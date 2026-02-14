Egy friss felmérés szerint a német lakosság többsége támogatná, ha Friedrich Merz német kancellár közvetlen tárgyalásokat folytatna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az Ukrajna elleni háború lezárása érdekében. Emmanuel Macron francia elnök közvetlen tárgyalásokat sürget az európaiak és Putyin között, tekintettel az Egyesült Államok eddigi sikertelen közvetítési erőfeszítéseire. Merz azonban szkeptikus ezzel kapcsolatban, írja a Tagesspiegel.
Merz óvatos Putyinnal, a németek többsége mégis tárgyalna
Egy felmérés szerint a németek többsége támogatná, ha Friedrich Merz közvetlen tárgyalásokat folytatna Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása érdekében. A kancellár azonban óvatos, és felidézte, hogy Orbán Viktor moszkvai látogatása után Kijevben súlyos támadások követték az egyeztetéseket. Merz szerint csak az összehangolt, a nyugati szövetségesekkel és Ukrajnával egyeztetett tárgyalások szolgálhatják a béke elérését.
A YouGov Intézet által készített felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka támogatná a közvetlen egyeztetéseket, míg csupán 26 százalék ellenezné azt.
A közvetlen tárgyalások iránti igény különösen nagy a CDU szavazói körében: a párt támogatóinak 64 százaléka látja jónak Merz és Putyin kapcsolatfelvételét, míg a baloldali Die Linke hívei körében csupán 47 százalék támogatja.
Friedrich Merz azonban óvatos: emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után napokkal heves bombázások, köztük egy kijevi gyermekklinika elleni támadások történtek.
– Nem szeretnék olyan tárgyalásokat folytatni, amelyek hasonló eredményekhez vezetnek. Csak azokat a beszélgetéseket támogatom, amelyek valóban a háború befejezését szolgálják – mondta a kancellár. Merz hangsúlyozta: az európai országok – ha egyáltalán – csak egyeztetett lépésekkel, Ukrajnával és az Egyesült Államokkal összehangoltan kapcsolódnának be a tárgyalásokba.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár felszáll egy Luftwaffe repülőgépre (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)
