Uniós szövetség alakul a visszatérési központok létesítésére

Nagy erőkkel zajlanak az egyeztetések Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Görögország között annak érdekében, hogy az Európai Unión kívüli országokban közösen hozzanak létre return hubokat (visszatérési központokat) – írja legfrissebb Fókuszpont-elemzésében a Migrációkutató Intézet.

Fokozódik a migrációs nyomás Görögországon (Fotó: AFP)

Alexander Dobrindt, német szövetségi belügyminiszter már 2026 januárjában közölte, hogy a felek előzetes megállapodásra jutottak. A repatriálási központokban azokat a kiutasított menedékkérőket helyeznék el, akiket származási országuk nem hajlandó visszafogadni. A tagországok egyelőre nem közölték, hogy hol létesítenék a központokat, de nagy az esély arra, hogy Afrikában húznák fel őket. A kezdeményezés illeszkedik a 2026. június 12-én hatályba lépő új uniós migrációs és menekültügyi paktumhoz, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok a blokkon kívül is működtessenek befogadóközpontokat – akár tagállami, akár kétoldalú megállapodások alapján.