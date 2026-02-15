Dömötör Csaba: Rég láttam olyan önfeladó hajlongást, mint amit a tiszás delegáció bemutatott Donald Tusk előtt

„Ezeket az állásfoglalásokat egyenként és összességében szemlélve egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy Donald Tusk nagyjából úgy viselkedik, mint a nagyhatalmak 1913-ban” – írja Dömötör Csaba, és megjegyzi:

Veszélyérzet zéró, magabiztos arrogancia száz százalék. „Mire a falevelek lehullanak”, ők máris győznek – gondolhatja.

Az EP-képviselő azt is hozzáteszi:

Az is teljesen egyértelműnek látszik, hogy a Tusk által remélt Tisza-kormány csak eszköz lenne a kezükben. Eszköz arra, hogy Magyarország többé ne feküdjön keresztbe semmiféle háborús tervnek. Vagy ahogy Orbán Anita fogalmazott, küllő legyen a keréken. Ez a küllős hasonlat egyébként a »merjünk kicsik lenni« stratégia 2026-is megfogalmazása. A kereket nem a küllő hajtja, hanem mások. Láttunk már ilyet, és átéltük a következményeit is. Nem akarjuk újraélni. Sem a 2010 előtti, sem az 1913 utáni éveket.

„Hajlongók helyett az önállóság bátorságára, biztos pontokra van szükség, és a katonai temetők nélküli gyarapodás reményére. A jelenlegi kormány ezt kínálja. A magyarok április 12-én döntik el, hogy hazánk melyik utat választja” – tette hozzá Dömötör Csaba.