Az interneten terjedő anyagok azt mutatják, hogy Zelenszkijhez köthető toborzók sok esetben rendkívüli brutalitással lépnek fel azokkal a civilekkel szemben, akik ellenállnak az elhurcolásnak, és nem hajlandók a kijevi hatalom kedvéért az életüket adni.

Az egyik felvételen egy országút mentén gyalogló fiatalembert rohamoznak meg a TCK emberei. Három támadó veti rá magát a mit sem sejtő férfira, akit a kisbuszukhoz rángatnak, majd a földön kegyetlenül rugdosnak addig, amíg fel nem adja az ellenállást.

Egy másik jelenet Kijevben játszódik: fényes nappal, a saját lakása előtt veszik körbe a célszemélyt a toborzók. Jelentős túlerővel szorítják sarokba, majd betuszkolják a járművükbe. A férfi nem próbál komolyabban védekezni, vélhetően azért, mert egy súlyos verést kockáztatott volna.