Az elmúlt napokban nyilvánosságra került videók lesújtó képet festenek arról, milyen nyomást gyakorol az ukrán vezetés. A felvételek tanúsága szerint üldözésszerű akciók zajlanak a hadra fogható férfiak ellen: a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) munkatársai bárhol és bármikor lecsaphatnak rájuk – számolt be az újabb incidensekről az Origo.
Kegyetlen erőszak az ukrán utcákon: így csapnak le a toborzók + videó
Az elmúlt napokban napvilágot látott újabb videók egyre súlyosabb képet festenek az ukrajnai toborzási gyakorlatról. A felvételek tanúsága szerint a hadra fogható férfiakra válogatás nélkül csapnak le a TCK emberei, akik nem válogatnak az erőszakos módszerekben sem. A kijevi vezetés egyre keményebb eszközökhöz nyúl, miközben a háború kimenetele egyre reménytelenebb.
Az interneten terjedő anyagok azt mutatják, hogy Zelenszkijhez köthető toborzók sok esetben rendkívüli brutalitással lépnek fel azokkal a civilekkel szemben, akik ellenállnak az elhurcolásnak, és nem hajlandók a kijevi hatalom kedvéért az életüket adni.
Az egyik felvételen egy országút mentén gyalogló fiatalembert rohamoznak meg a TCK emberei. Három támadó veti rá magát a mit sem sejtő férfira, akit a kisbuszukhoz rángatnak, majd a földön kegyetlenül rugdosnak addig, amíg fel nem adja az ellenállást.
Egy másik jelenet Kijevben játszódik: fényes nappal, a saját lakása előtt veszik körbe a célszemélyt a toborzók. Jelentős túlerővel szorítják sarokba, majd betuszkolják a járművükbe. A férfi nem próbál komolyabban védekezni, vélhetően azért, mert egy súlyos verést kockáztatott volna.
Egy másik incidens során ezt az ukrán férfit kutyasétáltatás közben érte a támadás. A TCK toborzói előszeretettel csapnak le félreeső helyeken, alantas módszerekkel. Minél kevesebb a szemtanú, annál kedvezőbb számukra, hiszen így kevésbé kerül nyilvánosság elé az a már-már terrorcselekménynek minősülő gyakorlat, ahogy az ukrán állam válogatás nélkül küldi saját polgárait a biztos halálba, csupán azért, hogy időt nyerjen egy elveszített háborúban.
Borítókép: Katona hajvágás közben (Fotó: AFP)
