A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója a háború folytatására szavazott

A döntés célja az is, hogy Brüsszel keresztbe tegyen az amerikai elnök béketörekvéseinek. A képviselőcsoport szerint

Brüsszel nem érdekelt a békében, mert a támogatások megtérülését Ukrajna katonai győzelmétől teszi függővé, amely így számukra létkérdéssé vált.

A közlemény szerint az ukrajnai háború finanszírozását közös uniós hitelfelvétellel, adóemelésekkel és megszorításokkal kívánják fedezni. A Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja elutasítja a magyar adófizetők „megsarcolását”, valamint az adóemelési és megszorítási kísérleteket, hangsúlyozva: a magyarok pénzének Magyarországon a helye.