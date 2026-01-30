Zászlóvita Németországban: Európa identitáskeresése újabb fordulóponthoz ért

A cseh politikus kritikája rávilágít egy egyre szélesebb európai jelenségre: a nemzeti szimbólumok közterületi megjelenése körüli feszültségekre, amelyek sok esetben a bevándorlás, az identitás és a szuverenitás kérdéseivel fonódnak össze.

Németország újabb városában vonják fel a nemzeti lobogót

Nemcsak Csehországban, hanem Németországban is egyre élesebb viták zajlanak a zászlók jelentéséről és helyéről a közéletben. A szászországi Neustadt városának képviselő-testülete a minap döntött arról, hogy a német nemzeti lobogót a jövőben egész évben kitűzik a középületekre, írja a Junge Freiheit.

A javaslatot az Alternatíva Németországért (AfD) terjesztette elő, és a testület 13 igen, négy nem szavazattal fogadta el.

A jobboldali párt helyi szervezete szerint ami más országokban magától értetődő, annak Németországban is meg kell kapnia a megfelelő megbecsülést: az identitást a hazával.

A kérdés országosan is napirendre került, miután a CSU a német egység napja alkalmából a nemzeti zászló egész éves használatát sürgette. Markus Blume bajor tudományos miniszter szerint ez azoknak jelent sokat, akik dolgoznak, adót fizetnek, betartják a törvényeket, és békében, biztonságban akarnak élni.

Egy, a Junge Freiheit megbízásából készült felmérés szerint a németek 41 százaléka támogatja, hogy a nemzeti zászlót naponta kitűzzék az állami épületekre, míg minden ötödik megkérdezett ellenzi ezt, 32 százalék pedig közömbös.