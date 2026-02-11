Dömötör Csaba posztjában azt írta: „Ezt a beszédet érdemes megnéznetek. A szocialisták frakcióvezetője így magyarázza, hogy a spanyol kormány miért legalizál félmillió illegális bevándorlót.
Dömötör Csaba: A baloldal bevándorláspárti politikája Magyarországra is veszélyt jelenthet
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, Dömötör Csaba közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra a beszédre, amelyben a szocialisták európai parlamenti frakcióvezetője megindokolta, miért döntött a spanyol kormány félmillió illegális bevándorló legalizálása mellett. A politikus szerint a megszólalás világosan mutatja, milyen Európát képzel el a baloldal – és ez a magyar érdekekkel is szembe megy.
A beszédben a szocialista frakcióvezető többek között azt mondta:
Spanyolországnak és Európának szüksége van a migrációra… Mert migráció nélkül nincsenek nyugdíjak, nincs egészségügy és nincs növekedés.
A spanyol baloldali politikus szerint azok a bevándorlók, akik már Spanyolországban élnek és dolgoznak, „a közösségeink tagjai”, és szerinte „az, hogy árnyékban tartjuk őket, nem fegyelmezettség, hanem képmutatás”.
A beszéd éles ideológiai választóvonalat is felrajzolt:
Két modell létezik: az önöké, a falak, a hamis hírek és a félelem modellje, és a miénk, a jogok, az integráció és a jövő modellje.
Dömötör Csaba: Április 12-én erről is döntünk!
Dömötör Csaba két fontos politikai összefüggésre is felhívta a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a szocialista frakció a Tisza-féle néppárttal van koalícióban az Európai Parlamentben, másrészt arra, hogy „mindkét frakció támogatja a migrációs paktumot, azaz a bevándorlók szétosztását”.
Mint fogalmazott:
Ami azt jelenti, hogy a félmillió Spanyolországban legalizált bevándorló egy része Magyarországon is kiköthet. Már ha nem olyan kormány van Magyarországon, amely erre nemet tud mondani. Április 12-én erről is döntünk
– összegezte a fideszes politikus.
Borítókép: Dömötör Csaba (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)
