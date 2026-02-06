Oroszországi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több találat érte a Dragunszkoje faluban található alállomást, amelyet a jelentések szerint már korábban, még ugyanazon a napon drónok is támadhattak – számolt be az Origo.
Ukrajna visszacsapott: Oroszország áram és fűtés nélkül maradt + videó
Február 6-ra virradóra áram- és fűtéskimaradások voltak Oroszország Belgorodi területén egy jelentett rakétatámadást követően, amely létfontosságú energetikai létesítményeket, köztük egy hőerőművet és egy elektromos alállomást rongált meg.
A beszámolók szerint ezt követően rakétákat láttak a belgorodi hőerőmű irányába tartani, ami a térség egyes részein kiterjedt áram-, fűtés- és vízellátási kimaradásokat okozott – írja a The Kyiv Independent.
Súlyos károk keletkeztek. A helyszínen jártam
– közölte nyilatkozatában Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója.
A lakosok a csapásokat követően a televíziós adások, valamint a kommunikációs szolgáltatások akadozásáról, illetve teljes kieséséről is beszámoltak.
Az üzemzavarok egy korábbi, február 3-i belgorodi áramszünetet követnek, amikor a helyi hatóságok és a lakosság szerint a városban és a környező településeken szintén megszűnt az áramszolgáltatás és a kommunikáció.
Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást. A Belgorodi terület Ukrajna Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen kiinduló térségként szolgál az orosz hadsereg Ukrajna területe elleni csapásaihoz.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
