Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Ukrajnakényszersorozásorosz-ukrán háború

Kegyetlen erőszak az ukrán utcákon: így csapnak le a toborzók + videó

Az elmúlt napokban napvilágot látott újabb videók egyre súlyosabb képet festenek az ukrajnai toborzási gyakorlatról. A felvételek tanúsága szerint a hadra fogható férfiakra válogatás nélkül csapnak le a TCK emberei, akik nem válogatnak az erőszakos módszerekben sem. A kijevi vezetés egyre keményebb eszközökhöz nyúl, miközben a háború kimenetele egyre reménytelenebb.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 7:41
Katona hajvágás közben
Katona hajvágás közben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt napokban nyilvánosságra került videók lesújtó képet festenek arról, milyen nyomást gyakorol az ukrán vezetés. A felvételek tanúsága szerint üldözésszerű akciók zajlanak a hadra fogható férfiak ellen: a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) munkatársai bárhol és bármikor lecsaphatnak rájuk – számolt be az újabb incidensekről az Origo.

Az ukrán, hadrafogható férfiakat tömegével gyűjtik be az utcákról a toborzók
Az ukrán, hadra fogható férfiakat tömegével gyűjtik be az utcákról a toborzók Fotó: AFP

Az interneten terjedő anyagok azt mutatják, hogy Zelenszkijhez köthető toborzók sok esetben rendkívüli brutalitással lépnek fel azokkal a civilekkel szemben, akik ellenállnak az elhurcolásnak, és nem hajlandók a kijevi hatalom kedvéért az életüket adni.

Az egyik felvételen egy országút mentén gyalogló fiatalembert rohamoznak meg a TCK emberei. Három támadó veti rá magát a mit sem sejtő férfira, akit a kisbuszukhoz rángatnak, majd a földön kegyetlenül rugdosnak addig, amíg fel nem adja az ellenállást.

Egy másik jelenet Kijevben játszódik: fényes nappal, a saját lakása előtt veszik körbe a célszemélyt a toborzók. Jelentős túlerővel szorítják sarokba, majd betuszkolják a járművükbe. A férfi nem próbál komolyabban védekezni, vélhetően azért, mert egy súlyos verést kockáztatott volna.

Egy másik incidens során ezt az ukrán férfit kutyasétáltatás közben érte a támadás. A TCK toborzói előszeretettel csapnak le félreeső helyeken, alantas módszerekkel. Minél kevesebb a szemtanú, annál kedvezőbb számukra, hiszen így kevésbé kerül nyilvánosság elé az a már-már terrorcselekménynek minősülő gyakorlat, ahogy az ukrán állam válogatás nélkül küldi saját polgárait a biztos halálba, csupán azért, hogy időt nyerjen egy elveszített háborúban.

Borítókép: Katona hajvágás közben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu