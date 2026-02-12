NorvégiaOroszországNATOforródrótészaki-sarkvidékkatonai

Norvégia különös javaslattal fordult Oroszországhoz

Oslo kezdeményezi, hogy közvetlen katonai kommunikációs csatorna jöjjön létre Norvégia és Oroszország között annak érdekében, hogy megelőzzék a félreértéseket és az eszkalációt az egyre militarizáltabbá váló Északi-sarkvidéken – jelentette be Eirik Kristoffersen, a norvég fegyveres erők főparancsnoka.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 02. 12. 3:00
Jonas Gahr Store, Norvégia miniszterelnöke (középen), Tore Sandvik norvég védelmi miniszter (balra) és Eirik Kristoffersen, a vezérkari főnök Fotó: Rodrigo Freitas Forrás: NTB/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Norvégia közeledne Moszkvához. Kristoffersen tábornok szerint egy úgynevezett „forródrót” felállítása a két főváros között lehetővé tenné a gyors és közvetlen egyeztetést katonai ügyekben, különösen válsághelyzetekben vagy incidensek esetén. A cél – mint fogalmazott – az, hogy elkerüljék a félreértésekből fakadó eszkalációt egy olyan térségben, ahol az utóbbi években jelentősen megnőtt a katonai aktivitás, írja a RIA Novosztyi.

Norvégia
Eirik Kristoffersen tábornok, a norvég fegyveres erők főparancsnoka (Fotó: NTB/AFP/Lise Aserud)

Norvégia jó partnernek nevezte Moszkvát

A norvég főparancsnok a The Guardiannak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Oslo és Moszkva között jelenleg is léteznek bizonyos közvetlen kapcsolatok, elsősorban a Barents-tengeren zajló kutatási és mentési műveletek kapcsán. Kristoffersen elismerően szólt az orosz fél szakmai hozzáállásáról is:

Amikor az oroszokkal beszélünk, nagyon professzionálisan és kiszámíthatóan reagálnak

– mondta.

SVALBARD AND JAN MAYEN - JULY 26: A view of the vessel that the 5th National Arctic Scientific Research Expedition is carried out, near Svalbard and Jan Mayen on July 26, 2025. Turkiye continues to maintain its scientific presence in the polar regions. Under the auspices of the Turkish Presidency, under the responsibility of the Ministry of Industry and Technology, and coordinated by the TUBITAK MAM Polar Research Institute (KARE), Turkish scientists carried out 19 scientific projects in various disciplines on Svalbard Island and its surroundings as part of the 5th National Arctic Scientific Research Expedition. Sebnem Coskun / Anadolu (Photo by Sebnem Coskun / Anadolu via AFP)
Az 5. Nemzeti Sarkvidéki Tudományos Kutatóexpedíció hajója (Fotó: Anadolu/AFP/Sebnem Coskun)

Oroszország az utóbbi években egyre aggasztóbbnak tartja a NATO fokozódó jelenlétét nyugati határainál, beleértve az Északi-sarkvidéket is. Moszkva többször bírálta a szövetség lépéseit, amelyeket a NATO „elrettentésként” értelmez, az orosz vezetés viszont a kontinens további militarizálásának tart.

Az orosz külügyminisztérium korábban jelezte, hogy Moszkva nyitott a párbeszédre a NATO-val, de csak egyenlő feltételek mellett, és elvárja a Nyugattól a fegyverkezési spirál visszafogását.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is hangsúlyozta, hogy Oroszországnak nincs szándékában senkit megtámadni, szerinte a nyugati politikusok gyakran eltúlozzák az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet saját belső problémáikról.

A norvég javaslat arra utal, hogy még a NATO-tagállamok is érzékelik: a növekvő katonai jelenlét és a bizalmatlanság veszélyes helyzeteket teremthet az Északi-sarkvidéken, ahol egyetlen félreértés is komoly következményekkel járhat.

Borítókép: Jonas Gahr Store, Norvégia miniszterelnöke (középen), Tore Sandvik norvég védelmi miniszter (balra) és Eirik Kristoffersen, a vezérkari főnök (Fotó: NTB/AFP/Rodrigo Freitas)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu