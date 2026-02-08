Kényszersorozás Ukrajnában: Zelenszkij emberei már a lakásokba is betörnek + videó

A civil társadalom egyre gyakrabban próbál összefogni, hogy megakadályozza az emberrablásszerű akciókat, a rajtaütések azonban sok esetben tudatosan kerülik a nyilvánosságot a nagyobb „hatékonyság” érdekében.

A felvételen látható férfit otthonában érte a rajtaütés. A toborzók már-már maffiamódszernek is beillő akciója során a lakásából a földön rángatva vonszolják el a sértettet a családjától:

Egy társasház egyik lakásának ablakából készült felvételen jól látható, ahogy a TCK emberei egy bordó furgonba próbálják erőszakkal betuszkolni a közrefogott helyi lakost. A férfi szerencséjére a közelben tartózkodó szomszéd nők közbeléptek, megzavarva az emberrablási kísérletet. A célszemély ebben az esetben megmenekült – egyelőre.