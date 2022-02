Szerelem karantén idején – Farsangi lakodalom az Eiffel Műhelyházban

A vidéki kúriában nagy a készülődés, a család kislánya, Zsuzsika eljegyzésére készül az egész ház – Zsuzsika kivételével, akinek nem tetszik a vőlegény, akit édesanyja, a ház nagyasszonya kiszemelt számára. A farsangi időszakban azonban váratlanul nagy hóvihar teszi járhatatlanná az utakat, így a násznép helyett az ítéletidő elől bemenekülő utazók változatos társasága kér menedéket a vendégszerető házban. Köztük érkezik meg a csurgói diák, Kálmán. Zsuzsikával csakhamar egymásra találnak, ezt azonban a nagyasszony igyekszik minden eszközzel megakadályozni.

Bánffy Miklós, a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa még az I. világháború kitörése előtt írt ki pályázatot új magyar vígoperai librettó megírására, amelyen a később hollywoodi forgatókönyvíróként is ismertté vált színpadi szerző, Vajda Ernő nyert el első helyezést. A megzenésítésre az akkor már Svájcban élő, meseoperáival elismerést szerző Poldini Edét bízták meg, aki több mint egy évtizeddel később készült el legfontosabbnak bizonyult művével. Az 1923-as ősbemutató nagy tetszést aratott, amiért Poldinit a magyar vígopera atyjaként ünnepelték, darabját pedig csakhamar hasonló sikerrel mutatták be külföldön, többek közt Bécsben, Drezdában és Londonban is. A verbunkos és cigányzenei motívumokat, valamint Mozart, Donizetti és Rossini vígoperáinak jegyeit egyaránt magán viselő darabot a két világháború között csaknem 130 alkalommal tűzte műsorára a Magyar Királyi Operaház, de ezt követően, egy 1958-as, 25 előadásból álló Erkel színházi sorozatot leszámítva nem szerepelt a dalszínház műsorán.

Rendezői próba, a jobb szélen Almási-Tóth András rendező. Fotó: Nagy Attila

Az Opera Eiffel Műhelyháza most Almási-Tóth András művészeti igazgató rendezésében mutatja be a darabot, amihez az ötletet az a fajta, a műben is tapasztalható karanténszerű be- és összezártság adja, ami az elmúlt évek járványügyi intézkedései nyomán mindenki számára ismerős lehet. A napjainkba áthelyezett cselekményt Fügedi Balázs díszletei és Kiss Márk jelmezei kísérik, az szereplők mozgását Lázár Eszter tervezte, az előadásban szereplő videókat Czeglédi Zsombor készítette.

Borítókép: Kristóf Réka és Rab Gyula a rendezői próbán (Fotó: Nagy Attila)