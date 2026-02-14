MerztárgyalásNémetországPutyin

Merz óvatos Putyinnal, a németek többsége mégis tárgyalna

Egy felmérés szerint a németek többsége támogatná, ha Friedrich Merz közvetlen tárgyalásokat folytatna Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása érdekében. A kancellár azonban óvatos, és felidézte, hogy Orbán Viktor moszkvai látogatása után Kijevben súlyos támadások követték az egyeztetéseket. Merz szerint csak az összehangolt, a nyugati szövetségesekkel és Ukrajnával egyeztetett tárgyalások szolgálhatják a béke elérését.

Magyar Nemzet
Forrás: Tagesspiegel2026. 02. 14. 15:41
Friedrich Merz német kancellár (CDU) felszáll egy Luftwaffe repülőgépre Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy friss felmérés szerint a német lakosság többsége támogatná, ha Friedrich Merz német kancellár közvetlen tárgyalásokat folytatna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,  az Ukrajna elleni háború lezárása érdekében. Emmanuel Macron francia elnök közvetlen tárgyalásokat sürget az európaiak és Putyin között, tekintettel az Egyesült Államok eddigi sikertelen közvetítési erőfeszítéseire. Merz azonban szkeptikus ezzel kapcsolatban, írja a Tagesspiegel.

Merz
Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Michael Bihlmayer)

A YouGov Intézet által készített felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka támogatná a közvetlen egyeztetéseket, míg csupán 26 százalék ellenezné azt.

A közvetlen tárgyalások iránti igény különösen nagy a CDU szavazói körében: a párt támogatóinak 64 százaléka látja jónak Merz és Putyin kapcsolatfelvételét, míg a baloldali Die Linke hívei körében csupán 47 százalék támogatja.

Friedrich Merz azonban óvatos: emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után napokkal heves bombázások, köztük egy kijevi gyermekklinika elleni támadások történtek.

Russia's President Vladimir Putin meets with Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Kremlin in Moscow on November 28, 2025. (Photo by Alexander NEMENOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a moszkvai Kremlben  (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

– Nem szeretnék olyan tárgyalásokat folytatni, amelyek hasonló eredményekhez vezetnek. Csak azokat a beszélgetéseket támogatom, amelyek valóban a háború befejezését szolgálják – mondta a kancellár. Merz hangsúlyozta: az európai országok – ha egyáltalán – csak egyeztetett lépésekkel, Ukrajnával és az Egyesült Államokkal összehangoltan kapcsolódnának be a tárgyalásokba.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár felszáll egy Luftwaffe repülőgépre (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler) 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu