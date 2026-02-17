brit hadseregOroszországkiképzés

A brit hadsereg legnagyobb ezredét felkészítették az orosz csapatok elleni bevetésre

Az Egyesült Királyság legnagyobb gyalogos ezredének katonái speciális kiképzésen vettek részt, mielőtt Németországba vezényelték őket egy NATO-gyakorlatra. A brit hadsereg, egy az ukrajnai frontviszonyokat modellező bázison készítette fel katonáit arra az esetre ha fegyveres konfliktusba kerülnének Oroszországgal.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 6:05
Keir Starmer brit miniszterelnök katonák gyűrűjében Forrás: AFP
Az Egyesült Királyság legnagyobb gyalogos ezredének katonái egy esetleges fegyveres konfliktusra készültek fel Oroszországgal abban az egyedülálló brit kiképzőközpontban, amely az ukrajnai harctér körülményeit modellezi. A brit hadsereg egy teljes falut húzott fel, ahol az orosz csapatokkal való összecsapásokat szimulálták – számolt be róla az Origo a Daily Mail-re hivatkozva.

Oroszországgal vívandó háborúra készül az Egyesült Királyság
Oroszországgal vívandó háborúra készül az Egyesült Királyság
Fotó: AFP

A brit Védelmi Minisztérium objektuma a wiltshire-i Salisbury Plain területén, Copehill Downban működik. A – hivatalos nevén Fighting in Built Areas (FIBUA) – kiképzőbázist 1987-ben emelték egy bajor falu alapján, és azóta többször kibővítették. A Channel 5 háborús tematikájú műsorának friss epizódja bepillantást enged a közelharcra specializált kiképzőközpont működésébe. A résztvevő brit katonák feladata az volt, hogy semlegesítsék a három különálló épületben megbújó ellenséges egységeket. 

A tréninget közvetlenül azelőtt tartották, hogy az alakulatot Németországba vezényelték egy NATO-gyakorlatra, ahol egy hónapon át készülnek a kelet-európai hadszíntér kihívásaira.

Mike Lindgren százados kijelentette:

Egy Oroszország elleni háborúban katonák állnának szemben katonákkal. Felszerelésük hasonló a miénkhez, a kiképzésük is rokon, még ha a taktika különbözik is. Az összecsapások várhatóan olyan terepen zajlanának, amely részben ehhez a terephez hasonlíthat.

Hangsúlyozta, hogy a városi harc különösen nehéz, mivel rendkívül összetett a környezet, ahol a kommunikáció is akadozhat. Mint fogalmazott:

Az ellenfél nem feltétlenül előtted van – lehet feletted, melletted, vagy akár alattad a csatornákban.

Keir Starmer brit miniszterelnök a múlt hónapban közölte, hogy brit és francia erőket telepítenének Ukrajnában békefenntartó célból, amennyiben tűzszünet születik. A csapatok segítenék az ukrán katonák kiképzését és a fegyverkészletek védelmét, azzal a céllal, hogy elrettentsék Oroszország jövőbeni agresszióját.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)

