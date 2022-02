Díjátadóval és gálakoncerttel zárult a Cziffra Fesztivál

A Cziffra Fesztivál az emlékév részeként idén is több helyszínen, rendkívül gazdag programmal várta az érdeklődőket február 14. és 27. között. A rendezvénysorozat hagyományosan gálahangversennyel és díjátadóval ért véget ma este a Zeneakadémián. Mint ismert, a Cziffra Fesztivál díjait 2017-ben hagyományteremtő szándékkal alapították Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész kezdeményezésére, céljuk pedig, hogy a pályájuk elején járó tehetségeket, valamint az egy élet munkásságának eredményeként a legnagyobb kulturális értékeket felmutató emberi teljesítményeket mind erkölcsi elismeréssel, mind anyagi hozzájárulással honorálják. A díjakat a főváros X. és XIII. kerületi önkormányzatának támogatásával biztosítják.

A tizennyolc év alattiak zenei teljesítményét elismerő Ifjú Tehetség díjat Balogh Hanna (zongora), valamint megosztva Deák Bence (ütőhangszerek) és Geszler János (ütőhangszerek) kapta. A kiemelkedő egyéni teljesítményért járó Tehetség díjat két harminckét év alatti fiatal, Berecz Mihály zongoraművész és Eszenyi Zsombor klarinétművész vette át. Az Életmű díj, amely zeneművész, pedagógus vagy kulturális szervező, kulturális szakember érdemeit hivatott elismerni, évente két személy kaphatja meg, életkori megkötés nélkül. A díjat idén Perényi Eszter hegedűművésznek és Lantos István zongoraművésznek ítélte oda a szakmai zsűri, amelynek elnöke Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora volt. A zsűri munkájában részt vett Hambuch Gerda, a MOM Kulturális Központ igazgatója, Keller András Kossuth-díjas hegedűművész, a Concerto Budapest zeneigazgatója, Miklósa Erika Kossuth-díjas koloratúrszoprán operaénekes és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál és Emlékév művészeti vezetője.

A kéthetes programsorozatban fellépett Vadim Repin hegedűművész, Alexander Kniazev csellóművész és Klara Min zongoraművész. Közös koncertet adott Snétberger Ferenc, Szakcsi-Lakatos Béla és Tony Lakatos, míg Pál István Szalonna és Bandájától népzenét hallhattunk. Báresten nyűgözte le a közönséget a Hot Jazz Band és Malek Andrea, valamint Sárközy Lajos és zenekara, szóló zongoraestet adott Káel Norbert és zenetörténeti előadást hallhattunk Bősze Ádámtól.

A február 19-i Tehetség-napon Balázs János személyesen mutatta be fiatal tanítványait a közönségnek, közösen léptek fel a Bécsi Cziffra Alapítvány és a Cziffra Fesztivál fiatal tehetségei, valamint Giovanni Bertolazzi, a tavalyi Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny díjazottja is. A gyerekeket hangszerbemutató koncerttel várta Eckhardt Gábor zongoraművész, de két kiállítás is színesítette a programok sorát. A fesztiválalapító zongoraművész, Balázs János több koncerten közreműködött művészként vagy házigazdaként, a Concerto Budapesttel, Keller András vezényletével Liszt négy versenyművét szólaltatta meg ma este a fesztivál zárásaként a Zeneakadémia Nagytermében adott gálakoncerten.

Borítókép: Balázs János és az ifjú tehetségek (Fotó: Asszonyi Eszter)