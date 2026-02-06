Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Belgorodrakétatámadásáramkimaradásokorosz-ukrán háborúfűtés

Ukrajna visszacsapott: Oroszország áram és fűtés nélkül maradt + videó

Február 6-ra virradóra áram- és fűtéskimaradások voltak Oroszország Belgorodi területén egy jelentett rakétatámadást követően, amely létfontosságú energetikai létesítményeket, köztük egy hőerőművet és egy elektromos alállomást rongált meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 10:34
Az ukrán hadsereg egy D30-as tüzérségi ágyút üzemeltet a szumi fronton (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszországi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több találat érte a Dragunszkoje faluban található alállomást, amelyet a jelentések szerint már korábban, még ugyanazon a napon drónok is támadhattak – számolt be az Origo.

Oroszországot rakétatámadás érte, áram- és fűtéskimaradások voltak (Fotó: AFP)
Oroszországot rakétatámadás érte, áram- és fűtéskimaradások voltak (Fotó: AFP)

A beszámolók szerint ezt követően rakétákat láttak a belgorodi hőerőmű irányába tartani, ami a térség egyes részein kiterjedt áram-, fűtés- és vízellátási kimaradásokat okozott – írja a The Kyiv Independent.

Súlyos károk keletkeztek. A helyszínen jártam

– közölte nyilatkozatában Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója. 

A lakosok a csapásokat követően a televíziós adások, valamint a kommunikációs szolgáltatások akadozásáról, illetve teljes kieséséről is beszámoltak.

Az üzemzavarok egy korábbi, február 3-i belgorodi áramszünetet követnek, amikor a helyi hatóságok és a lakosság szerint a városban és a környező településeken szintén megszűnt az áramszolgáltatás és a kommunikáció.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást. A Belgorodi terület Ukrajna Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen kiinduló térségként szolgál az orosz hadsereg Ukrajna területe elleni csapásaihoz.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu