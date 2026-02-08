UkrajnakényszersorozásTCK

Kényszersorozás Ukrajnában: Zelenszkij emberei már a lakásokba is betörnek + videó

Megrázó képsorok tanúskodnak arról, mennyire kétségbeesett eszközökhöz nyúl az ukrán vezetés annak érdekében, hogy a megmaradt fiatalokat is a frontvonalakra kényszerítse. Volodimir Zelenszkij gyakorlatilag rászabadította a TCK végrehajtóit a védtelen lakosságra, hogy minden hadra fogható férfit erőszakkal elhurcoljanak, és velük töltsék fel az ukrán fegyveres erők megtépázott sorait.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 17:40
Besorozott fiatal ukrán férfiak
Besorozott fiatal ukrán férfiak Forrás: AFP
A nemrég nyilvánosságra került felvételek sora azt mutatja, hogy Volodimir Zelenszkij toborzói már fittyet hánynak a jogszabályokra. Erkölcstelen, sokszor erőszakos módszerekkel kerítik be a gyanútlan férfiakat az utcán, vagy akár az otthonaikba betörve hurcolják el őket a frontvonalakra.

Zelenszkij emberrablói már nem válogatnak a módszerekben, hogy feltöltsék a hadsereg sorait
Zelenszkij emberrablói már nem válogatnak a módszerekben, hogy feltöltsék a hadsereg sorait. Fotó: AFP

A civil társadalom egyre gyakrabban próbál összefogni, hogy megakadályozza az emberrablásszerű akciókat, a rajtaütések azonban sok esetben tudatosan kerülik a nyilvánosságot a nagyobb „hatékonyság” érdekében.

A felvételen látható férfit otthonában érte a rajtaütés. A toborzók már-már maffiamódszernek is beillő akciója során a lakásából a földön rángatva vonszolják el a sértettet a családjától:

Egy társasház egyik lakásának ablakából készült felvételen jól látható, ahogy a TCK emberei egy bordó furgonba próbálják erőszakkal betuszkolni a közrefogott helyi lakost. A férfi szerencséjére a közelben tartózkodó szomszéd nők közbeléptek, megzavarva az emberrablási kísérletet. A célszemély ebben az esetben megmenekült – egyelőre.

Egy másik videón is megrázó képsorok tanúskodnak arról, hogy Zelenszkij toborzóinak szemében már semmi sem szent. A megörökített jeleneten a begyűjtők egy gyanútlan párra rontanak rá: a férfit erőszakkal egy sötét furgonba tuszkolják, miközben kedvese kétségbeesetten próbálja kiszabadítani elrablói fogságából – mindhiába.

Borítókép: Besorozott fiatal ukrán férfiak (Fotó: AFP)

