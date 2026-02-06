Ukrajna visszacsapott: Oroszország áram és fűtés nélkül maradt + videó

Oroszországi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több találat érte a Dragunszkoje faluban található alállomást, amelyet a jelentések szerint már korábban, még ugyanazon a napon drónok is támadhattak – számolt be az Origo.

Oroszországot rakétatámadás érte, áram- és fűtéskimaradások voltak (Fotó: AFP)