A Tisza testvérpártja adóemeléssel indított, Európában tovább tombol a háborús pszichózis

Irán kemény választ küldött az Európai Unió lépésére. Eközben a frissen megalakult holland kisebbségi kormány, benne a Tisza Párt testvérpártjával rögtön adóemeléssel indított – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 23:53
Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
A lakosság terheinek növelésével kezdi meg országlását a Tisza Párt EPP-s testvérpártját is magában foglaló, frissen megalakult holland kisebbségi kormány. Hollandia polgáraitól a személyi jövedelemadó részeként hajtják be az úgynevezett „szabadságadót”, amit fegyverkezésre fordítana Rob Jetten kabinetje. Az új holland kabinetnek sokan nem jósolnak nagy jövőt, tekintve hogy a választók jelentős részének akaratát semmibe véve alakult meg.

A Tisza EPP-s testvérpártja adóemeléssel kezdi a kormányzást
A Tisza EPP-s testvérpártja adóemeléssel kezdi a kormányzást (Fotó: ANP via AFP)

Irán terrorszervezetté nyilvánította az európai országok hadseregeit, válaszul arra, hogy az Európai Unió listára tette az iráni Forradalmi Gárdát. A döntés tovább növeli az Irán körüli feszültséget, miközben az ország a halálos áldozatokkal járó tüntetések miatt is erős nemzetközi nyomás alatt áll. Az Egyesült Államok többször fenyegetett katonai beavatkozással, bár a felek nyilatkozataiból később úgy tűnt, hogy a diplomáciai utat választják.

Európában egyre inkább elszabadul a háborús pszichózis: katonai és politikai vezetők már nemcsak a fegyverkezésről, hanem a társadalmak elkerülhetetlen szenvedésére való felkészítésről, gyermekeink elvesztésének elfogadásáról beszélnek. A béke és józanság helyét a háború lehetőségének víziója, a mozgósítás és a lakosságnak egy elkerülhetetlen katonai konfliktusra való kondicionálása veszi át.

2026-tól, a sorkatonai szolgálat németországi visszaállításával ismét kötelezővé válnak az orvosi alkalmassági vizsgálatok az újoncok számára. Ezek részeként a férfiaknál herevizsgálatot is végeznek, amelynek célja olyan egészségügyi problémák azonosítása, amelyek akadályozhatják a Bundeswehrnél történő szolgálatot. A női jelentkezők esetében nem szerepel nemi szervi vizsgálat az alkalmassági eljárásban.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a genderideológia térnyerését erősíti: a „konverziós gyakorlatok” fogalmát úgy bővítenék, hogy már a nemi identitás megkérdőjelezése is tiltható legyen, akár büntetőjogi eszközökkel. Kritikusok szerint ez nem a visszaélések elleni fellépésről szól, hanem arról, hogy ideológiai alapon elhallgattassák a szülőket, az orvosokat és mindenkit, aki nem fogadja el feltétel nélkül a genderdogmákat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)

