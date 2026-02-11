Tiszatámogatásorosz-ukrán háborúDK

A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója a háború folytatására szavazott

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye szerint az Európai Parlament háborút támogató többsége ma történelmi döntést hozott: első alkalommal hadikölcsönt nyújt egy háborúban álló országnak. A közlemény úgy fogalmaz, hogy a Tisza Párt és a DK brüsszeli együttműködése újabb 90 milliárd eurót irányítana az ukrán frontra. Álláspontjuk szerint ez a brüsszeli irány a háború további finanszírozását jelenti, amelyet közös hitelfelvétellel, adóemelésekkel és megszorításokkal lehetne fedezni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 15:44
Tarbes Forges fegyvergyártó üzem (Fotó: AFP)
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye szerint az Európai Parlament „háborúpárti többségének” döntése azt jelenti, hogy 90 milliárd euróval kívánják tovább finanszírozni az ukrajnai háborút. Ezt az összeget fegyverekre, lőszerre és az ukrán hadigépezet működtetésére fordítanák, ami a konfliktus elhúzódását és eszkalációját szolgálja. 

A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója a háború folytatására szavazott (Fotó: AFP)
A döntés célja az is, hogy Brüsszel keresztbe tegyen az amerikai elnök béketörekvéseinek. A képviselőcsoport szerint 

Brüsszel nem érdekelt a békében, mert a támogatások megtérülését Ukrajna katonai győzelmétől teszi függővé, amely így számukra létkérdéssé vált.

A közlemény szerint az ukrajnai háború finanszírozását közös uniós hitelfelvétellel, adóemelésekkel és megszorításokkal kívánják fedezni. A Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja elutasítja a magyar adófizetők „megsarcolását”, valamint az adóemelési és megszorítási kísérleteket, hangsúlyozva: a magyarok pénzének Magyarországon a helye.

Két út áll tehát előttünk. Az egyik a Tisza Párt közreműködésével kialakított brüsszeli út, ami a háború, az adóemelés és megszorítások felé vezet, és aminek végén a magyarok pénze egy idegen országot, Ukrajnát gyarapítja. A másik út a magyar út, ami a béke, a fejlődés, a növekedés és az erősödés útja, ahol a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

– írja a közlemény.

Borítókép: Tarbes Forges fegyvergyártó üzem (Fotó: AFP)

