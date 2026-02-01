A Tisza testvérpártja adóemeléssel indított, Európában tovább tombol a háborús pszichózis

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a genderideológia térnyerését erősíti: a „konverziós gyakorlatok” fogalmát úgy bővítenék, hogy már a nemi identitás megkérdőjelezése is tiltható legyen, akár büntetőjogi eszközökkel. Kritikusok szerint ez nem a visszaélések elleni fellépésről szól, hanem arról, hogy ideológiai alapon elhallgattassák a szülőket, az orvosokat és mindenkit, aki nem fogadja el feltétel nélkül a genderdogmákat.