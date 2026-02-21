Kiszelly Zoltán: A magyarok jelentős többsége támogatja a kormány hídépítő külpolitikáját

Úgy folytatta, az Európai Unió vezetői most összevesztek az amerikaiakkal: a kínaiakról le akarnak válni, az orosz energiáról is, holott ez volt sokáig a nyugat-európai gazdasági modell alapja. Magyarország az elhibázott brüsszeli politikával szemben egy alternatívát mutat, mert nyitva tartja a tárgyalási csatornákat kelet felé, Oroszország felé egy tárgyalásos megállapodás érdekében – közölte az elemzési igazgató, megjegyezve: Orbán Viktor aktívan támogatja Donald Trump békepolitikáját.

Kiszelly Zoltán azt mondta, hogy Donald Trumppal esély nyílik a háború gyors lezárására: márciusban fegyverszünet, májusban elnökválasztás, parlamenti választás Ukrajnában, júniusban egy tartós megállapodás szerepel az amerikai elnök terveiben. Hozzátette: a magyar emberek is azt látják, hogy ha sikerülne ezt a háborút lezárni, amit Orbán Viktor már a háború kitörése óta szorgalmaz, akkor fellélegezne Magyarország, és a szankciókat újra lehetne gondolni. Számos teher esne le az Európai Unióról és a magyar gazdaságról – fűzte hozzá.

Kiszelly Zoltán úgy értékelt: Manfred Webernek az az álma, hogy európai katonák európai zászló alatt masírozzanak Ukrajnába. Tehát egy háborús politikát látunk a Tisza Párt európai anyapártja, az Európai Néppárt részéről – fogalmazott.

Hozzáfűzte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondja, hogy ez az ő háborúja, ez az európaiak háborúja. És van egy másik oldal, a biztos választás, ahol békepolitikát látunk, ahol gazdasági együttműködést látunk a keleti országokkal – közölte.