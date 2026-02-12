Norvégia különös javaslattal fordult Oroszországhoz

Oroszország az utóbbi években egyre aggasztóbbnak tartja a NATO fokozódó jelenlétét nyugati határainál, beleértve az Északi-sarkvidéket is. Moszkva többször bírálta a szövetség lépéseit, amelyeket a NATO „elrettentésként” értelmez, az orosz vezetés viszont a kontinens további militarizálásának tart.

Az orosz külügyminisztérium korábban jelezte, hogy Moszkva nyitott a párbeszédre a NATO-val, de csak egyenlő feltételek mellett, és elvárja a Nyugattól a fegyverkezési spirál visszafogását.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is hangsúlyozta, hogy Oroszországnak nincs szándékában senkit megtámadni, szerinte a nyugati politikusok gyakran eltúlozzák az orosz fenyegetést, hogy eltereljék a figyelmet saját belső problémáikról.

A norvég javaslat arra utal, hogy még a NATO-tagállamok is érzékelik: a növekvő katonai jelenlét és a bizalmatlanság veszélyes helyzeteket teremthet az Északi-sarkvidéken, ahol egyetlen félreértés is komoly következményekkel járhat.