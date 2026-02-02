Ukrán drónok változtatták pokollá a várost, Putyin válasza következik

A lakosok legalább hat hangos robbanásról számoltak be a város északi és északkeleti részein, valamint az égen jól látható fényes villanásokra lettek figyelmesek.

Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója számolt be arról, hogy ukrán drónok támadták meg Sztarij Oszkolt, egy lakóház is lángra kapott. Több társasház ablakai is betörtek a becsapódások következtében. Gladkov jelentése szerint a támadásban két ember meghalt.

🇺🇦🇷🇺Governor of the Belgorod Region:



As a result of a night attack by the Armed Forces of Ukraine on the city of Stary Oskol, civilian residents were killed.



A fire started in a private house after a drone strike, which led to a partial collapse of the building. Rescuers…

A Belgorodi terület Ukrajna Szumi, Harkiv és Luhanszk régióival határos, és rendszeresen használják az orosz támadások kiindulópontjaként az ukrán területek ellen.