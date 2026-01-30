A legfiatalabbakat küldi halálba Zelenszkij

Kevesebb mint fél évvel később Horbenko meghalt. Az ukrán hadsereg egyik legveszélyesebb frontszakaszára küldték, ahol 2025 októberében, a Pokrovszk környéki harcok során orosz tüzérségi támadás érte, miközben egy ukrán állás megerősítésére tartott.

A háború kezdeti időszakában Ukrajna még igyekezett távol tartani a legfiatalabb férfiakat a frontvonaltól, mivel rájuk a háború utáni újjáépítés során lett volna szükség. Horbenko halála azonban jól mutatja, milyen mértékben súlyosbodott az ukrán hadsereg létszámhiánya, miközben az orosz erők számos térségben jelentős, akár tízszeres túlerőben támadnak.

A cikk szerint Ukrajna négy évvel a háború elhúzódása után rendkívül nehéz helyzetbe került: egyszerre kellene megvédenie a fiatal generációt, miközben folyamatosan biztosítania kellene a fronton harcoló alakulatok utánpótlását.