a magyar emberek április 12-én eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és hogy engedik-e, hogy Zelenszkij elnök elvigye a pénzünket a korrupt ukrán rezsim fenntartására

– mondta Szijjártó Péter.