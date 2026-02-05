Rendkívüli

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

ukránsírkatona

Kegyetlen a háború: már a sírban sincsenek biztonságban az ukránok

Egy ukrán háborús özvegy attól tartva, hogy az orosz hadsereg elfoglalja szülővárosát, kiásatta a kelet-ukrajnai harcokban elesett férje sírját, és több száz kilométerrel arrébb, Kijevben temettette újra. Vitalij civilben keramikusművészként dolgozott, de kötelességének érezte az ország védelmét. Felesége terhes volt, amikor meghalt a férfi.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 8:58
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Egy ukrán háborús özvegy, Natalija attól tartva, hogy szülővárosát elfoglalhatják az orosz erők, kiásatta férje sírját Kelet-Ukrajnában, és Kijevben temettette újra. A férfi, Vitalij 2022-ben esett el a kelet-ukrajnai harcokban, miután önkéntesként csatlakozott az ukrán hadsereghez az orosz invázió kezdetén – írja az Origo.

Orosz-ukrán háború
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Vitalijt eredetileg Szlovjanszkban temették el, de az orosz csapatok azóta egyre közelebb kerültek a városhoz. Natalija ezért úgy döntött, hogy férje földi maradványait több száz kilométerrel nyugatabbra, Kijev egyik temetőjében helyezteti végső nyugalomra. A nő a BBC-nek azt mondta: korábban abban bíztak, hogy a háború hamar véget ér, ám a frontvonal folyamatosan közeledik.

Vitalij civil életében keramikusművész volt, a hadsereghez nem hivatásként csatlakozott, hanem kötelességtudatból. Felesége terhes volt halálakor, így a gyermekük már az apja nélkül született meg.

Szlovjanszkban az elmúlt hónapokban érezhetően erősödtek a támadások. A nő beszámolója szerint a korábban heti rendszerességű csapások ma már akár kétnaponta is ismétlődnek, drónok és irányított bombák bevetésével. A város továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll, ugyanakkor a front közelsége miatt a lakosság bizonytalan helyzetben él.

Miközben az Egyesült Államok béketárgyalásokat sürget Moszkva és Kijev között, a legnagyobb nyomás Ukrajnára nehezedik, különösen a keleti területek jövőjével kapcsolatban. Az ország területének mintegy egyötöde jelenleg orosz ellenőrzés alatt van – magyarázza a BBC.

A cikkben megszólaló ukrán katonák szerint a harcok folytatása elkerülhetetlen, és többen úgy látják, hogy a területi engedmények nem jelentenének tartós biztonsági garanciát Ukrajna számára. Egy katona szerint a jelenlegi helyzetben a győzelem elsősorban az államiság és az intézményrendszer fennmaradását jelenti.

Natalija elmondta: megnyugvást jelent számára, hogy férje sírja most biztonságosabb helyen van, ugyanakkor nem hisz abban, hogy Oroszország hosszabb távon megállna az eddig elfoglalt területeknél. Véleménye szerint egy esetleges harci szünetet újabb támadások követhetnek.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

