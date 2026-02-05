Kegyetlen a háború: már a sírban sincsenek biztonságban az ukránok

Egy ukrán háborús özvegy, Natalija attól tartva, hogy szülővárosát elfoglalhatják az orosz erők, kiásatta férje sírját Kelet-Ukrajnában, és Kijevben temettette újra. A férfi, Vitalij 2022-ben esett el a kelet-ukrajnai harcokban, miután önkéntesként csatlakozott az ukrán hadsereghez az orosz invázió kezdetén – írja az Origo.

Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Vitalijt eredetileg Szlovjanszkban temették el, de az orosz csapatok azóta egyre közelebb kerültek a városhoz. Natalija ezért úgy döntött, hogy férje földi maradványait több száz kilométerrel nyugatabbra, Kijev egyik temetőjében helyezteti végső nyugalomra. A nő a BBC-nek azt mondta: korábban abban bíztak, hogy a háború hamar véget ér, ám a frontvonal folyamatosan közeledik.