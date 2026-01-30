Harminc méter hosszú ukrán zászlót feszítettek ki Prága egyik legismertebb és legemblematikusabb helyszínén, a Károly hídon. Az akciót a prágai ukrán nagykövetség szervezte Ukrajna egyesítésének 107. évfordulója alkalmából, ám a látványos demonstráció komoly politikai hullámokat vetett Csehországban.
Zászlóvita Németországban: Európa identitáskeresése újabb fordulóponthoz ért
Miközben Németországban egyre több település dönt úgy, hogy egész évben kitűzi a nemzeti lobogót a középületekre, Európa más részein idegen államok zászlóinak látványos közterületi megjelenése vált ki politikai vitákat. A szászországi Neustadt döntése jól mutatja: a nemzeti identitás és a szuverenitás kérdése egyre hangsúlyosabban tér vissza a kontinens közéletébe – ezt a tendenciát erősíti a prágai Károly hídon kifeszített, hatalmas méretű ukrán zászló körüli botrány is.
Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke a közösségi oldalán élesen bírálta az akciót. Mint írta, ez felesleges provokáció az ukránok részéről azokkal az állampolgárainkkal szemben, akik nem értenek egyet az ukránok tömeges csehországi bevándorlásával. Okamura szerint egy ilyen demonstráció Csehország történelmének egyik legemblematikusabb helyszínén semmiképpen sem szolgálja a jó cseh–ukrán kapcsolatok ügyét.
A cseh politikus kritikája rávilágít egy egyre szélesebb európai jelenségre: a nemzeti szimbólumok közterületi megjelenése körüli feszültségekre, amelyek sok esetben a bevándorlás, az identitás és a szuverenitás kérdéseivel fonódnak össze.
Németország újabb városában vonják fel a nemzeti lobogót
Nemcsak Csehországban, hanem Németországban is egyre élesebb viták zajlanak a zászlók jelentéséről és helyéről a közéletben. A szászországi Neustadt városának képviselő-testülete a minap döntött arról, hogy a német nemzeti lobogót a jövőben egész évben kitűzik a középületekre, írja a Junge Freiheit.
A javaslatot az Alternatíva Németországért (AfD) terjesztette elő, és a testület 13 igen, négy nem szavazattal fogadta el.
A jobboldali párt helyi szervezete szerint ami más országokban magától értetődő, annak Németországban is meg kell kapnia a megfelelő megbecsülést: az identitást a hazával.
A kérdés országosan is napirendre került, miután a CSU a német egység napja alkalmából a nemzeti zászló egész éves használatát sürgette. Markus Blume bajor tudományos miniszter szerint ez azoknak jelent sokat, akik dolgoznak, adót fizetnek, betartják a törvényeket, és békében, biztonságban akarnak élni.
Egy, a Junge Freiheit megbízásából készült felmérés szerint a németek 41 százaléka támogatja, hogy a nemzeti zászlót naponta kitűzzék az állami épületekre, míg minden ötödik megkérdezett ellenzi ezt, 32 százalék pedig közömbös.
Borítókép: A német nemzeti lobogó (Forrás: Képernyőkép)
