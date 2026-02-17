A brit hadsereg legnagyobb ezredét felkészítették az orosz csapatok elleni bevetésre

Mike Lindgren százados kijelentette:

Egy Oroszország elleni háborúban katonák állnának szemben katonákkal. Felszerelésük hasonló a miénkhez, a kiképzésük is rokon, még ha a taktika különbözik is. Az összecsapások várhatóan olyan terepen zajlanának, amely részben ehhez a terephez hasonlíthat.

Hangsúlyozta, hogy a városi harc különösen nehéz, mivel rendkívül összetett a környezet, ahol a kommunikáció is akadozhat. Mint fogalmazott:

Az ellenfél nem feltétlenül előtted van – lehet feletted, melletted, vagy akár alattad a csatornákban.

Keir Starmer brit miniszterelnök a múlt hónapban közölte, hogy brit és francia erőket telepítenének Ukrajnában békefenntartó célból, amennyiben tűzszünet születik. A csapatok segítenék az ukrán katonák kiképzését és a fegyverkészletek védelmét, azzal a céllal, hogy elrettentsék Oroszország jövőbeni agresszióját.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)