„Ukrajnát a saját vezetése fogja elpusztítani"

Az amerikai közgazdász bírálta az ukrajnai konfliktus rendezését célzó jelenlegi diplomáciai törekvéseket is, amelyek szerinte nem vezetnek eredményre. Jeffrey Sachs úgy véli, Ukrajnát olyan vezetés irányítja, amely nem hajlandó kompromisszumra, miközben Európa támogatja ezt a politikát. Sachs szerint ez súlyos következményekkel jár Kijev számára, és az európai gazdaság is hanyatlás elé néz.

2026. 02. 01. 16:16
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Jeffrey Sachs szerint a siker akár már holnap elérhető lenne egy észszerű alapokon nyugvó megoldással – számolt be cikkében az EurAsia Daily, amely arról írt, hogy az amerikai közgazdász bírálta az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló, jelenleg is zajló diplomáciai erőfeszítéseket.

A probléma az, hogy Ukrajna egy olyan csoport kezében van, amely hadiállapot alatt kormányoz, és inkább kész elpusztítani Ukrajnát, mintsem kompromisszumot kössön. Európa, amelyet szintén rendkívül inkompetensen irányítanak, támogatja Zelenszkij politikáját, amely Kijev számára katasztrofális.

Trump túl gyenge és következetlen ahhoz, hogy hatékony diplomáciával megoldja ezt a problémát – mondta Sachs.

A közgazdász emellett az európai gazdaság hanyatlását is előre jelezte az orosz gáz elutasítása miatt. Szerinte Európa öngólt lő azzal, hogy a gazdasági kapcsolatok elvesztését választja, ahelyett hogy helyreállítaná a diplomáciát Oroszországgal.

Veszélybe kerültek a béketárgyalások

Ahogy arról korábban is hírt adtunk, Volodimir Zelenszkij ugyan arról beszél, hogy Ukrajna kész a kompromisszumra és a tárgyalásra Oroszországgal, ám mégis olyan kijelentéseket tesz, amelyek Moszkvának nyilvánvalóan nem fogadhatók el. Az ukrán elnök ragaszkodik Ukrajna területi integritásához. Donald Trump amerikai elnök pedig többször hangsúlyozta: mindent megtesz a vérontás befejezéséért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Gitanas Nauseda litván és Karol Nawrocki lengyel elnökkel, a litvániai Vilniusban található elnöki palotában tartott sajtótájékoztatóján vasárnap arról beszélt, hogy az Egyesült Államok által közvetített új háromoldalú tárgyalásokat Ukrajna és Oroszország között február 4-én és 5-én Abu-Dzabiban rendezik meg – tudósított a Reuters.

Tárgyalócsoportunk nemrégiben benyújtotta jelentését. A következő háromoldalú találkozók időpontja már megvan: február 4-én és 5-én Abu-Dzabiban

– írta az X-en Zelenszkij.



