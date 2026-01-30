hadseregUkrajnaemberhiányorosz-ukrán háború

A legfiatalabbakat küldi halálba Zelenszkij

Az ukrán hadsereg egyre súlyosabb létszámhiánnyal küzd: becslések szerint mintegy kétmillió ukrán próbálja elkerülni a behívót, miközben több mint kétszázezer katona dezertált. Egyre többen nem akarják az életüket kockáztatni Volodimir Zelenszkij értelmetlen és kilátástalan háborújáért. A The Wall Street Journal egy személyes történeten keresztül mutatja be az ukrán hadsereg egyre súlyosbodó emberhiányát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:58
Elhunyt katonák portréi lógnak fakereszteken Ukrajnában (Fotó: AFP)
A The Wall Street Journal riportja Kirilo Horbenko személyes sorsán keresztül mutatja be az ukrán hadsereg egyre súlyosabb emberhiányát. Horbenko 18 évesen lépett be egy olyan programba, amely gyorsított katonai karrierlehetőséget kínált a legfiatalabb jelentkezőknek, abban a reményben, hogy a fronton szerzett tapasztalat révén bekerülhet egy katonai akadémiára, amelynek költségeit családja nem tudta volna fedezni. Többször is hangsúlyozta, hogy teljes életét a katonai szolgálatnak kívánja szentelni – írja az Origo.

Egyre több ember veszíti életét Volodimir Zelenszkij háborújában, amelyet sokan értelmetlennek tartanak (Fotó: AFP)
Kevesebb mint fél évvel később Horbenko meghalt. Az ukrán hadsereg egyik legveszélyesebb frontszakaszára küldték, ahol 2025 októberében, a Pokrovszk környéki harcok során orosz tüzérségi támadás érte, miközben egy ukrán állás megerősítésére tartott.

A háború kezdeti időszakában Ukrajna még igyekezett távol tartani a legfiatalabb férfiakat a frontvonaltól, mivel rájuk a háború utáni újjáépítés során lett volna szükség. Horbenko halála azonban jól mutatja, milyen mértékben súlyosbodott az ukrán hadsereg létszámhiánya, miközben az orosz erők számos térségben jelentős, akár tízszeres túlerőben támadnak.

A cikk szerint Ukrajna négy évvel a háború elhúzódása után rendkívül nehéz helyzetbe került: egyszerre kellene megvédenie a fiatal generációt, miközben folyamatosan biztosítania kellene a fronton harcoló alakulatok utánpótlását.

A legtöbb harcképes férfi már évekkel ezelőtt bevonult. Az egységekben egyre nagyobb arányban szolgálnak idősebb katonák, akik egyre nehezebben viselik a hosszú és megterhelő frontszolgálatot. A szolgálati idő jelentősen meghosszabbodott, ami tovább fokozza a fizikai és lelki megterhelést.

Mindeközben sok férfi igyekszik elkerülni a sorozást vagy kenőpénzért próbálja illegálisan elhagyni az országot. Az ukrán védelmi miniszter januárban arról beszélt, hogy hozzávetőleg kétmillió ember kerüli el a behívót, miközben több mint kétszázezer katona dezertált, ami a fegyveres erők körülbelül egyötödét teszi ki.

Horbenko a Kontrakt 18–24 elnevezésű program részeként csatlakozott a 25. légideszant dandárhoz. A program a fiatal jelentkezőknek magas fizetést és különféle kedvezményeket kínált – köztük egyetemi továbbtanulási lehetőséget – hat hónap kiképzés, majd hat hónap gyalogos frontszolgálat fejében. A cikk szerint a program elindítása hallgatólagosan azt jelezte, hogy az ukrán hadsereg állománya súlyosan kimerült. A fiatal katonák közül többen életüket vesztették, megsebesültek vagy dezertáltak.

A cikk beszámolója szerint 

egyre több 18–24 év közötti katonát vetnek be a legintenzívebb harcokban, bár később egy részük drónos egységekhez került át.

Horbenko holttestét a heves harcok miatt nem tudták elszállítani, ezért családja sem hivatalos halálmegerősítést, sem állami kifizetést nem kapott. Édesanyja szerint fia egyszerűen még nem volt felkészülve a háborúra.

Elhunyt katonák portréi fakereszteken Ukrajnában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

