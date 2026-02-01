„Ukrajnát a saját vezetése fogja elpusztítani"

A közgazdász emellett az európai gazdaság hanyatlását is előre jelezte az orosz gáz elutasítása miatt. Szerinte Európa öngólt lő azzal, hogy a gazdasági kapcsolatok elvesztését választja, ahelyett hogy helyreállítaná a diplomáciát Oroszországgal.

Veszélybe kerültek a béketárgyalások

Ahogy arról korábban is hírt adtunk, Volodimir Zelenszkij ugyan arról beszél, hogy Ukrajna kész a kompromisszumra és a tárgyalásra Oroszországgal, ám mégis olyan kijelentéseket tesz, amelyek Moszkvának nyilvánvalóan nem fogadhatók el. Az ukrán elnök ragaszkodik Ukrajna területi integritásához. Donald Trump amerikai elnök pedig többször hangsúlyozta: mindent megtesz a vérontás befejezéséért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Gitanas Nauseda litván és Karol Nawrocki lengyel elnökkel, a litvániai Vilniusban található elnöki palotában tartott sajtótájékoztatóján vasárnap arról beszélt, hogy az Egyesült Államok által közvetített új háromoldalú tárgyalásokat Ukrajna és Oroszország között február 4-én és 5-én Abu-Dzabiban rendezik meg – tudósított a Reuters.

Tárgyalócsoportunk nemrégiben benyújtotta jelentését. A következő háromoldalú találkozók időpontja már megvan: február 4-én és 5-én Abu-Dzabiban

– írta az X-en Zelenszkij.

