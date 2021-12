Kulturális örökségünk népszerűsítése a cél

Az elsősorban a magyar zenetörténet értékeinek népszerűsítését és kortárs hazai kompozíciók bemutatását céljául kitűző Erdődy Kamarazenekart Szefcsik Zsolt hegedűművész alapította 1994-ben Budapesten. Az együttes magyarországi kottatárak kéziratai alapján több mint száz művet mutatott be évszázados feledés után, s ezzel mára a legkiterjedtebb magyar vonatkozású repertoárral rendelkező zenekarrá vált. Több jelentős XVIII-XIX. századi szerző műveiről kizárólag az Erdődy Kamarazenekar előadásai alapján vált hozzáférhetővé hangzó zenei anyag.

– Bár az év elején a járványügyi korlátozások miatt kevesebb lehetőségünk adódott közönség elé lépni, sikerült ezt az időszakot is hasznosan, kutatással, felkészüléssel töltenünk. Így a második fél év pezsgő eseményei után most visszatekintve összességében kifejezetten eredményes évet tudhat maga mögött az együttes – mondta Szefcsik Zsolt, az Erdődy Kamarazenekar alapítója, koncertmestere és művészeti vezetője.

A szükségből erényt tudtak kovácsolni azzal, hogy a karantén ideje alatt új technikai hátteret alakítottak ki és egy olyan stáb kovácsolódott össze a zenekar körül, amely mostanra bárhonnan jó minőségben tudja akár élőben is közvetíteni a zenekar koncertjeit. Esetükben ennek különös jelentőséget ad a zenekar elkötelezettsége, hogy újabb és újabb helyszíneket vonjanak be a hazai koncertéletbe. Így idén két új hangversenysorozatot is indítottak: egyrészt megkezdték Magyarország főpapi rezidenciáinak zenei bemutatását. Ennek első állomásaként októberben a szombathelyi Püspöki Palota dísztermében adtak koncertet. Szefcsik Zsolt kiemelte, hogy ezekben az emblematikus értékű palotákban az elmúlt évszázadokban zenei élet is folyt, és az Erdődy Kamarazenekar – minden ilyen koncertjét megelőző saját kutatásaira támaszkodva – kifejezetten olyan programot állít össze, amely reflektál a hely zenei tradícióira.

Fotó: Erdődy Kamarazenekar

Ezzel párhuzamosan szeretnék igényes koncertekkel megtölteni a Nemzeti kastélyprogramban most megújuló, és éppen idéntől megnyíló történelmi kastélyainkat is. Júniusban elsőként adtak kamarazenei hangversenyt a frissen átadott tatai Esterházy-kastélyban, majd ugyancsak elsők voltak decemberben a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban is. Természetesen ezeken a reprezentatív helyszíneken is azzal az igénnyel lépnek fel, hogy a kastélyokhoz legjobban illő – lehetőleg dokumentálhatóan korábban ott elő is adott – darabokat mutassanak be újra, ezzel is ápolva és népszerűsítve hazai kulturális örökségünket.

A műemléki sorozatok mellett van az együttesnek egy XX. századi és kortárs magyar zenét bemutató iránya is. Ennek szép példája volt szeptemberben az Eucharisztikus Világkongresszus hivatalos programja keretében Orbán György XI. miséjének előadása a budapesti Magyar Szentek templomában.

Az idei év talán legnagyobb vállalkozása a zenekar számára egy közös magyar–lengyel projekt megvalósítása volt. A zenekarvezető ötlete alapján két-két magyar és lengyel vonószenekari műből álló programot állítottak össze, amelynek összes darabja egy esztendőben, 1948-ban keletkezett. Az érdekes műsort tavasszal a Zeneakadémia Nagytermében mutatták be, nyáron lemezre vették, október 23-án pedig a Lengyel Rádió varsói koncerttermében adták elő.

A Lengyelországban megjelent, és a napokban a hazai boltokba került új albumuk ráadásul első felvételt is tartalmaz: Sugár Rezső Divertimentója most hallható először lemezen.

Az együttes programjairól ITT találnak részletes információt.

Borítókép: Erdődy Kamarazenekar (Forrás: Erdődy Kamarazenekar )