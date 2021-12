Klasszikus karácsonyi kastély, tele romantikával

Mogorva kastélytulajdonos és életvidám, bár csalódott írónő? Pipa. Kötelező, egyik fél által sem kedvelt együttlakás? Pipa. Herceg? Pipa. Lassan egymásba szerető ellenségek? Pipa. Lovaglás? Pipa. Bál? Pipa. Rengeteg skótkocka? Pipa. Fura falusiak? Cuki kutya? Pipa és a pipa. A karácsonyi kastély című film minden kötelező elemnek megfelel, ami egy romantikus komédiában előírt, mindezt nyakon önti rengeteg karácsonyi égővel, a nyolcvanas évek sztárjaival, és kész is a tökéletes karácsonyi film, amelyet a készítő Netflix csak „Skócia valaha a képernyőn készült legpontosabb ábrázolásaként” ír le.

Ehhez képest a skót Twitter-felhasználók a bemutató után olyan kommenteket tettek közzé, mint „Mit tettünk, Netflix, hogy így büntetsz minket?” vagy „Mutatott valaki térképet a készítőknek?” és „Ez a legrosszabb skót akcentus, amit Mel Gibson óta hallottam”.

Tény, hogy a Brooke Shields által alakított amerikai írónő Edinburgh-ben száll le a repülőről, majd taxiba ül és valószínűleg igen drágán tesz egy röpke négyszáz kilométeres kitérőt a Skót-felföldre (helló, Lady Rose MacClare Aldridge vadászkastélya, hivatalos nevén Inveraray Castle), hogy megérkezzen az Edinburgh-től alig ötven kilométerre lévő Dunbarba. A falu kastélya Dun Dunbar névre hallgat, amely színéhez mérten valóban fordítható sötétbarnának is, ám mivel a tulajdonos herceg (Cary Elwes) pénzügyi nehézségekkel küzd, valószínűbb a „fizetési felszólítás” értelmezés. Ezt a szójátékot a twitterezők „fájdalmasan nevetségesnek” titulálták.

Fotó: Facebook

Az is tény, hogy Dunbarban rendszeresen olyan szavakat használnak, amelyek a Skót-felföldre jellemzők, miközben az Edinburgh magasságában lévő helység a skót alföldön található. A skótok kifejezetten megsértődtek a Netflix húzásán, hogy az anyanyelvi nézők is automatikus feliratozást kapnak minden egyes skót akcentusnál, amelyek egyébként igencsak rosszak. A Cary Elwes által megformált herceg például ír–kanadai keveréknyelven beszél, ami elég meglepő egy bennszülött kékvérű sarjtól. A falu rusztikus képe olyan, mintha Hófehérke a hét törpével találkozna Stars Hollow-ban, miközben mindenki skótkockás ruhában rohangál, ami persze hogy nem a helyi családok mintázata. Ráadásul jó Netflix-hagyományhoz illően az újdonsült legjobb barátnő fekete, a sajnálni való özvegy pedig homoszexuális, hogy ezeket az előírásokat is kipipálják.

És mégis, Mary Lambert rendező kamerája előtt a karácsonyi romantika összeáll. Cary Elwes kitűnő választás Brooke Shields mellé, hiszen az angol színész saját jogon is kiváló, elég magas, hogy ne nézzen ki nevetségesen a hírhedten csak lapossarkúban sétálgató Shields mellett, és A herceg menyasszonya című mozinak köszönhetően minden Y generációsnak örök herceg marad. A két színész kémiája működik, így a papírmasé történet is bájos marad tálalásukban. Ráadásul mind a Netflix, mind a Hallmark, mind a Lifetime tisztában van vele, hogy karácsony környékén az emberek nem nehezen emészthető drámákra vágynak, hanem jó adag forró csokoládé és sütemény kíséretében szeretnének bekuckózni a kanapéra és élvezni másfél óra tömény romantikát, amelyben száncsengők csilingelnek és szinte fényszennyezést okoz a teljes épületet beborító, fehér, zöld és piros színben pompázó kivilágítás.

A karácsonyi kastély ezt kínálja. További pozitívum, hogy mindezt nem huszon-harmincéves szereplőkkel teszi – ahogy általában a herceg és jövendő hercegnéje találkozása történik –, hanem az ötven éven felüliek románcát fedezi fel. Két évvel ezelőtt a Netflix ugyanígy tett a Karácsony a vadonban esetén, amelyben Rob Lowe és Kristin Davis talált egymásra, most pedig még nagyobb ágyúkhoz nyúlt a nyolcvanas évek kedvenc sztárjaival, Shieldsszel és Elwesszel.

Természetesen messze jobb karácsonyi filmek is készültek már (Az élet csodaszép ötvenöt éve verhetetlen), de A karácsonyi kastély ettől még szórakoztató és élvezhető, sőt néha nevet is saját egyértelműségén és együgyűségén. Szóval ideje fogni a mézeskalácsot és a forró csokit – stílusosan nem Bailey’sszel, hanem Drambuie-val ízesítve –, leülni a tévé elé és élvezni, ahogy a szirupos édesség szinte megfekszi a gyomrunkat.

Borítókép: Jelenet a filmből (Forrás: Netflix)