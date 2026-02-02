Robbanásokról érkeztek jelentések február 2-án éjszaka Oroszország Belgorodi területéről, ahol a tisztviselők szerint ukrán dróntámadás tüzet okozott Sztarij Oszkol városában – számolt be a támadásról a The Kyiv Independent.
Ukrán drónok változtatták pokollá a várost, Putyin válasza következik
Az orosz Sztarij Oszkol városára drónok csaptak le az éjszaka folyamán. Az ukrán támadás következtében lángok keletkeztek és halálos áldozatokról is érkezett jelentés.
A lakosok legalább hat hangos robbanásról számoltak be a város északi és északkeleti részein, valamint az égen jól látható fényes villanásokra lettek figyelmesek.
Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója számolt be arról, hogy ukrán drónok támadták meg Sztarij Oszkolt, egy lakóház is lángra kapott. Több társasház ablakai is betörtek a becsapódások következtében. Gladkov jelentése szerint a támadásban két ember meghalt.
A Belgorodi terület Ukrajna Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen használják az orosz támadások kiindulópontjaként az ukrán területek ellen.
A harkivi területet is támadták korábban
Korábban cikkünkben számoltunk be arról, hogy az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint éjszaka az orosz légvédelem számos ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg az ország különböző régiói felett. Moszkva közlése alapján a harkivi területen az orosz fegyveres erők három ukrán harccsoportot számoltak fel, és jelentős személyi, valamint technikai veszteségeket okoztak az ukrán oldalon.
Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)
