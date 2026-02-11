Dömötör Csaba: A baloldal bevándorláspárti politikája Magyarországra is veszélyt jelenthet

A beszédben a szocialista frakcióvezető többek között azt mondta:

Spanyolországnak és Európának szüksége van a migrációra… Mert migráció nélkül nincsenek nyugdíjak, nincs egészségügy és nincs növekedés.

A spanyol baloldali politikus szerint azok a bevándorlók, akik már Spanyolországban élnek és dolgoznak, „a közösségeink tagjai”, és szerinte „az, hogy árnyékban tartjuk őket, nem fegyelmezettség, hanem képmutatás”.

A beszéd éles ideológiai választóvonalat is felrajzolt: