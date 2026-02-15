Dömötör Csaba: Rég láttam olyan önfeladó hajlongást, mint amit a tiszás delegáció bemutatott Donald Tusk előtt

Rég láttam olyan önfeladó hajlongást, mint amit a tiszás delegáció bemutatott Donald Tusk színe előtt – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.
A Fidesz EP-képviselője pontokba szedte, hogy pontosan minek is hajlongtak, milyen politikához is igazodnának:
- Donald Tusk szerint az Európai Uniónak folytatnia kell a fegyverkezést. Azt mondja, szembe kell nézni a fegyverkezési versenyszellemmel, és meg kell azt nyerni.
- Az orosz–ukrán háborút a „mi háborúnknak” tekinti, nem pedig mások háborújának.
- Azt is kijelentette, hogy „ma nem azt mondjuk, hogy soha többé háború. Ma azt kell mondanunk, hogy soha többé egyedüllét”.
- Egyértelmű célként határozta meg, hogy minden felnőtt lengyel férfi ki legyen képezve a háborúra. Azoknak is teljes értékű katonákká kell válniuk egy konfliktus idején, akik most még nem vonulnak be a hadseregbe.
- Donald Tusk szerint a háború előtti korszakba léptünk.
