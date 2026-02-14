Merz óvatos Putyinnal, a németek többsége mégis tárgyalna

A YouGov Intézet által készített felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka támogatná a közvetlen egyeztetéseket, míg csupán 26 százalék ellenezné azt.

A közvetlen tárgyalások iránti igény különösen nagy a CDU szavazói körében: a párt támogatóinak 64 százaléka látja jónak Merz és Putyin kapcsolatfelvételét, míg a baloldali Die Linke hívei körében csupán 47 százalék támogatja.

Friedrich Merz azonban óvatos: emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után napokkal heves bombázások, köztük egy kijevi gyermekklinika elleni támadások történtek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

– Nem szeretnék olyan tárgyalásokat folytatni, amelyek hasonló eredményekhez vezetnek. Csak azokat a beszélgetéseket támogatom, amelyek valóban a háború befejezését szolgálják – mondta a kancellár. Merz hangsúlyozta: az európai országok – ha egyáltalán – csak egyeztetett lépésekkel, Ukrajnával és az Egyesült Államokkal összehangoltan kapcsolódnának be a tárgyalásokba.