Norvégia közeledne Moszkvához. Kristoffersen tábornok szerint egy úgynevezett „forródrót” felállítása a két főváros között lehetővé tenné a gyors és közvetlen egyeztetést katonai ügyekben, különösen válsághelyzetekben vagy incidensek esetén. A cél – mint fogalmazott – az, hogy elkerüljék a félreértésekből fakadó eszkalációt egy olyan térségben, ahol az utóbbi években jelentősen megnőtt a katonai aktivitás, írja a RIA Novosztyi.
Norvégia különös javaslattal fordult Oroszországhoz
Oslo kezdeményezi, hogy közvetlen katonai kommunikációs csatorna jöjjön létre Norvégia és Oroszország között annak érdekében, hogy megelőzzék a félreértéseket és az eszkalációt az egyre militarizáltabbá váló Északi-sarkvidéken – jelentette be Eirik Kristoffersen, a norvég fegyveres erők főparancsnoka.
Norvégia jó partnernek nevezte Moszkvát
A norvég főparancsnok a The Guardiannak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Oslo és Moszkva között jelenleg is léteznek bizonyos közvetlen kapcsolatok, elsősorban a Barents-tengeren zajló kutatási és mentési műveletek kapcsán. Kristoffersen elismerően szólt az orosz fél szakmai hozzáállásáról is:
Amikor az oroszokkal beszélünk, nagyon professzionálisan és kiszámíthatóan reagálnak
– mondta.
További Külföld híreink
Oroszország az utóbbi években egyre aggasztóbbnak tartja a NATO fokozódó jelenlétét nyugati határainál, beleértve az Északi-sarkvidéket is. Moszkva többször bírálta a szövetség lépéseit, amelyeket a NATO „elrettentésként” értelmez, az orosz vezetés viszont a kontinens további militarizálásának tart.
Az orosz külügyminisztérium korábban jelezte, hogy Moszkva nyitott a párbeszédre a NATO-val, de csak egyenlő feltételek mellett, és elvárja a Nyugattól a fegyverkezési spirál visszafogását.
Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is hangsúlyozta, hogy Oroszországnak nincs szándékában senkit megtámadni, szerinte a nyugati politikusok gyakran eltúlozzák az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet saját belső problémáikról.
A norvég javaslat arra utal, hogy még a NATO-tagállamok is érzékelik: a növekvő katonai jelenlét és a bizalmatlanság veszélyes helyzeteket teremthet az Északi-sarkvidéken, ahol egyetlen félreértés is komoly következményekkel járhat.
Borítókép: Jonas Gahr Store, Norvégia miniszterelnöke (középen), Tore Sandvik norvég védelmi miniszter (balra) és Eirik Kristoffersen, a vezérkari főnök (Fotó: NTB/AFP/Rodrigo Freitas)
