Trump szerint Grönlandot csak az Egyesült Államok tudja megvédeni + videó

A davosi Világgazdasági Fórum legjobban várt eseménye az amerikai elnök beszéde volt. Donald Trump szerint Európa nem a megfelelő irányba tart.

Munkatársunktól
2026. 01. 21. 16:00
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Kisebb technikai malőr, az Air Force One kényszerű visszafordulása sem tudta megakadályozni, hogy Donald Trump időben megérkezzen Davosba, ahol a világ politikai és gazdasági elitje várta szavait.  Trump nem fukarkodott a jelzőkkel: „fenomenális híreket” hozott a tengerentúlról, ahol állítása szerint a gazdaság virágzik, a határok lezárása pedig meghozta a várt biztonságot. A statisztikák és a büszkeség áradata azonban éles kontrasztban állt az Európáról alkotott véleményével.

Donald Trump Davosban mondott beszédet Fotó: MANDEL NGAN / AFP
Nem ismerek rá Európára

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki kemény szavakkal illette a kontinenst és vezetését.

Szeretem Európát, azt akarom, hogy jól menjen a sora, de nem a jó irányba halad

– fogalmazott. Kiemelte az ellenőrizetlen tömeges migrációt, a rekordméretű költségvetési és kereskedelmi hiányokat, amelyek szerinte a szemünk láttára teszik tönkre a világunk ezen részét, miközben az európai vezetők tehetetlenül nézik a folyamatokat. Az amerikai elnök szerint a „radikális baloldal” politikája, amelyet Amerikára is rá akartak kényszeríteni, Európában már megtette hatását: Németországban az energiaárak az egekbe szöktek, az Egyesült Királyság pedig elherdálja északi-tengeri olajtartalékait ahelyett, hogy hasznosítaná azokat.

Trump a „Green New Scam” (Zöld Új Átverés) elkerülését nevezte az amerikai siker kulcsának. Büszkén számolt be arról, hogy az olaj- és gázkitermelés csúcsra jár, és a zöldideológia helyett a reálgazdaságra fókuszálnak. 

 

Grönland: Stratégiai szükségszerűség

A beszéd talán legfajsúlyosabb része Grönland kérdése volt, amelyet az elnök nemzetbiztonsági és nemzetközi biztonsági szükségszerűségként tálalt. Trump világossá tette: „Azonnali tárgyalásokat kezdeményezek Grönland megszerzéséről.” Érvelése szerint a hatalmas, jórészt lakatlan sziget védtelen, Dánia pedig nem fordít rá elegendő forrást. „Csak az Egyesült Államok képes megvédeni ezt a hatalmas földtömeget, ezt az óriási jégdarabot, fejleszteni és jobbá tenni” – jelentette ki.

Az ukrajnai háború kapcsán Trump ismét a béketeremtés fontosságát emelte ki. Kijelentette, hogy a NATO segítségével véget kell vetni az értelmetlen öldöklésnek, és mind Putyin, mind Zelenszkij hajlandó a megállapodásra. Ugyanakkor az amerikai támogatást ismét feltételekhez kötötte: az Egyesült Államok 100 százalékosan ott lesz a NATO mellett, de elvárja a viszonzást – jelen esetben Grönland formájában. „

Olyan sokat adunk, és olyan keveset kapunk cserébe

– panaszkodott a szövetségi rendszer igazságtalanságára, emlékeztetve arra, hogy nélküle a NATO talán már nem is létezne.

Trump szót ejtett a csökkenő amerikai gyógyszerárakról is. Mint elmondta, arra használta a vámokat, hogy az amerikaiaknak ne kelljen tizenháromszor vagy tizenötször akkora árakat fizetnie, mint más országok lakóinak.

Az Egyesült Államok nem fogja az egész világot támogatni – szögezte le, hozzátéve, hogy az amerikaiak a legalacsonyabb árakat fogják fizetni, de a gyógyszerárak mindenhol csökkenni fognak.

Vámok nélkül nem tudtam volna ezt elérni

– emlékeztetett.

Mindannyian részt vesztek benne, egyesek áldozatai vagytok, de végül is ez igazságos, és a legtöbbetek ezt meg is érti

– mondta még el a vámokkal kapcsolatban, hozzátéve, hogy azokat azokra az országokra vetette ki, amelyekkel szemben különösen nagy volt a külkereskedelmi mérleg egyenlőtlensége.

Az amerikai elnök szerint „az Egyesült Államok tartja fenn az egész világot”, és ezért a legalacsonyabb kamatlábat kellene fizetnie az összes ország közül.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

